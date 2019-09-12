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 Політика України
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Все про:Зеленський (2700) Штайнмаєр (173) мінські угоди (1606) нормандська четвірка (558)

 "Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських домовленостей розглядатимуться на зустрічі лідерами "нормандської четвірки", - Зеленський

"Формула Штайнмаєра" обговорюватиметься лідерами "нормандської четвірки".

Про це під час зустрічі з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських угод розглядатимуться й рішення ухвалюватиметься лідерами чотирьох держав. Як я вже говорив, ми маємо обговорити всі пункти Мінських угод", - зазначив Зеленський.

Зеленський заявив, що підписував Мінські угоди не він, але відповідальність лежить на ньому.

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"Ми будемо працювати і боротися, щоб захищати кожну краплю наших українських інтересів ... все це обговорюватиметься на зустрічі (нормандської четвірки. - Ред.) ... Зараз у нас, буду говорити чесно, дати немає. Ми наполягаємо зараз на тому, щоб ця зустріч відбулася саме у вересні", - підсумував Зеленський.

Зазначимо, так звана "формула Штайнмаєра" передбачає порядок, за якого Верховна Рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам. Якщо вибори не відповідали цьому, прийняті Верховною Радою закони (про особливий статус ОРДЛО) не вступлять в силу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148095
 
 
 Топ коментарі
 
все, оно сдаст Украину.... о Боги, эта морда лица не отягощенная интеллектом..... "Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 587
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Формула Штайнмайера - это полная капитуляция.
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Петя вимагав почати виконання "Мінських домовленностей" з введення миротворців на кордон з мордором. Петя був категорично проти "формули штаймаєра", а ось пуйло вимагає її втілення. Що зробить Зеля? Ставки будуть?
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все, оно сдаст Украину.... о Боги, эта морда лица не отягощенная интеллектом..... "Формула Штайнмайера" и все пункты Минских договоренностей будут рассматриваться на встрече лидерами "нормандской четверки", - Зеленский - Цензор.НЕТ 587
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Где? В Брюсселе, или в Берлине. Киев такие вещи не решает.
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ну так пєця теж їх не підписував.а перед виборами Зе дууже критчно до них відносився, а тепер диви ще формула штаймаєра вже нічьо. от шо пуйло та вплив має
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Петя вимагав почати виконання "Мінських домовленностей" з введення миротворців на кордон з мордором. Петя був категорично проти "формули штаймаєра", а ось пуйло вимагає її втілення. Що зробить Зеля? Ставки будуть?
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0.8 на пэтю
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А когда будет наша формула Штангенциркуля чтобы раскроить небо империю зла!
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пипец..

Юный друг, всегда будь юным,
Ты взрослеть не торопись.
Будь весёлым, дерзким, шумным,
Драться надо - так дерись!
Никогда не знай покоя,
Плачь и смейся невпопад,
Я сама была такою
Триста лет тому назад!
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Формула Штайнмайера это чистая капитуляция Украины без всяких НО...

Вот кому интересно...
https://www.facebook.com/vbtsvit/videos/1436243329875000/
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Россия настаивает на введении особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера", - Грызлов.



https://censor.net.ua/news/439958/*****************************************************************************************



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И не забудь, Вова: Лавров хочет, чтоб формула Штайнмайера была закреплена на бумаге!
Не подведи!
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Формула Штайнмайера - это полная капитуляция.
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Скоро, Здавствуй - УССР, или Малароский федеративный округ вяликай и прикраснай раисьи!
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Яка формула? В тебе окупували дві частини країни, і вимагають признати це громадянським конфліктом. З нас, 40млн країни, намагаються зробити дурників. Не будь терпілою, що ти там мямлиш про якусь формулу, пошли всіх нахер.
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Так почему не обсудить будапештский меморандум сначала, каждый его пункт. И если он не рабочий требовать вернуть то что отдали по нему. А после возвращения яо уже обсуждать минск. Ведь тот договор тоже Зеленский не подписывал.
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Напомним, что в составе миссии СММ ОБСЕ - 35 россиян и ни одного украинца, - InformNapalm.
Почему зеБЕНИН телепузик не решает этот вопрос с ОБСЕ?
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У питанні деокупації Донбасу партія "Слуга народу" готова обговорювати можливість виведення американських інструкторів з території України. Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко в інтерв'ю ТСН.
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Как войну закончить? ПАП подписал минские соглашения. Какой еще выход кто нибудь знает.
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Знаем. Полная блокада, отключить окупантам все что можно, и долбить боевиков каждый день на протяжении 10 лет. Визовый режим и перекрытия границ с Рашкой. Сделать из дамбаса международный военный полигон для испытания новейших видов вооружения в реальных боях и вывести Украину в 5-ку лидеров по продажам новейших разработок оружия. Так же перекрыть полностью приднестровье в том числе газ и свет для блокады передвижения и ротации росийских войск.
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Нам войну нужно не закончить. Нам войну нужно выиграть чтобы вернуть свои территории. Ето Рашке сейчас выгодно закончить войну. И все кто говорит и внушает что нужно заканчивать войну ето росийские агенты.
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Браво! согласен со всем. Наконец-то на этом зеленожопом ресурсе хоть один вменяемый человек
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А кто Штанмайера подписывал? Насколько помню - никто.Украина досихпор настаивала, что сначала - вывод кацапни из донбаса и контроль за границей, а потом уже выборы. Легитимизация формулы Штанмайера будет на совести преЗЮдента.
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Вот именно никто, Зебилы ссылаются на пороха,но он не исполнял эту формулу Формула Штайнмайера" предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными.

Согласно предложениям Штаймайера, вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг - проведение выборов. Далее реализуется пункт о полном выводе незаконных вооруженных формирований и возвращении контроля над государственной границей Украины.
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И что здесь неправильно? Считаешь что реально сделать наоборот? Ну попробуй...
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Все неправильно! Поэтому Порошенко на такое не шёл!
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клоун, свободные выборы означают, что любые партии будь-то Свобода, ОУН, Нацкорпус , Правый сектор могут беспрепятственно агитировать за себя и встречаться с избирателями. Это возможно в ЛДНР?
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А кому там нужны эти отмороженные маргиналы если они даже на свободной Украине не могут собрать 1% поддержки сограждан? А "Слуги" и там пройдут как свои
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Да, оно кремлевским уродам все нравится- чтобы Украину раша нагибала, пшел, урод , на фиг, туда, откуда у тебя флаг
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Кто-то во время предвыборной компании (не напомните, кто?) кричал про Будапештский меморандум и не помышлял ни о каком Штанмайере.
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Предвыборная компания это просто пиар и на нее ссылаться некорректно
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Предвыборная компания - это обещания народу. На них ссылаться некорректно?
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Лично я очень не хочу, чтобы красно-совковая сволочь из ОРДЛО вновь приобрела бы права граждан Украины, что эта предательская сволочь стала бы выбирать и посылать в Раду своих представителей для усиления в парламенте Украины позиций Оккупационного блока товарища Мертвечука.

Зачем нам в общественном организме эти метастазы "рюцкого мира" ?
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Формула Штайнмайера" предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые ОБСЕ должна признать честными и свободными.

Согласно предложениям Штаймайера, вначале Украина должна была ввести в действие закон о выборах на Донбассе и только потом стороны отводят войска. Следующий шаг - проведение выборов. Далее реализуется пункт о полном выводе незаконных вооруженных формирований и возвращении контроля над государственной границей Украины.
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Еще тонкость - наши добробаты тоже незаконные вооруженные формирования
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А что законные? Почитай Конституцию и Законы Украины и найди хотя бы слово об этих образованиях. Оружие забрать - и вперед сеять хлеб и варить сталь!
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поздно они в составе ВСУ МВД ну и СБУ "Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських домовленостей розглядатимуться на зустрічі лідерами "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9050 так что варильшики угля и стали из кормильцев бимбаса почему то стоящих в очередях к хунте не смотря на нас с пеной "Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських домовленостей розглядатимуться на зустрічі лідерами "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9050
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так иди , падла рашисткая и вари сталь, а не сри в комментах
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Это же классно!
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Вова сдашь интересы Украины проклянут на столетия вперед как Гетмана 2 после Хмельницкого подписавшего Переяславский договор сдавшего Украину России тут же условия Штайнмайера понимай Раши
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Зеленский отметил, что сейчас разрабатывается карта выполнения Минских соглашений с конкретными сроками.
"Мы разрабатываем карту выполнения минских соглашений с конкретными сроками. Ближайший шаг - это встреча в "нормандском формате" и я уверен, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов минских договоренностей. Я думаю, что это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации", - заявил президент Украины.
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Этого я боялся. Серьезнейшие проблемы - решаются с ходу. Блин, Зеленский, хоть осмотрись и вникни
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Я дам вам Боржоми, но оно вам не поможет.
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Некогда ему вникать. Он "преЗедент мира" и ему нужно ублажить уставших от войні и зубожилых. А остальное - похъ.
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Точно, план капитуляции - в первую очередь!
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Рассматриваться - это такое трусливое "подписыватьсвя" ? Я в этом не сомневаюсь. А вы ? А потом Зек приедет и будет нам втирать, что ему Макрон по секрету сказал - оно было подписано полтора года назад ?
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Вообще *банулись. Штанмаер ето же кацапская шлюха, тот же террорист и наемник *****. Какая еще формула Штанмаера-*****? Украина хоть какие то свои интересы выдвигает и требует к исполнению или как овцы покорно идут на мясокомбинат? Лучше уже оставить все как есть чем идти на капитуляцию.
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В формулі шайтанмайєра умови фуйла.
Не знаю, чому ми маємо погоджуватись її розглядати.
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Теперь понятно чего фины приезжали, просили Украину капитулировать потому что очень хоцца с Рашки снять санкции
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А, формулу Украины слабо предложить на рассмотрение?!
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Штанмаєр - прокацапська падла, такий в нього план -

"Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських домовленостей розглядатимуться на зустрічі лідерами "нормандської четвірки", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2321
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ОБСЕ уже себя неоднократно показало и на свадьбах боевиков и на том как помогают боевикам срисовывать наши позиции и как повлияли на боевиков чтобы те отвели свои войска и сняли блокпосты вокруг моста в Станице луганской. То же самое будет с выборами. Украина примет законы *****, а ОБСЕ скажет что выборы состоялись, лишь бы не правацировать Расею и закончить вайну. Хотя не понятно каким образом украинские кандидаты будут участовать в выборах на окупированных территория. Скорее всего Мертвечук с Рабиновичем будут единственными из *проукраинских* кто попадет на выборы в ОРДЛО. А ОБСЕ на етом и согласится, мол кто захотел тот и участвовал в выборах.
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ЗеБЕНИНа кукла сливает Украину!
Ну зебилы этого еще не понимают!
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При Порохе про эту " формулу Штанмайера " и слышать не хотели,а ***** сейчас гонит,что будут обговаривать!! Точно ,сдаст страну гандон
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ЗЕля мразь и подонок.будет на ростове
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Начебто забули проросійську формулу того Штанька и ось випливла, як дуля під ніс вбитим, пораненим, полоненим українськім бійцям - патріотам. Чи він сам її оживив?
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Формулу Штайнмаєра" і всі пункти мінських угод розглядатимуть і ухвалюватимуть рішення лідери чотирьох держав" - А навіщо ж ми обирали Президента України, якщо рішення щодо нашої держави ухвалюватимуть лідери будь яких чотирьох чи десяти держав ?
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Если не ошибаюсь, после предложения этой «формулы» было очень(!!!) много критики, что ее («формулу») никто не подписал........
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Я так думаю, зе погодиться на формулу шайтанмайєра.
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