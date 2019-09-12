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 Економіка
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Все про:Волинець (25) профспілка (27) рента (4)

 Підвищення ренти на видобуток руди призведе до зростання соціальної напруженості, - глава профспілки

Підвищення ренти на видобуток залізної руди призведе до зростання соціальної напруженості на підприємствах галузі.

Про це заявив сьогодні глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, виступаючи на засіданні робочої групи комітету Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент МінПрому.

Він зазначив, що різке підвищення рентних платежів погіршить фінансові показники гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт. "У такому випадку буде низька зарплата працівникам, погіршиться можливість виконання соціальних зобов'язань адміністрацією і це призведе до зростання соціальної напруги у трудових колективах", - сказав глава профспілки.

М.Волинець зазначив, що це зі свого боку сприятиме подальшому збільшенню трудової міграції з України. "Буде низька зарплата на комбінатах - працівники поїдуть до Польщі. Вони працюватимуть у Польщі, а не в нас", - підкреслив він.

Як приклад він навів ситуацію на Криворізькому залізорудному комбінаті, який перебуває в управлінні групи "Приват": "Там низька зарплата і постійні конфлікти адміністрації з трудовим колективом".

На думку М.Волинця в разі підвищення ренти на видобуток залізної руди така сама ситуація буде і на інших підприємствах галузі.

Як відомо, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі прийняття змін до Податкового кодексу України, передбачених законопроектом №1210, частка рентних платежів по відношенню до комерційного прибутку металургійних підприємств України суттєво перевищить аналогічний показник в інших країнах.

Так, частка ренти по відношенню до прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, Китаї, становить 10,3%. А в Росії - всього 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148092
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво,коли профсоюзи турбуються за олігархів))
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а глава профсоюза может пояснить почему на мировых биржах цена на металл одинаковая только зарплаты украинских рабочих самые низкие да такие что приходится на запад ехать горбатиться ?
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Так это ж Михаил Волынец, лучший кореш донецко-татарских олигархов!) Он чтобы РЛА было хорошо и не такое споет. К тому же у ахметова с поддержкой в политике сейчас не очень, так что пошла типа "социальная" артподготовка.
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Это мелочи...главное что бы валадимиру алисандровичу было хорошо...😀
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Нужно жеза счет чего-то компенсацию МАУ заплатить за облет парашинской территории.
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В данном случае они заботся о работниках...которые могут лишится работы из за идиотизма зеленого стада...
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І Ахмет возьме у руки кайло,і буде сам руду довбати?
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Олігархи утворили профсоюз,для захисту награбованого!
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Криворіжці самі виплекали зебільний квартал. Що свідчить про їхні IQ, точніше не ай-кью, а Ой-кууууу". Нехай тепер терплять.
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Так это ж Михаил Волынец, лучший кореш донецко-татарских олигархов!) Он чтобы РЛА было хорошо и не такое споет. К тому же у ахметова с поддержкой в политике сейчас не очень, так что пошла типа "социальная" артподготовка.
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А оно не нардеп, да еще в Батькивщина. И Ахметов кресло профсоюзное навечно ему купил .
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а глава профсоюза может пояснить почему на мировых биржах цена на металл одинаковая только зарплаты украинских рабочих самые низкие да такие что приходится на запад ехать горбатиться ?
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Новинский и ахметка ни как не успакоятся,что отнимают у низ сверхприбыль и пугают что все равно переложат эту проблему на своих рабов ! Может у них отобрать все,национализировать а их на рашку сослать,пусть там грабят население !
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Нарид согласно опросам готов терпеть.
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Попадают в первую очередь православная **** и рыжий татарин
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Не можна так, з українськими гаспідарами!Як же робочі місця,які вони дають,з заробітною платою,тарілкою супа для населення!😈
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С Ахметовым все решено и в ближайшее время Рада примет законопроект 1210. Все ахметовские горно-обогатительные предприятия и металлургические заводы обанкротятся, их национализирут. Как хотели сделать в 2014г. Но тогда потрох поднял тарифы на 1200% и спас рыжего питора.
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С Ахметовым все решено и в ближайшее время Рада примет законопроект 1210.

Все ахметовские горно-обогатительные предприятия и металлургические заводы обанкротятся, их национализирут. Как хотели сделать в 2014г. Но тогда потрох поднял тарифы на 1200% и спас рыжего питора.
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По конституции пол. ископаемые принадлежат народу Украины, где доля народа.
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НАХРЕН НУЖЕН ТАКОЙ ,,ПРОФСОЮЗ" И ЕГО ,,ГЛАВА" КОТОРЫЕ НИ СЛОВА НЕПЕРЕЖИВАЮТ О ЗАРПЛАТАХ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ, КОТОРЫЕ ПО ФАКТУ САМЫЕ НИЗКИЕ В МИРЕ???????. НО ОЧЕНЬ ВОЛНУЕТСЯ О ДОХОДАХ ХОЗЯЕВ, ЧТО БЫ ТЕ НЕПЛАТИЛИ НАЛОГИ.
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В НАБУ занес Сытнику и тот: - к роттердаму+ уже нет претензий.
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Серьезно? Тоесть народное достояние мы копать хотим а налоги народу платить не хотим. А может тогда пойти вам нах.? Во всем мире рента на ископаемые принадлежащие народу составляет 40-50%. У нас же хотят на шару все вычистить и убежать.
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Да нет в Украине профсоюзов. Ето все адвокаты олигархов. Хоть раз ети *профсоюзы* выступали за увеличение зарплат и пенсий своим работникам? Нет. Зато они хорошо доят государство.
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"В таком случаев будет низкая зарплата работникам

Средняя зарплата в угольной промышленности в Украине 6 тысяч гривен. То есть, еще ниже, это значит будут бесплатно работать? Круто...
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не приведёт. олигархи прикрываются интересами рабочих. и смех и грех. пусть платят.
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Ану руки прочь от Ахметовских денег, нет произволу зекоманды, весь восток держится на фонде Рината, посмотрите новости канала Украина))))
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