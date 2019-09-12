 Підвищення ренти на видобуток руди призведе до зростання соціальної напруженості, - глава профспілки

Про це заявив сьогодні глава Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, виступаючи на засіданні робочої групи комітету Верховної Ради з податкової і митної політики, передає кореспондент МінПрому.

Він зазначив, що різке підвищення рентних платежів погіршить фінансові показники гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт. "У такому випадку буде низька зарплата працівникам, погіршиться можливість виконання соціальних зобов'язань адміністрацією і це призведе до зростання соціальної напруги у трудових колективах", - сказав глава профспілки.

М.Волинець зазначив, що це зі свого боку сприятиме подальшому збільшенню трудової міграції з України. "Буде низька зарплата на комбінатах - працівники поїдуть до Польщі. Вони працюватимуть у Польщі, а не в нас", - підкреслив він.

Як приклад він навів ситуацію на Криворізькому залізорудному комбінаті, який перебуває в управлінні групи "Приват": "Там низька зарплата і постійні конфлікти адміністрації з трудовим колективом".

На думку М.Волинця в разі підвищення ренти на видобуток залізної руди така сама ситуація буде і на інших підприємствах галузі.

Як відомо, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, а й збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%. Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (в т.ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, в разі прийняття змін до Податкового кодексу України, передбачених законопроектом №1210, частка рентних платежів по відношенню до комерційного прибутку металургійних підприємств України суттєво перевищить аналогічний показник в інших країнах.

Так, частка ренти по відношенню до прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, Китаї, становить 10,3%. А в Росії - всього 2,5%. В Україні в разі впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.