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 Політика України, Суспільство
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Все про:обмін (508) Боїнг-777 Malasia Airli... (391) Цемах (60)

 Дочка підозрюваного у справі МН17 Цемаха підтвердила його повернення в "ДНР"

Підозрюваний в організації катастрофи малайзійського боїнга МН17 Володимир Цемах повернувся до себе додому на окуповану територію Донеччини.

Про це повідомила "Настоящему времени" його дочка Марія, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона підтвердила виданню, що її батько повернувся на територію так званої "ДНР". На запитання "Які у вас плани далі?" Марія відповіла: "Жити".

Дочка Цемаха відмовилася говорити, чи винен її батько в катастрофі пасажирського лайнера, в якій загинуло 300 осіб.

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Вона також заявила, що Цемах вже дав усі свідчення "всім сторонам", які від нього свідчення хотіли отримати. Окремо вона зауважила, що, за її даними, батько все ще в статусі свідка, і родина не найматиме йому адвоката.

"Всі вже отримали потрібні свідчення, які хотіли отримати, всі країни. Не будемо заважати їм працювати і розбурхувати громадськість", - сказала вона.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148091
 
 
 Топ коментарі
 
Пенсию ему поднять не забудьте, а то издержки и все такое. Зелибобы же уже собираются выплачивать на оккупированных территориях.
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Слава освободителю террористов и партнеру Хуйла Зеленскому!!!

Не зря в ДНР на ЗЕлюпу возлагали большие надежды. Дождались-таки...
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На ЦН дозволяється писати "*****" без цензування, якщо це є визначенням президента сусідньої північної країни агресора.
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Пора снова "хитить" Цемаха и отправлять на этот раз в Нидерланды.
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Слава освободителю террористов и партнеру ***** Зеленскому!!!

Не зря в ДНР на ЗЕлюпу возлагали большие надежды. Дождались-таки...
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А где освобили то ? я думал его обменяли , а нет оказывается просто освободили
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Это соевый бот - чтобы не сделал Зеленский - он будет закидывать его говном - работа такая.
Сделал бы этот обмен Порошок на тех же условиях - этот же бот ему бы осанны пел и восхвалял больше всех.
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Кажуть, що ЗЕ помилував 12-16 бойовиків.
Для обміну.
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Мне кажется, скоро он там упадет случайно на нож, раз десять. Или выстрелит себе в голову с охотничьего ружья...
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Не упадет. Его еще охранять будут. Кремль таким образом троллит Европу и США. Понимаешь, требовать Цемаха у ;днр;- это означает признать ;республику;. Похоже, Кремль всех переиграл. Благодаря Президенту Украины.
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да, да этак.
"Спасибо" Кварталу за разрушение всей той работы, которая была сделана МИД Украины.
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Похоже у наших разведчиков скоро вояжи в ДНР за добычей станут регулярным делом
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Охранять,чтоб снова не похитили.А было бы зачетно-еще раз похитить.
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Марія, не ходи біля тата, бо твоя мрія лишиться нездійсненою)))
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Жить?? Не слишком ли оптимистично, доця?? Плешь его не для этого вытягивала.
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Там все интереснее. Формально он не территории РФ поэтому РФ выдать его не может.
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Пенсию ему поднять не забудьте, а то издержки и все такое. Зелибобы же уже собираются выплачивать на оккупированных территориях.
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пока бобы собираются - порохнявые уже 5 лет как платят.))
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На территориях?? И далеко не всем. А этот гнус собрался туда гривну возить. Есть разница?
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Во-первых он сам вам сказал что собирается? Пока вроде упростить выезд за получением. А второе - раньше приходилось тем кто не может сам выехать нанимать посредников за мзду. То есть ничего не меняется, только шушара отметается.
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Пусть мучаются. Надо было думать, прежде чем референдить. Видел я вчера одну такую у себя в Харькове в отделе соцзащиты населения. "Вот у нас в Донецке.. вот у нас в Донецке.." Как с другой планеты. И это при том, что о политике почти молчала, чтобы хунта не сгноила в подвалах СБУ..))
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Очень скоро этого "свидетеля" свои же и приберут, отправила раша домой, чтобы не пачкать руки.
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Теперь осталось только мочкануть и списать все на проклятое укро-ДРГ.))
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Вероятно ушлепок под круглосуточным наблюдением и охраной как только будет удобный момент кремель его ликвидирует...
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А мог бы жить в Нидерландии вместо вонючей Дырляндии. Путин ему доктор.
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Путин и Зеленский сделали это вместе.
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С кацапоязычной челюстью? Он за всю свою жизнь в Украине не смог украинский выучить...
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Дочь подозреваемого в деле МН17 Цемаха подтвердила его возвращение в "ДНР"
значит составит компашку моторыле и хиви с захаром...
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"Жить"... оптимистка...
Свидетели чавото дооолга не живут...
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Смотрел 3 видео с этим Цемахом от 14 и15гг. Млять, это же просто конченный "синяк" и дебил! Какой он там нах. свидетель... хотя все может быть конечно...
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Цемах переведен в подозреваемые. Он уже не просто свидетель.
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"..подозреваемый в организации крушения.."?
Шо то вспомнилось "11 сентября",где все списали на Усаму Бен Ладена,и "Лас-Вегас" где козлом отпущения стал какой-то пенсионер.
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Он видел тот Бук, где он стоял, куда ехал, общался с экипажем, это от него и нужно, и не мешает ему быть синяком. Хотя там пол Снежного таких свидетелей.
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Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі MH17 у підозрювані: https://www.radiosvoboda.org/a/news-cemakh-mh17/30159148.html
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дыныровский пленник - "вы даёте не реальные планы. это как его - волюньтаризьм!"
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ласкаво просимо в ліфт "вєтєрок"))) худоба, туди тобі і дорога
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Интересно маскирует Цемаха Кремль,могли бы поселить его в контейнере на месте рухнувшего самолёта,чтобы его европейцы не достали и создавать в этой зоне иллюзию ожесточённой Гражданской войны между украинским народом и гражданами Украины(советскими людьми,которые без родины и которые помогают Московии отжимать земли у соседей,
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планам не суждено реализоваться, - жить у Цемаха никак не получиться!
Тюкнут его скоро топориком по голове в родном Снежном и на СБУ все свернут, - скажут во второй раз не получилось..
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Інформація мабуть дуже заслуговує на довіру. Запис у соцмережі сєпарші - це ж не якась там фотка без підпису і печатки про звільнення Богдана. Бажаю лоханутися журнашлюхам...
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А мне кажется, никто его и трогать не станет, будет себе спокойно жить, ну конечно-же до поры до времени, а там видно будет.
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Эу, СБУ, ловите дятла по новой Дочь подозреваемого в деле МН17 Цемаха подтвердила его возвращение в "ДНР" - Цензор.НЕТ 7977 Опять обменяем!
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Я считаю некорректным обсуждать правильность его обмена, не имея доступа к материалам дела и его показаниям. А вдруг выяснилось, что он - обычный синяк и никакого отношения к этому делу не имел? Тогда можно только признать талант Зеленского, втюхавшего фуфло в обмен на украинского заложника.
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За это "фуфло" один погиб, другой инвалид. Тогда это СБУ опять обосралось по полной и угробило украинских солдат, когда делало заказ на похищение и вывоз из днр не свидетеля, а "обычного синяка".
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Красиво обыграли. И допросили все кому надо, и людей обменяли, и московия считает, что она в выиграше. Так держать.
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А он не хочет к нам в Херсон приехать?
У нас отличные арбузы...... море рядом...... поплаваем, поныряем.....
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Надо опять поймать - и еще 30 человек освободить! По кругу...
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У Нідерландах повідомили, що Україна затримала обмін утримуваними особами, щоб дати можливість прокуратурі Нідерландів допитати Цемаха, затриманого українськими розвідниками наприкінці червня під час спецоперації на окупованих територіях.
11 вересня стало відомо, що Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані. https://www.radiosvoboda.org/a/news-tsemakh-daughter/30160948.html
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Прикольно было б если его снова выкрали
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Ну на ,,дочь,, это лишнехромасомное опухшерылое существо с бешенством ватки не тянет. Так,какая то родственница участника убийства нескольких сотен пасажиров,включая детей
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