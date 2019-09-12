 Дочка підозрюваного у справі МН17 Цемаха підтвердила його повернення в "ДНР"

Про це повідомила "Настоящему времени" його дочка Марія, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вона підтвердила виданню, що її батько повернувся на територію так званої "ДНР". На запитання "Які у вас плани далі?" Марія відповіла: "Жити".
Дочка Цемаха відмовилася говорити, чи винен її батько в катастрофі пасажирського лайнера, в якій загинуло 300 осіб.
Вона також заявила, що Цемах вже дав усі свідчення "всім сторонам", які від нього свідчення хотіли отримати. Окремо вона зауважила, що, за її даними, батько все ще в статусі свідка, і родина не найматиме йому адвоката.
"Всі вже отримали потрібні свідчення, які хотіли отримати, всі країни. Не будемо заважати їм працювати і розбурхувати громадськість", - сказала вона.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.
Не зря в ДНР на ЗЕлюпу возлагали большие надежды. Дождались-таки...
Сделал бы этот обмен Порошок на тех же условиях - этот же бот ему бы осанны пел и восхвалял больше всех.
Для обміну.
"Спасибо" Кварталу за разрушение всей той работы, которая была сделана МИД Украины.
значит составит компашку моторыле и хиви с захаром...
Свидетели чавото дооолга не живут...
Шо то вспомнилось "11 сентября",где все списали на Усаму Бен Ладена,и "Лас-Вегас" где козлом отпущения стал какой-то пенсионер.
Тюкнут его скоро топориком по голове в родном Снежном и на СБУ все свернут, - скажут во второй раз не получилось..
У нас отличные арбузы...... море рядом...... поплаваем, поныряем.....
11 вересня стало відомо, що Нідерланди перекваліфікували Цемаха зі свідків у справі про збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у підозрювані. https://www.radiosvoboda.org/a/news-tsemakh-daughter/30160948.html