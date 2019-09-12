 Україна домовилася про розвиток військового співробітництва з Фінляндією, - Зеленський

Про це під час зустрічі з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися нарощувати військову співпрацю з Фінляндією і розвивати діалог між нашими оборонними відомствами", - заявив Зеленський.

Також Зеленський подякував керівництву Фінляндії за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

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Президент України ознайомив із ситуацією на Донбасі і вони обмінялися думками про подальші кроки, які допоможуть припинити війну.

Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе, який перебуває в Україні з офіційним візитом.