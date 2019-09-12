 Україна домовилася про розвиток військового співробітництва з Фінляндією, - Зеленський

Про це під час зустрічі з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми домовилися нарощувати військову співпрацю з Фінляндією і розвивати діалог між нашими оборонними відомствами", - заявив Зеленський.
Також Зеленський подякував керівництву Фінляндії за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.
Президент України ознайомив із ситуацією на Донбасі і вони обмінялися думками про подальші кроки, які допоможуть припинити війну.
Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе, який перебуває в Україні з офіційним візитом.
финны даже при очень маленьком населении страны(5 млн жителей) способны за 24 часа развернуть отмобилизованную отлично вооружённую армию численностью в пол-миллиона хорошо обученных солдат и офицеров.
Это очень хорошее успокоительное средство против буйнопомешанного рюцкого соседа.
А через 50 лет, когда закончишь, заставил бы пол-дня грузить такую же падаль, но которую настреляли американцы. И даже пол-дня было бы слишком много, справился бы и за 5 часов
А потом бы спросил - ну, и кто из ху?
я не писал за Зеленского, а просто возмутился тем шо вы обосрал финнов. при их климате и "ресурсах" жить в 20 раз лучше нас, у которых есть все(кроме головы), и чтобы их опускал какой-то форумный комментатор..... мне обидно стало, хоть и не знаю ни одного финна.
(внимание - фото "Пеци" в начале статьи, а то еще будет крик шо я мол "порохолюб")