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Все про:Зеленський (2712) співпраця (306) Фінляндія (137) Нііністе (9)

 Україна домовилася про розвиток військового співробітництва з Фінляндією, - Зеленський

Україна домовилася нарощувати військову співпрацю з Фінляндією.

Про це під час зустрічі з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми домовилися нарощувати військову співпрацю з Фінляндією і розвивати діалог між нашими оборонними відомствами", - заявив Зеленський.

Також Зеленський подякував керівництву Фінляндії за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Читайте також: Багаторазово обговорював ситуацію в Україні з Макроном і Путіним, - президент Фінляндії Нііністе

Президент України ознайомив із ситуацією на Донбасі і вони обмінялися думками про подальші кроки, які допоможуть припинити війну.

Нагадаємо, сьогодні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148090
 
 
 Топ коментарі
 
Финляндия сегодня зависит от Москвы. У Москвы достаточно рычагов на Финляндию надавить, запугать когда надо. И там уже много российских агентов. Военное сотрудничество с Финляндией не надежно для Украины
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Украине нужен свой Маннергейм .
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Финны-серьезные ребята!
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Было бы очень полезно перенять у серьёзных финнов их систему Территориальной обороны:

финны даже при очень маленьком населении страны(5 млн жителей) способны за 24 часа развернуть отмобилизованную отлично вооружённую армию численностью в пол-миллиона хорошо обученных солдат и офицеров.

Это очень хорошее успокоительное средство против буйнопомешанного рюцкого соседа.
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Дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дякую
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нет, он говорит "дуже дякую", а потом странно причмокивает
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О каком военном сотрудничестве оно говорит? Зачем?
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Зачем мне твой отчет, кацап? Своему прапорщику его подавай.
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так тебе ж не хватает ума понять, о каком сотрудничестве идет речь😀😀😀 вот тебе такой лайфхак от меня. Учись.
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США военную помощь Зеленскому заморозили, но кто такие США? Мелочь. Вот финны - вот это да.
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Дадут лыжи. Совпадение, ну думаю. Зимой так зимой! В Ростове много снега?
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Я бы тебя заставил погрузить всю совковую падаль, которую настреляли финны в вагоны на переработку на собачьи консервы.
А через 50 лет, когда закончишь, заставил бы пол-дня грузить такую же падаль, но которую настреляли американцы. И даже пол-дня было бы слишком много, справился бы и за 5 часов Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6729
А потом бы спросил - ну, и кто из ху?
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А, вон оно что! Зеленский договорился с финнами вместе совковую падаль стрелять? Ну тогда да! Конечно! С теми финнами договорился , кто 50 лет назад стрелял. С Маннергеймом. А не с теми финнами, которые внеблоковые и не в НАТО. Я вас, Козлов, тогда тоже приглашу вагоны грузить. И не тычьте мне тут. Не в трамвае.
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ооо, товарищ, вам в закусочную. не пейте без закусочки. или вы из тех шо репкой закусывают?
я не писал за Зеленского, а просто возмутился тем шо вы обосрал финнов. при их климате и "ресурсах" жить в 20 раз лучше нас, у которых есть все(кроме головы), и чтобы их опускал какой-то форумный комментатор..... мне обидно стало, хоть и не знаю ни одного финна.
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Где я обосрал финнов, господин хороший? Вы бы не пили, не мерещилось бы. Никто их прошлых заслуг и нынешних успехов не умаляет. Сегодня Финляндия - экономически мощная страна. Но военный карлик. Как и вся Европа.
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Кстати, а Вот почему заморозили

(внимание - фото "Пеци" в начале статьи, а то еще будет крик шо я мол "порохолюб")
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* помощь заморозили, вестимо, совков - Joulupukki заморозил))
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заморозил Трамп, но это еще не факт. Кстати, помощь не зеле, а Украине...
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Не зеле? Да. Правильно. 5 лет давал не-зеле. А зеле не давал
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не последнюю роль в этом играл старина МакКейн... Теперь там нет такого...
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Горжусь подвигом Финляндии, Маннергеймом и стойкостью финской армии в войне против совка.
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согласен. Вообще, знатно наваляли советам. Но самое смешное, что никаких выводов сделано не было. Через год все повторилось с еще более чудовищной силой
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Ну кое-какие выводы сделали. Что-то украли как всегда . А говорят это ППШ Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4531
Украина договорилась о развитии военного сотрудничества с Финляндией, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5470
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ну, украсть это обычное дело... А вообще, финны круты невероятно. И тогда и сейчас
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Финляндия сегодня зависит от Москвы. У Москвы достаточно рычагов на Финляндию надавить, запугать когда надо. И там уже много российских агентов. Военное сотрудничество с Финляндией не надежно для Украины
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Може вже ліпше з расеєю, там ракету роблять яка вилітає і більше нікуди не прилітає...
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