EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  5774  25
Все про:МЗС (1881) Росія (19825) СНД (52)

 Розірвання договорів з Росією продовжиться, - МЗС

Київ продовжить денонсацію угод із Російською Федерацією після того, як закінчиться процес формування керівництва всіх причетних до цього установ.

Київ не припиняв роботу з розірвання двосторонніх договорів із Росією – про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Таким чином відомство прокоментувало інформацію російського видання "Комерсант" про сповільнення процесу денонсації таких договорів. За даними МЗС, така ж робота ведеться і щодо відносин України з СНД.

"Робота з глибокої інвентаризації та приведення договірно-правової бази з Російською та СНД у відповідність до сучасних національних інтересів України не припинялася", – йдеться й відповіді на запит.

Тривалість процесу перегляду договірної бази Києва з Москвою та СНД пояснюють кількома чинниками – серед них "необхідність дотримання всіх процедур, передбачених цими угодами для їхнього припинення, та процес формування органів державної влади після президентських та парламентських виборів в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета України - повноцінне членство в ЄС, а не "особливий статус", - речниця МЗС Зеленко щодо пропозиції президента Словенії

Після виборів склад уряду оновився – зокрема на посаді міністра закордонних справ Павла Клімкіна заступив Вадим Пристайко.

"Після завершення процесу формування нового керівництва усіх причетних державних установ, інвентаризацію договірно-правової бази з Російською Федерацією і СНД та припинення чинності тих угод, які більше не відповідають інтересам України, буде продовжено", – стверджують у МЗС.

Договір про дружбу між Росією та Україною припинив дію 1 квітня 2019 року.

11 вересня 2019 року російське видання "Комерсант" поширило інформацію, що Київ призупинив процедуру денонсації двосторонніх угод із Москвою. Окремі співрозмовники видання припускали, що це пов’язано зі зміною влади в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148089
 
 
 Топ коментарі
 
Розвінчаний ще один нікчемний фейк від петіних прихильників на тутешньому форумі..
 показати весь коментар
 
якось не склався день у пороховати, а така зрада була яскрава: "нас слили путену"))
 показати весь коментар
 
Поця за п"ять років жодного не розірвав,а ще Мінські додав))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
и это правильно. и в конские их морды обрывки жбурлять! руцких холопов надо учить правильно челобитные подавать!
 показати весь коментар
 
 
Розвінчаний ще один нікчемний фейк від петіних прихильників на тутешньому форумі..
 показати весь коментар
 
 
Киев не прекращал работу по расторжению двусторонних договоров с Россией - об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос "Радіо Свобода" Источник:https://censor.net.ua/n3148089

Для петикантропа жирным.
 показати весь коментар
 
 
Расторженные отзывы поутихлиПроцесс денонсации договоров с Россией поставлен Украиной на паузу
https://www.kommersant.ru/doc/4088519?fbclid=IwAR0NdsJfA1yjL33T6j0bIf-TXMWQ65hn7nrOO9ChKGgTD8iutGBoDf0v40U
 показати весь коментар
 
Увяла очередная зрада, так и не расцвела на радость петевонючек.
 показати весь коментар
 
 
Поця за п"ять років жодного не розірвав,а ще Мінські додав))
 показати весь коментар
 
 
якось не склався день у пороховати, а така зрада була яскрава: "нас слили путену"))
 показати весь коментар
 
 
не склався? та біг ме! он рейтинги свіжі почитали,на барангів від слуг рода подивилися, за фоп порадувалися, моряки ще інтерв*ю дали. приводів для веселощів вааалом! тож барани дєрзайтє
 показати весь коментар
 
 
"Разрыв договоров с Россией продолжится"....- а потім в тихаря ЗЄ-ко-***** під грифом "секретно" наукладає нових договорів.
 показати весь коментар
 
 
кажуть однокласники та вконтактіки стали з'являтись...
оце такий розрив відносин ?
 показати весь коментар
 
 
так це ж не Договори, Ксеня, ну нащо передьоргувати? ви мене, іноді, так засмучуєте...
 показати весь коментар
 
 
Тут у одной тьоти крышу срывает, а трут комменты нормальных людей😀
 показати весь коментар
 
 
Зебилы живут в парралельной реальности - им сцут в уши пропагандоны, а они ведется. Зелох уже 4 мес през, но так и ниодного договора с ********** не разорвал. Скажу больше: 5 лет в Киеве небыло машин с номерами *********, но благодаря зекапитулянту, сейчас в столице кацапов еще больше чем в 2013-м
 показати весь коментар
 
 
Та що ж за день такий - зрада за зрадою - від салютів соєвих пердаків вже вуха заклало Разрыв договоров с Россией продолжится, - МИД - Цензор.НЕТ 8488
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору