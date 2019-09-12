 В "Слузі народу" розглядають спрощення перетину лінії розмежування і отримання пенсій жителями окупованих територій

Про це розповіла в коментарі журналістам нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо робити в парламенті все, щоб полегшити їм (жителям Донбасу. - Ред.) життя. Ми сьогодні розробляємо карту тих перших маленьких кроків, які б допомогли людям, що живуть у прифронтовій зоні, хоча би почуватися людьми. Я говорю зараз про спрощений перетин сірої зони, про логістичні центри на КПВВ, про спрощення процедури отримання першого паспорта дітьми, які проживають (на окупованих територіях. - Ред.), отриманні пенсій, щоб люди не їздили і не стояли в чергах по 5-6 годин. Це ті речі, які ми можемо зробити найближчим часом", - заявила нардепка.

"Ми розглядаємо, як зробити так, щоб зменшити кількість перетинів розмежувальної лінії, дуже важко їм доводиться, якщо говорити про життя і здоров'я", - додала Верещук.

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На уточнююче запитання про те, чи означає це те, що пенсії видаватимуть на окупованих територіях, Верещук відповіла: "Так, ми хочемо, щоб там ходила гривня. Ми хочемо, щоб ті люди, які отримують пенсію на підконтрольній території, мали можливість це робити без диких довідок, які потрібно постійно здавати".

"Зараз ми розглядаємо цілу таку карту, щоб допомогти людям, щоб вони відчували, що про них піклується держава", - додала нардепка.