EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  3298  117
Матеріали за темою:
Все про:пенсія (528) переселенці (239) КПВВ (46) Слуга народу (290)

 В "Слузі народу" розглядають спрощення перетину лінії розмежування і отримання пенсій жителями окупованих територій

Партія "Слуга народу" розробляє спрощену процедуру перетину лінії розмежування на Донбасі та отримання пенсій жителями окупованих територій.

Про це розповіла в коментарі журналістам нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо робити в парламенті все, щоб полегшити їм (жителям Донбасу. - Ред.) життя. Ми сьогодні розробляємо карту тих перших маленьких кроків, які б допомогли людям, що живуть у прифронтовій зоні, хоча би почуватися людьми. Я говорю зараз про спрощений перетин сірої зони, про логістичні центри на КПВВ, про спрощення процедури отримання першого паспорта дітьми, які проживають (на окупованих територіях. - Ред.), отриманні пенсій, щоб люди не їздили і не стояли в чергах по 5-6 годин. Це ті речі, які ми можемо зробити найближчим часом", - заявила нардепка.

"Ми розглядаємо, як зробити так, щоб зменшити кількість перетинів розмежувальної лінії, дуже важко їм доводиться, якщо говорити про життя і здоров'я", - додала Верещук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінвет шукатиме механізми для виплати пенсій на непідконтрольних територіях, - Коляда

На уточнююче запитання про те, чи означає це те, що пенсії видаватимуть на окупованих територіях, Верещук відповіла: "Так, ми хочемо, щоб там ходила гривня. Ми хочемо, щоб ті люди, які отримують пенсію на підконтрольній території, мали можливість це робити без диких довідок, які потрібно постійно здавати".

"Зараз ми розглядаємо цілу таку карту, щоб допомогти людям, щоб вони відчували, що про них піклується держава", - додала нардепка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148087
 
 
 Топ коментарі
 
Чи нема серед так званих депутатиків-фотографів та перукарів ще й листоноші? Нехай пішки розносить пенсію сєпарам.
 показати весь коментар
 
В Израиль пенсии... сепарам пенсии...
А избирателям болт в пасть - чтобы голова не шаталась...
 показати весь коментар
 
сепари --велькоме получати пенсію...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ідіоти--нас вбивають,а ми в брати набиваємося,ще й пенсії будемо давати. Своїх пенсіонерів забезпечте ідіоти.
 показати весь коментар
 
 
Дамочка, а Вы как понимаете выражение "прифронтовая зона":
- войны в Украине нет;
- кто-то за кем-то проводит АТО-ССО;
- город Луганск расположен в 10 км от русла реки Сиверский Донец;
- пгт. Станица Луганская перерыт окопами на левом берегу реки Сиверский Донец;
- ежедневно 8-10 тысяч луганчан: дедушек, бабушек, пап, мам, тестей, тещ и пр. граждан под прицелами своих "родственников" заходят в Станицу, выметают пенсии, пособия, гуманитарку и благополучно возвращаются, оставляя в Станице мусорные пакеты, грязь, вонь и ненависть к Украине.
 показати весь коментар
 
 
"Ирину Верещук очень уважают среди изданий, призывающих убивать украинцев"

"Скандально известная экс-мэр города Рава-Русская Верещук Ирина Андреевна прошла в список команды «Зе» благодаря двум миллионам долларов и проекции двух одиозных персонажей" Это всё - цитаты. Ссылка есть выше..
 показати весь коментар
 
 
Сдача Украины идет опережающими темпами. Ну, украинцы, вы сами виноваты, вы сами себя поставили раком.
 показати весь коментар
 
 
Особенно тем бабулькам, которые за сто гривен под танки нашим солдатикам ложились , скорее пенсию давай и верни всю за 5 лет. И тому дедульке, что мед со взрывчаткой принес...
 показати весь коментар
 
 
В першу чергу видавати пенсії лугандонцям, які отримали російські паспорти! В "Слузі народу" розглядають спрощення перетину лінії розмежування і отримання пенсій жителями окупованих територій - Цензор.НЕТ 9288
 показати весь коментар
 
 
Любопытно, а кому и куда уйдут миллиарды гривен, отправленные на оккупированную территорию? Кто и как это будет контролировать? Думаю, пенсионерам они достанутся в последнюю очередь.
И главное. В Украине действует солидарная пенсионная система, то есть работающие платят социальные взносы (налоги) в пенсионный фонд и бюджет, из них пенсионерам платят пенсии. Какие социальные взносы и налоги намерены собирать зелёные говнюки на оккупированных территориях, что из них потом платить пенсии?
Словом, украинские пенсионеры, забудьте о повышениях ваших пенсий - все уйдет ублюдкам, оравшим "Путин, введи войска"!
 показати весь коментар
 
ИРА!!! Расскажи лучше про янтарь!!! Про контрабанду, про организацию копачив, верблюдов!! Коррумпирование местной власти и правоохранительных органов!!!! Это полный бред!!!

Кто нам расказывает, что и как делать?? Что это за "новые лица"???
Чем эта баба отличается(кроме возраста и половых признаков0 от Розенблата???? Боюсь масштабом!!! и он явно не в сторону Розенблата, против Иры это мелкий мошейник!!!
 показати весь коментар
 
Хотите пенсиями купить их лояльность к Украине ? Тупо и смешно
 показати весь коментар
 
 
...а что вы твари делаете, что бы нам облегчить жизнь!!!!
 показати весь коментар
 
Вот вой войдет Украина в состав Лугандона на правах автономии, тогда и про вас подумают - как именно репрессировать.
 показати весь коментар
 
О, уже у сєпарів епоха бідності скінчилась, хочу виразити велику подяку 73% зебілів, ви зробили це разом
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору