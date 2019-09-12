 В "Слузі народу" розглядають спрощення перетину лінії розмежування і отримання пенсій жителями окупованих територій

Про це розповіла в коментарі журналістам нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми маємо робити в парламенті все, щоб полегшити їм (жителям Донбасу. - Ред.) життя. Ми сьогодні розробляємо карту тих перших маленьких кроків, які б допомогли людям, що живуть у прифронтовій зоні, хоча би почуватися людьми. Я говорю зараз про спрощений перетин сірої зони, про логістичні центри на КПВВ, про спрощення процедури отримання першого паспорта дітьми, які проживають (на окупованих територіях. - Ред.), отриманні пенсій, щоб люди не їздили і не стояли в чергах по 5-6 годин. Це ті речі, які ми можемо зробити найближчим часом", - заявила нардепка.
"Ми розглядаємо, як зробити так, щоб зменшити кількість перетинів розмежувальної лінії, дуже важко їм доводиться, якщо говорити про життя і здоров'я", - додала Верещук.
На уточнююче запитання про те, чи означає це те, що пенсії видаватимуть на окупованих територіях, Верещук відповіла: "Так, ми хочемо, щоб там ходила гривня. Ми хочемо, щоб ті люди, які отримують пенсію на підконтрольній території, мали можливість це робити без диких довідок, які потрібно постійно здавати".
"Зараз ми розглядаємо цілу таку карту, щоб допомогти людям, щоб вони відчували, що про них піклується держава", - додала нардепка.
- войны в Украине нет;
- кто-то за кем-то проводит АТО-ССО;
- город Луганск расположен в 10 км от русла реки Сиверский Донец;
- пгт. Станица Луганская перерыт окопами на левом берегу реки Сиверский Донец;
- ежедневно 8-10 тысяч луганчан: дедушек, бабушек, пап, мам, тестей, тещ и пр. граждан под прицелами своих "родственников" заходят в Станицу, выметают пенсии, пособия, гуманитарку и благополучно возвращаются, оставляя в Станице мусорные пакеты, грязь, вонь и ненависть к Украине.
"Скандально известная экс-мэр города Рава-Русская Верещук Ирина Андреевна прошла в список команды «Зе» благодаря двум миллионам долларов и проекции двух одиозных персонажей" Это всё - цитаты. Ссылка есть выше..
И главное. В Украине действует солидарная пенсионная система, то есть работающие платят социальные взносы (налоги) в пенсионный фонд и бюджет, из них пенсионерам платят пенсии. Какие социальные взносы и налоги намерены собирать зелёные говнюки на оккупированных территориях, что из них потом платить пенсии?
Словом, украинские пенсионеры, забудьте о повышениях ваших пенсий - все уйдет ублюдкам, оравшим "Путин, введи войска"!
Кто нам расказывает, что и как делать?? Что это за "новые лица"???
Чем эта баба отличается(кроме возраста и половых признаков0 от Розенблата???? Боюсь масштабом!!! и он явно не в сторону Розенблата, против Иры это мелкий мошейник!!!