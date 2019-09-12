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 Політика України
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Все про:військовополонені (338) Генштаб ЗС (407) моряки (732) Хомчак (63)

 Генштаб ЗСУ пообіцяв вручити звільненим морякам ключі від квартир упродовж трьох тижнів, - капітан Гриценко

Квартири військовослужбовці отримають за місцем служби - в Одесі.

У Генштабі Збройних сил України пообіцяли впродовж трьох тижнів надати квартири звільненим військовим морякам. Про це на прес-конференції повідомив командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, капітан другого рангу Денис Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що вчора зустрічався з начальником Генштабу Русланом Хомчаком та обговорив із ним питання квартир для моряків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У разі запиту РФ українські моряки свідчитимуть дистанційно, - капітан Гриценко

"Там сказали, що впродовж трьох тижнів питання буде вирішено, і хлопцям вручать ключі від квартир", - зазначив він. За словами Гриценка, квартири військовослужбовці отримають за місцем перебування - в Одесі.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148083
 
   
 Топ коментарі
 
Сдайся в плен - получи квартиру... классный подход от командования.
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А те кто на Донбассе под пулями круглосуточно, они чем рискуют???
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Дебилизм , за что ? За то что без боя сдались в плен ? Теперь все будут без боя просто идти в плен чтобы получить квартиру
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Сдайся в плен - получи квартиру... классный подход от командования.
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не, награждать квартирами нужно тех - кто больше всех уничтожил орков-оккупантов.
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Квартири це добре, але з посад командирів катерів потрібно познімати, як нездатних чинити спротив ворогу!
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награждать квартирами нужно семьи, которые потеряли своих отцов на этой войне; награждать квартирами нужно бойцов, которые стали инвалидами в бою с оккупантами.... Но точно не тех кто попал в плен.
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пацаны жизнью рисковали, ночью в декабрьских водах Черного моря,

диванный ты мой
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А те кто на Донбассе под пулями круглосуточно, они чем рискуют???
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А эти как раз многим, и самым главным-тем что все их подвиги оказались напрасны! Быдло 73 насрать на все, им мир любой ценой, пиво, котлету в кендюх, и сериал.
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Так главный Зебил даже здесь успел примазаться. Квартиры уже были куплены:

29.12.2018 Порошенко сообщил, что для захваченных РФ украинских моряков зарезервировано новое жилье в Одессе


После осмотра открытого на прошлой неделе общежития улучшенного типа, Порошенко заметил, что это здание «уже казармой не назовешь». По его словам, членов экипажей катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» с нетерпением ожидают дома, и сейчас всем миром ведется борьба за их освобождение. «Это кубрики (комнаты в общежитии), зарезервированные для моряков, чтобы они могли по возвращению спокойно расселиться», - подчеркнул Президент. Он также добавил, что моряков ждут не только их семьи, родные, но и вся Украина. В свою очередь, министром обороны Степаном Полтораком сделано уточнение, что в общежитии оборудованы комнаты для не состоящих в браке военнослужащих. «Но те моряки, которые женаты и имеют детей, получат квартиры, уже закуплены пять квартир и в феврале закупим еще, чтобы расселить всех по квартирам», - сообщил министр.
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Ну так если были закуплены , так чего же тянуть ещё месяц ? Чего Петя вчера не раздал всем ключи ?
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Дебилизм , за что ? За то что без боя сдались в плен ? Теперь все будут без боя просто идти в плен чтобы получить квартиру
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ну зачем вы так...
Еще до этого им дали денежные премии, потом еще, звания и выслуги все как полагается..
Участников (УБД) ну и льготы разные по мелочам...
Вам что жалко для героев?
Вы сами с какого окопа пишите, какой катер сдали?
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Открывать огонь наверняка не надо было. Была бы большая беда.
А вот почему катера не ушли - это большой вопрос. И прикрываться буксиром глупо.
Это все равно что эскадра боевых кораблей сдастся в плен, оставшись с тихоходным транспортом.
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что было бы? сглотнули бы все опять, просто потуже бы пошло.
а насчет "уйти" - вертолеты как-то побыстрей будут, не?
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Атаковали катера Сушка и две вертушки. С отрядом суден раши обосрались. Даже было кино "Буксир и два дебила". Это раз. И бросать своих побратимов - не есть хорошо. Это два.
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Сдались без боя в плен к кацапам это заслужили ?
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Выполнили боевое задание и вернулись живыми.

нам мертвых Матросовых не надо
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Просрали катера это выполнили задание?
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"Боевое" задание не выполнили. Остались живы и выборы Президента Украины не сорвали. Но за это не награждают.
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Когда без боя сдались я понял что они просто струсили и забыли и про присягу, и про устав. Но когда при возвращении они даже ни перед кем не извинились и с удовольствием приняли выслуги, премии, звания, то стало ясно что никакой воинской чести у них тоже нет.
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А тебе орден дали за бои на боевом диване?
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Теперь боевой дух нашего славного флота стремительным рывком подобрался к отметке 100%. Хоть сейчас флот готов броситься в бой и нагрузить экономику Рашки содержанием наших плавсредств и личного состава. А там еще и британцы лет через 10, если опять кого-то ГРУ отравит, кааак введут санкции да без погашения облигаций.... ммммм и Рашке все, конец. Генштаб ВСУ пообещал вручить освобожденным морякам ключи от квартир в течение трех недель, - капитан Гриценко - Цензор.НЕТ 3056
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почти классика жанра " - и ключи от квартиры! - где деньги лежат?"
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Чтобы перемога была полной, Батя просто обязан отыскать Сенцова и перед камерами с разбега его обнять.
Дальше должен быть диалог из серии
-"ну як себе почуваєш?"
- вже добре, дякую
( Инфоскот) О слышали, слышали! Сенцов Пороху дякує, а не Зелени
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Сенцов поблагодарил по очереди :
1) Пороха
2) всех остальных, включая примазавшихся ЗЕленух
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Генштаб ВСУ пообещал вручить освобожденным морякам ключи от квартир в течение трех недель, - капитан Гриценко



ооо!!! появился повод заплатить бабло минобороны своему застройщику по 20 000 грн за 1 кв метр.

тут только повод дай-усем раздадут квартитры хоть по 1000 кв метров.





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Ключи вручат(но только ключи) и набор для игры "Морской бой"
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Представьте себе наряд милиции, который сдался в плен бандитам, потерял свою технику, табельное оружие, и потом их награждают.... интересно формулировку узнать - за проявленное мужество при сдаче в плен? как еще можно по другому сформулировать не понимаю
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бездействие моряков уже подвигом называют,этот дурдом Украиной зовется
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боюсь сказать это слово (сожрут припадочные)..., но это не бездействие - это трусость...
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Приказы были сомнительные. Скорее всего провокация с целью сорвать выборы Президента Украины. За такое квартиры не дают. Пусть лучше дадут квартиру разведчику, который Цемаха сопровождал и без ноги остался.
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а вот это нарушение жилищного законодательства, нарушение прав других военнослужащих.
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Пздц, прое....в катера на кучу лямов даже не открыв кингстоны , сдайся в плен и получи квартиру . Это сюр гребаный? У нас от флота только морская пехота
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Генштаб ЗСУ пообіцяв вручити звільненим морякам ключі від квартир упродовж трьох тижнів, - капітан Гриценко - Цензор.НЕТ 2501Хотелось видеть. А Параша шо скажет?
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Героїзація осіб, які по суті дії зрадили присязі і маючи в розпорядженні зброю відмовилися від її застосування по ворогу таким чином, добровільно і свідомо порушивши Устав і стали "жертвами", є розкладанням військової моралі в війську. Гасло "слуг" - Зрадь країну - отримай нагороду! Не вбивай окупанта та агресора і ми дамо тобі квартиру за "просто так" - без вислуги років, поза чергою і "на халяву". Ще на меблі "соточку" тисяч підкинемо... Цим "аукціоном щедрості" - прокацаплені ЗЕдроти плодять потенційних зрадників. Це розтління військової моралі! Кожний хто прийме "індульгенцію" за зраду від цієї гидкої "зевлади" стане "гондоном в квадраті". Генштаб ЗСУ пообіцяв вручити звільненим морякам ключі від квартир упродовж трьох тижнів, - капітан Гриценко - Цензор.НЕТ 3997
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