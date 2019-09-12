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Все про:Ар'єв (234) ПАРЄ (578) кримські татари (1435)

 Затвердження проєкту резолюції ПАРЄ про становище кримських татар перенесли, - Ар'єв

Затвердження проєкту резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи про становище кримських татар перенесли на наступне засідання комітету з питань рівності і недискримінації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це розповів глава делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Це правки, підготовлені ними спільно з Меджлісом (кримських татар. - Ред.). Вони посилюють позицію щодо кримських татар і щодо неприйняття окупації Криму; формулювання щодо кримських татар, як корінної нації Криму; звільнення всіх затриманих і засуджених у справі Хізб ут Тахрір; про нелегальне використання російського законодавства на території анексованого Криму. Це я навів перелік дуже короткий і в загальних рисах", - сказав Ар'єв.

За його словами, ці правки мають "дуже важливий техніко-юридичний характер для того, щоб доповідь мала бездоганний вигляд".

Наступне засідання комітету, додав Ар'єв, має відбутися в жовтні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148081
 
 
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Так это всё следствие твоей предыдущей "работы, опухший свин.
Сначала они там так "наработали", а щас делают удивлённую заточку на харе своего лица. Все плоды их "деятельности" теперь вылазят Украине боком.
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