 МАУ і SkyUp можуть отримати компенсацію за обліт території РФ, - Криклій

Про це на брифінгу сказав глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Міністр зазначив, що розглядається можлива модель компенсації, але йдеться не тільки про МАУ, а про всіх національних операторів.
"Їх два - SkyUp і МАУ. Справді ми будемо пропонувати якісь речі - має бути компенсація за обліт території Росії. Це необов'язково має бути пряма компенсація. На це можна дивитися через аеропортові збори або іншу модель. Зрозуміло, вони стають неконкурентними (українські авіакомпанії, - Ред.), тому що у нас є бан на зону Російської Федерації. Вони змушені робити цей обліт. Звісно через це логістичне плече втрачають чималі гроші", - сказав Криклій.
Він додав, що рішення про компенсації має базуватися на економічних розрахунках і зараз це питання опрацьовується.
"Завтра це рішення точно не буде прийнято, і швидше за все наступного тижня, теж", - сказав Криклій.
У 2018 році збитки МАУ становили 2,7 млрд грн, що в 8,9 разу більше ніж у попередньому році (304,51 млн грн).
Співвласник МАУ Арон Майберг вважає, що збитки МАУ багато в чому обумовлені прорахунками держполітики в авіаційній галузі. За його словами, за 5 років авіакомпанія переплатила $216 млн через необхідність обльоту повітряного простору Сходу України, Криму і території РФ, високі акцизи на авіаційне пальне і завищені ставки на аеронавігаційне обслуговування.
ба, да это же: Я, ТЫ, ОН, ОНА - вместе целая страна несет в клювике по копеечке бедному Бене и его подельникам
поздравляю украинцев!
71% буратин свято верят ЗЕ !
либераст только Беня с бандой, а остальные 40 миллионов - Пи-ерасты
следующим шагом будет компенсация водителям,объезжающим киевские пробки..
потом одесские..и далее по алфавиту...
Увеличение налогов позволит справедливее распределять богатства в стране, ведь социальная политика напрямую зависит от бюджета, а бюджет от наполняемости налогами. Поэтому я только приветствую такую меру, дети и старики станут жить еще лучше, а многочисленный средний класс, на которого в принципе ляжет увеличившаяся нагрузка, практически её не ощутит.
Мы все граждане великой страны и считать копейки просто кощунство. Особенно если эти копейки идут на благо державы и народа.
Война, издержки которой должен нести и бизнес ? - нет не слышали...
Платите за все малороссы
Платите патриоту Бени...
Вдумайтесь при порохе семьей решали, кушать картошку сегодня или на завтра немного оставить, сегодня большие семьи украинцев с деловым видом выбирают себе вторую-третью машину в семью, вальяжно гуляя по огромным автосалонам.
Вы правы.., это я не подумавши...
Но почему только МАУ и SkyUp ?
Нужно компенсировать траты и всем остальным перевозчикам.... - тогда престиж Украины резко вырастит во всем Мире, так как вырос среди израильских пенсионеров...
Нужно замутить петицию с этим предложением...
Я думаю, такой подход обговаривал олигарх на оперативке с президентом и премьером!
Они даже всё записывали.....
Иначе эти компании накроются.
На чем летать будете?
В ступе?
щас заведут нытьё про лоукосты..
вот бестолковые..
Цей, з ап'ять років "слуги народу" вичавить із країни усе що зможе....