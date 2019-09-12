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 Політика України, Економіка
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Все про:компенсації (130) МАУ (31) SkyUp (14) Криклій (7)

 МАУ і SkyUp можуть отримати компенсацію за обліт території РФ, - Криклій

У Міністерстві інфраструктури України не виключають, що українським авіакомпаніям SkyUp і МАУ відшкодують збитки, викликані необхідністю облітати територію Росії.

Про це на брифінгу сказав глава Мінінфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Міністр зазначив, що розглядається можлива модель компенсації, але йдеться не тільки про МАУ, а про всіх національних операторів.

"Їх два - SkyUp і МАУ. Справді ми будемо пропонувати якісь речі - має бути компенсація за обліт території Росії. Це необов'язково має бути пряма компенсація. На це можна дивитися через аеропортові збори або іншу модель. Зрозуміло, вони стають неконкурентними (українські авіакомпанії, - Ред.), тому що у нас є бан на зону Російської Федерації. Вони змушені робити цей обліт. Звісно через це логістичне плече втрачають чималі гроші", - сказав Криклій.

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Він додав, що рішення про компенсації має базуватися на економічних розрахунках і зараз це питання опрацьовується.

"Завтра це рішення точно не буде прийнято, і швидше за все наступного тижня, теж", - сказав Криклій.

У 2018 році збитки МАУ становили 2,7 млрд грн, що в 8,9 разу більше ніж у попередньому році (304,51 млн грн).

Співвласник МАУ Арон Майберг вважає, що збитки МАУ багато в чому обумовлені прорахунками держполітики в авіаційній галузі. За його словами, за 5 років авіакомпанія переплатила $216 млн через необхідність обльоту повітряного простору Сходу України, Криму і території РФ, високі акцизи на авіаційне пальне і завищені ставки на аеронавігаційне обслуговування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148079
 
 
 Топ коментарі
 
Зебилы: несите ваши денежки на поле чудес в стране Бенястан.
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Еще бы. Попробовал бы зеленая сопля не компенсировать коломойши с нашего кармана!
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Капєц, тепер мау з Києва до Львова кругом Росії буде облітати
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Зебилы: несите ваши денежки на поле чудес в стране Бенястан.
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Привыкайте, теперь бюджет - возместит Коломойше все!
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да покажите мне наконец этого богатющего Буратину, который компенсирует все и вся!!!

ба, да это же: Я, ТЫ, ОН, ОНА - вместе целая страна несет в клювике по копеечке бедному Бене и его подельникам

поздравляю украинцев!
71% буратин свято верят ЗЕ !
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а вообще-то, интересное у нас либерастинство получается -
либераст только Беня с бандой, а остальные 40 миллионов - Пи-ерасты МАУ и SkyUp могут получить компенсацию за облет территории РФ, - Криклий - Цензор.НЕТ 7734
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Для зебилоидов это перемога или зрада? Зелёные шмаркли они такие шмаркли... 😁
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Капєц, тепер мау з Києва до Львова кругом Росії буде облітати
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Еще бы. Попробовал бы зеленая сопля не компенсировать коломойши с нашего кармана!
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Нет, компенсация для МАУ- это дело святое и богоугодное. Люблю нашу власть!
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вот настоящая демократия!
следующим шагом будет компенсация водителям,объезжающим киевские пробки..
потом одесские..и далее по алфавиту...
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Будет компенсации нищебродам бляхерам😁
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Необходимо срочно увеличить налоги.

Увеличение налогов позволит справедливее распределять богатства в стране, ведь социальная политика напрямую зависит от бюджета, а бюджет от наполняемости налогами. Поэтому я только приветствую такую меру, дети и старики станут жить еще лучше, а многочисленный средний класс, на которого в принципе ляжет увеличившаяся нагрузка, практически её не ощутит.
Мы все граждане великой страны и считать копейки просто кощунство. Особенно если эти копейки идут на благо державы и народа.
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Беня так і не зміг витиснути з ринку Скай Ап. Мені розповідав дуже цікаві речі знайомий співробітник Аероруху. Але не для публікації, тим більш на ресурсі де щодня пасуться триколорні свині та зедена пліснява.
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Уря...!
Война, издержки которой должен нести и бизнес ? - нет не слышали...
Платите за все малороссы
Платите патриоту Бени...
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Всего лишь небольшая нагрузка на бюджет, который Украина легко выдержит. К счастью, на смену нищете и барыжной власти пришла новая, молодая команда и процветание.
Вдумайтесь при порохе семьей решали, кушать картошку сегодня или на завтра немного оставить, сегодня большие семьи украинцев с деловым видом выбирают себе вторую-третью машину в семью, вальяжно гуляя по огромным автосалонам.
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да..., совсем забыл...
Вы правы.., это я не подумавши...
Но почему только МАУ и SkyUp ?
Нужно компенсировать траты и всем остальным перевозчикам.... - тогда престиж Украины резко вырастит во всем Мире, так как вырос среди израильских пенсионеров...
Нужно замутить петицию с этим предложением...
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"По его словам, за 5 лет авиакомпания переплатила $216 млн из-за необходимость облета воздушного пространства Востока Украины, Крыма и территории РФ, высоких акцизов на авиационное топливо и завышенных ставок на аэронавигационное обслуживание." - а это тут каким боком???
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Интересно куда же ето они летают если маршрут проходит через Рашку и северный полюс?
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А компенсация будет пропорциональной стоимости билетов этих компаний?
Я думаю, такой подход обговаривал олигарх на оперативке с президентом и премьером!
Они даже всё записывали..... МАУ и SkyUp могут получить компенсацию за облет территории РФ, - Криклий - Цензор.НЕТ 1776
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МАУ? Це ж авіакомпанія Пороха, що не пускала в Україну лоу-кости. Порох, припини грабувати Україну, зараз інші часи і нові обличчя!!!
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Знаешь, а ЗЕбилы - тебе поверят и даже заласкают...)
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Нужно компенсировать потери.
Иначе эти компании накроются.
На чем летать будете?
В ступе?
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Є безліч авіакомпаній з тарифами в рази нижчими за здирницьке МАУ. І з їхнім зникненням ніша заповниться швидко. У Ригу переліт минулого літа був 30$ (З Києва), а от мау у Львів везе за 300$. Після приходу лоу-костів ціни в МАУ звичайно трохи впали, проте на все є Баришівський суд.
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вы правы,тов.Наталья,порохоботы выступают против прогресса как такового..
щас заведут нытьё про лоукосты..
вот бестолковые..
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А може краще пенсіонерам?... Ой,про що це я? Пенсіонерам не потрібно. Епохабідностіскінчилась же.
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Похоже что именно для обсужления этого вопроса Беня вчера собирал зеленое стадо в кабинете презЕдента...
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Та МАУ взагалі слід платити навіть якщо вони не літають... Це Беня-авіа!
Цей, з ап'ять років "слуги народу" вичавить із країни усе що зможе....
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Зебіли, що там із інвестиціями в Україну? Хто сюди прийде при лобіюванні інтересів окремих олігархів, як із ним конкурувати? А навіть якщо і вдасться, то відразу чорт прибіжить із дозиметром...
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Ніхто не прибіжить. Є Баришівський суд, який визнає інвестора таким, що вклав гроші в економіку України і втратив їх.
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А що там з тарифом на е/е для маленьких неенергоємних заводиків феросплавів?
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Там все в норме...по 58 копеечек...такой цены пенсионеры Украины сейчас даже во сне не видят...
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А що пенсіонери? Вони прибутку не приносять (сркзм).
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Питання до прихильників нової влади,звідки ця компенсація буде заплачена? МАУ и SkyUp могут получить компенсацию за облет территории РФ, - Криклий - Цензор.НЕТ 7276
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За газ из Словакии кто-то компенсацию получает, теперь и за воздух будет получать.
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