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 Суспільство
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Все про:Держекоінспекція (44) обшук (791)

 У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук

Чиновника звинувачують у заволодінні 15 мільйонами гривень, які виділили на утилізацію небезпечних відходів.

Генпрокуратура, Служба безпеки і Державне бюро розслідувань провели обшук у керівника Державної екологічної інспекції України Ігоря Яковлєва, повідомляє УНІАН. Правоохоронці обшукали робочий кабінет і будинок чиновника. Як свідчить ухвала Печерського районного суду, Яковлєва звинувачують у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Йдеться про 15 мільйонів гривень, які були виділені на утилізацію небезпечних відходів. "Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2019 років службовими особами АТ "Укргазвидобування", а також посадовими особами підрозділу компанії ГПУ "Полтавгазвидобування"спільно з представниками органів державної влади та органів державного контролю розроблена і впроваджена злочинна схема розкрадання коштів АТ "Укргазвидобування" , - йдеться в ухвалі суду.

У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 01
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 02

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію й електронні носії інформації, що підтверджують незаконні оборудки. Як повідомлялося, 11 вересня СБУ викрила чиновників "Укргазвидобування" в привласненні коштів під час утилізації небезпечних відходів. Правоохоронці встановили, що представники комерційної структури за "погодженням" з менеджментом "Укргазвидобування" і за бездіяльності посадових осіб органів Держекоінспекції створили схему одержання неправомірної вигоди. Кошти привласнювали під час виконання договорів з утилізації відходів буріння в Полтавській області. Дії зловмисників також заподіяли збитки екології регіону.

Під час досудового слідства задокументовано, що фактична утилізація відходів буріння не провадилась.

У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 03
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 04
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 05
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 06
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 07
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 08
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 09
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 10
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 11
У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148070
 
 
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далжни кромє аружія і наркату найті так па інструкціі ужє што би нє атвєртєлся
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БЄндьйори русккєхь абєжяють,с.кі такіє."Ввідіваїска"?За шьчьєшьчьять шоби.
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НЕ слабо экологию наохранял госслужащий с официальной зарплатой 500 евро в месяц(меньше, чем у польской школьной уборщицы) : интерьер дома, как дворец мафиозного дельца...
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Шож вы делаете этож Петин ставленник, оставляете Педро жебракувать?
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грустные они какие то - он босиком и жена его полагаю (в зеркале)...
Еще вчера все так было хорошо.... У руководителя Госэкоинспекции Яковлева провели обыск - Цензор.НЕТ 2597
Впрочем не сильно жалко их - судя по зданию и интерьеру, действительно вор и барыга с плохим вкусом...
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А ппш ему зачем?С такими деньжищами узи или беретту купить можно было.
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Їх вже "праваахаронци" приватизували.Це вони вміють.
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