 У керівника Держекоінспекції Яковлєва провели обшук

Генпрокуратура, Служба безпеки і Державне бюро розслідувань провели обшук у керівника Державної екологічної інспекції України Ігоря Яковлєва, повідомляє УНІАН. Правоохоронці обшукали робочий кабінет і будинок чиновника. Як свідчить ухвала Печерського районного суду, Яковлєва звинувачують у заволодінні коштами в особливо великих розмірах. Йдеться про 15 мільйонів гривень, які були виділені на утилізацію небезпечних відходів. "Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016-2019 років службовими особами АТ "Укргазвидобування", а також посадовими особами підрозділу компанії ГПУ "Полтавгазвидобування"спільно з представниками органів державної влади та органів державного контролю розроблена і впроваджена злочинна схема розкрадання коштів АТ "Укргазвидобування" , - йдеться в ухвалі суду.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію й електронні носії інформації, що підтверджують незаконні оборудки. Як повідомлялося, 11 вересня СБУ викрила чиновників "Укргазвидобування" в привласненні коштів під час утилізації небезпечних відходів. Правоохоронці встановили, що представники комерційної структури за "погодженням" з менеджментом "Укргазвидобування" і за бездіяльності посадових осіб органів Держекоінспекції створили схему одержання неправомірної вигоди. Кошти привласнювали під час виконання договорів з утилізації відходів буріння в Полтавській області. Дії зловмисників також заподіяли збитки екології регіону.
Під час досудового слідства задокументовано, що фактична утилізація відходів буріння не провадилась.
Еще вчера все так было хорошо....
Впрочем не сильно жалко их - судя по зданию и интерьеру, действительно вор и барыга с плохим вкусом...