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 Політика України
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Все про:Маріуполь (582) МВС (1326) відставка (551) Нацполіція (8187) Аброськін (442)

 Аброськін після відставки збирається в мери Маріуполя

Перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін підтвердив, що написав рапорт на звільнення, але не поставив дату.

Про це він сказав під час прес-конференції в Маріуполі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

"Написав рапорт на звільнення, але я не поставив дату. Дата може бути сьогодні, а може завтра. Я ще думаю", ― сказав Аброськін.

Він висловив наміри після звільнення взяти участь у виборах міського голови Маріуполя.

"Я його звільняв, і я гідний більше, ніж хтось інший", ― заявив посадовець. Своїм заступником у майбутній виборчій кампанії Аброськін назвав Андрія Гергета (позивний "Червень"), який зараз є командиром 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії та заступником командира УДА Дмитра Яроша.

Термін повноважень чинного міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, обраного у 2015 році, спливає цього року.

Нагадаємо, 11 вересня речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про звільнення "за власним бажанням" трьох заступників голови Нацполіції, серед яких він назвав Аброськіна.

Декларації перед звільненням подали перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін (був призначений на посаду в липні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад (був призначений на посаду у вересні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець (був призначений на посаду в листопаді 2017 року).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148069
 
 
 Топ коментарі
 
А Голубан замом мера так я розумію??
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а чё не охранникам в АТБ или заправки ?
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В рядах боевиков не смог захватить Мариуполь так захватит его на выборах
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амброськины ну никак не поймут- ихнее место или на свалке или на нарах
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А где место твоего *****, на параше? Вопрос риторический
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Нарешті сепар визначився, де хоче бути мером, а може, краще Тернопіль або Львів?
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Аброськин и Ярош, и почему не удивляюсь.
На Громадском остался одни вменяемый Кутепов, остальные мутные начали появляться с 2014 .
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Заявление об ....
Прошу...
Без даты, подпись.

...точно, шо Зеленский, с цирка на сцене, в цирк на арене попал...*)
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а чё не охранникам в АТБ или заправки ?
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В рядах боевиков не смог захватить Мариуполь так захватит его на выборах
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так, там ще багато підходящого електорату, що дуже любить все "русское"
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уберут амброськина и авакова и будет хана.
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Амброськин в 2014 году хотел устроиться на работу в Симферополе, уже оккупированном. Дали под зад.
Сабаков приютил и дал поручение заниматься тем же самым, чем он там бы и занимался - сажай патриотов Украины! Чем этот сепар, на пару с Голубаном и занялся, закатав рукава. Помните группу, что устраивали диверсии в Донецке и языков тягали оттуда - Равлик. Именно Амброськин их посадил! Создали отряд Корд из донецких ментов и ездили и сажали атошников по всей Украине! Разгоняли блокады в 2016, мешающие торговать с врагом!
И вот эта **** лезет управлять Мариуполем. Сдаст, как Муженко все сдал!
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боже, иваноффффф, какая каша у вас в голове?
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Что именно из написанного тебе не понятно, козловский?
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Эту тварь надо не мэром,а на пресхату к уголовникам. Гнида сепарская.
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