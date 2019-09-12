 Рябошапка звільнив прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей

Про це повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
З посад звільнили прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей.
Нагадаємо, раніше Рябошапка звільнив прокурорів Вінницької, Волинської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської та Черкаської областей.
https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-zayavil-chto-sdelaet-vse-chtoby-ukraincy-ne-plakali-v-techenie-ego-pyatiletney-kadencii-976613.html
https://112.ua/politika/zelenskiy-ukraincam-sleduyushhie-5-let-ya-sdelayu-vse-chtoby-vy-ne-plakali-492505.html
😢
Беньперия наносит ответный удар!...
Зелебни! Компенсировать Бене "Приват" будете со своих, личных, а не с державных...
Все вернете в казну, до копеечки!