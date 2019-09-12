 Рябошапка звільнив прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей

Про це повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

З посад звільнили прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, раніше Рябошапка звільнив прокурорів Вінницької, Волинської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської та Черкаської областей.

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