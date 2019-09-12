EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1304  17
Все про:ГПУ (3214) прокуратура (1872) звільнення (653) Рябошапка Руслан (103)

 Рябошапка звільнив прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення прокурорів трьох областей.

Про це повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Генеральної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

З посад звільнили прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, раніше Рябошапка звільнив прокурорів Вінницької, Волинської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської, Тернопільської та Черкаської областей.

Читайте також: Рябошапка звільнив першого заступника генпрокурора Севрука і главу департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Бедриківського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148065
 
 
 Топ коментарі
 
Те що звільнив,то гарно,а яка їх подальша доля?Де їх працевлаштували?А їх саджати треба,всіх.
 показати весь коментар
 
В Донецкой одни сепары были. Правильно. Еще тот козел назначенный парашенко главой обл. администрации...Во всем им потакал. А бабы в исполкоме сидели еще довоенные.Рыги.
 показати весь коментар
 
Интересно , когда лига смеха всех уволит , чем они будут заниматься ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Те що звільнив,то гарно,а яка їх подальша доля?Де їх працевлаштували?А їх саджати треба,всіх.
 показати весь коментар
 
 
забєрітє в таварісчєй адін брак видайтє другой (с) Рябошапка уволил прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей - Цензор.НЕТ 3385
 показати весь коментар
 
В Донецкой одни сепары были. Правильно. Еще тот козел назначенный парашенко главой обл. администрации...Во всем им потакал. А бабы в исполкоме сидели еще довоенные.Рыги.
 показати весь коментар
 
 
Интересно , когда лига смеха всех уволит , чем они будут заниматься ?
 показати весь коментар
 
 
Они - не знаю. А мы точно ржать будем. Что плакать не будем, Зеленый нам уже обещал Рябошапка уволил прокуроров Донецкой, Полтавской и Черниговской областей - Цензор.НЕТ 8374
 показати весь коментар
 
Даунецкие Бандюкович и Пшонка тоже везде своих смотрящих от "партии рыгов" ставили. И где они?

 показати весь коментар
 
 
Портнов, Богдан и Разумков уже раз потеряли все, и больше тех ошибок что сделали при Януковиче не повторят. Эта власть надолго, лет на 40 минимум.
 показати весь коментар
 
Ха-ха-ха. Зеьилы допьют свой пивас, сменять шорты на брюки, сучки в стрингах и с тату в интиме постареют и выйдут в тираж . И будет народ Украины вспоминать победу СН как неудачную шутку. Для справки - все украинские партии с логином "народ", "народный" долго не живут. Последний пример - Народный фронт Рябошапка звільнив прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей - Цензор.НЕТ 7417
 показати весь коментар
 
Начнетца голодомор прокураторских...
😢
 показати весь коментар
 
 
А шо, в "Квартале" прокуроров на всех хватит!...
 показати весь коментар
 
Обыски у Гонтаревой, обыски в "Приватбанке"....
Беньперия наносит ответный удар!...
Зелебни! Компенсировать Бене "Приват" будете со своих, личных, а не с державных...
Все вернете в казну, до копеечки!
 показати весь коментар
 
Всіх підбарижників потрібно замінити.
 показати весь коментар
 
За время увольнения старых и назначения новых областных прокуроров ни один незаконный бизнес (казино, металл, заправки и т.п.) НЕ ПОСТРАДАЛ !!! Рябошапка звільнив прокурорів Донецької, Полтавської та Чернігівської областей - Цензор.НЕТ 897
 показати весь коментар
 
интересно, а где находится офис донецких прокуроров?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору