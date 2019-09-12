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 Економіка
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Все про:податки (769) Фурса Сергій (5)

 Запропонована владою нова концепція оподаткування - безглузда, - Фурса

Нова концепція оподаткування, запропонована владою, є безглуздою.

Про це заявив в ефірі 24 каналу економічний експерт Сергій Фурса, передає Цензор.НЕТ.

"Сама концепція нових податків, закладена в законопроекті 1210, просто безглузда. Прив'язка ренти до кінцевого продукту - це взагалі нонсенс. Такого в жодній країні світу ніхто не робить", - сказав Фурса.

Як зазначив експерт, це також суперечить заявам влади про те, що потрібно розвивати складні виробництва, щоб торгувати на світових ринках не сировиною, а продуктами переробки.

А зараз виробникові це навіщо? Чим більше він виробляє продукції, чим більше її ускладнює, тим більше він платить податків, - пояснив економічний експерт.

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Як уже повідомлялося, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті 1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

Такі новації влади можуть позбавити роботи майже 50 тисяч українців, зауважують деякі експерти і народні депутати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148064
 
   
 Топ коментарі
 
Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, СЦУКА, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
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апример, зеля. Миллионер - а в бюджет ни копейки не заплатил. Все его фирмы - "убыточные"
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для вьісокоодаренніх почитателей Зе слишком много букв - они такое не осилят, максимум на что они способньі, єто ролики в инстаграмм
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Да, вижу, Зеля серъёзно взялся и за внешнюю политику, и за армию, и за оборонку, и за экономику. Кое-кто называет это всё "позитивными сигналами из Киева".
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да, 57 коп. за киловат -это несомненно позитив. Жаль, что средств пока хватает на одну бабушку Беню
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то який же позитив у свідомому притиснені українського бізнесу, в тому числі металургії, адже після прийняття такого закону продаж продукції буде неможливий через величезну ціну...
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Богдан готує Зеленського на посаду президента
Запропонована владою нова концепція оподаткування - безглузда, - Фурса - Цензор.НЕТ 5310
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Согласен с Фурсой.Текст закона о налогах немного по дебильному написан.Вова с такими налогами тебе денег ни кто не даст.IT- шники так точно.Свалят в Польшу,или буду работать из дому на счет банковской карточки,зарегистророванной за пределами Украины.Дурнив нэма платить непонятно за что.А если рыночников еще прижмешь,то есть большая вероятность повторить путь Азарова с Януковичем,и налоговым майданом.Думай Вова,голова она для того и дана,что бы думать,а не только жрать без меры,как некоторые.
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agava1980‏ @agava1980 7 июн. 2018 г.

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В ответ @norestfor
Шось підказує, що раніше фурса писав про данилюка, як ганьбу цієї влади. Ну а драгон кепител під це діло вдвічі-втричі дешевше скуповує нерухомість
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"Актер, согласно его программе, также выступает против давления на бизнес и обещает ввести одноразовую «нулевую декларацию»: предприниматель сможет задекларировать и легализовать свои доходы, отчислив из них 5% государству"
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та хто ще мав сумніви що ЗЛОДІЇ які грабують Україну будуть активно протидіяти підвищення податків
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При чому тут злодії? Злодії я не платили, так і платити не будуть. Бо СИСТЕМА не змінюється. Все це підвищення сплатять найбідніші. По закону!

Порахуйте реальні податки, які платяться за працівника підприємства з загальною системою оподаткування.

З 100%, які виділені на оплату праці, спочатку роботодавець сплачує 20% ПДВ.
Залишається 100/6*5=83,3% (т.з. ФОП - фонд оплати праці).
Потім сплачується 22% ЄСВ (від зарплати). Залишається 68,3% (зарплата).
На ЗП сплачується 18% ПДФО і 1,5%ВЗ. Готівка на руки 55%.

З ціх 55% сплачується за товар чи послугу, у складі яких 20%ПДВ. ПДВ=9,2%, Вартість товару без ПДВ 45,8%, Податків сплачено 54,2%. Більше половини від заробленого.
На один товар, вартістю 45,8%. По ставці ПДВ 56,4%.

І ви хочете, щоб при такій шахрайській податковій системі ще підвищувались побори на бізнес ???
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У нас взагалі ні одна влада не розуміла, що таке податки і чому во всьому світі Податковий Кодекс є Малою Конституією держави. І ця влада не розуміє, що без термінової податкової реформи і НЕГАЙНОГО (без огляду на на формальності) введення її в дію, вона до 2021 року не доживе. Тому що при існуючому АНТИКОНСТИТУЦІЙНОМУ ПКУ, коли податки за працівника платить роботодавець, а не він сам, Україна є типовою феодальною країною, де податки перетворились в данину і ніякої стимулюючої ролі не мають.

НІ ОДИН податок не працює так, як він має праювати в нормальній державі. ПДВ для юр.осіб і працівників кардинально різний. Податки платяться на податки. Податки на розвиток і споживання змішані між собою... Коротше все зроблено для того, щоб був суцільний хаос, нерівноправ'я і несправедливість... А ці неуки (нова влада) хотять щоб це суцільне законодавче безладдя "адмініструвалось" нормально Ж8-О
Та якщо воно буде "адмініструватись" як положено по ПКУ, то економіка стане колом!
При нині діючому ПКУ нас від остаточного занепаду рятує лише корупція і тіньова економіка.
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Я не особо разбираюсь в налогах, но я знаю одно что все известные страны которые сделали экономический рывок (так называемые тигры), они все налоги для бизнеса уменьшали а то и отменяли! поэтому когда кто то говорит про увеличение налогов, само собой все налоги ради людей, то это про что угодно но не про развитие экономики!!
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, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

наші бариги на чолі з Шуфричем замовили Фурсі "матеріяльчик"...
про недопустимість падіння їх прибутків Запропонована владою нова концепція оподаткування - безглузда, - Фурса - Цензор.НЕТ 5284
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Найцікавіше те, що Кривий Ріг завиє першим. Ну нічого, все одно буде винен Порошенко
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Обещали НнВК, а всучили азирова в самом извращенном виде. Государство в смартфоне, мать его...
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то давайте відразу відмовимося від світового ринку й не будемо нічого виробляти, прийняття такого закону це просто удар по економіці й національній валюті, я не розумію, чому це потрібно пояснювати новій владі
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Вони прийшли набити кармани по максимуму. Але зебілятки цього зрозуміти не здатні
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Бабушка беня пропердела очередную хуцпу чтобы насолить рыжему таракану и на банковой взяли под козырек, и пох, что Ненька по п****де пойдет
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так еще и русня выиграет при этом всем
на всех внешних рынках с тем, как мы сами будем по металлургии, например, облагать нашу продукцию пошлиной - проще продаваться теперь будет русская продукция, а не наша
ну а бене шо)
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Oleksandr Shkuleta​
О гуд )) Покажіть сумне лице Петра )) Він зараз якраз втрачає контроль над ВККС )))
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Спакуха, скіро я пріїнду до віс. Міні Портнов дзвонів, казав не є факівців у сфірі опіздкування...

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Эта тварь - автор самой херовой в мире налоговой системы! Которая кстати продолжает действовать.
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это и так очевидно
если они даже пытаются ввести такую чушь, как "условные дивиденды" - то есть будут любые платежи приравнивать к дивидендам и накидывать налогообложение
будут изо всех сил доить, шоб ничего не оставалось, прямо как батя сбежавший
только урок не усвоили, видно))
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Руда украинская, отправляется в Китай. Маржа больше 50 долларов на тонне. Государству платят 4 доллара. Я против такого расклада.
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