 Запропонована владою нова концепція оподаткування - безглузда, - Фурса

Про це заявив в ефірі 24 каналу економічний експерт Сергій Фурса, передає Цензор.НЕТ.
"Сама концепція нових податків, закладена в законопроекті 1210, просто безглузда. Прив'язка ренти до кінцевого продукту - це взагалі нонсенс. Такого в жодній країні світу ніхто не робить", - сказав Фурса.
Як зазначив експерт, це також суперечить заявам влади про те, що потрібно розвивати складні виробництва, щоб торгувати на світових ринках не сировиною, а продуктами переробки.
А зараз виробникові це навіщо? Чим більше він виробляє продукції, чим більше її ускладнює, тим більше він платить податків, - пояснив економічний експерт.
Як уже повідомлялося, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті 1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.
Такі новації влади можуть позбавити роботи майже 50 тисяч українців, зауважують деякі експерти і народні депутати.
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В ответ @norestfor
Шось підказує, що раніше фурса писав про данилюка, як ганьбу цієї влади. Ну а драгон кепител під це діло вдвічі-втричі дешевше скуповує нерухомість
Порахуйте реальні податки, які платяться за працівника підприємства з загальною системою оподаткування.
З 100%, які виділені на оплату праці, спочатку роботодавець сплачує 20% ПДВ.
Залишається 100/6*5=83,3% (т.з. ФОП - фонд оплати праці).
Потім сплачується 22% ЄСВ (від зарплати). Залишається 68,3% (зарплата).
На ЗП сплачується 18% ПДФО і 1,5%ВЗ. Готівка на руки 55%.
З ціх 55% сплачується за товар чи послугу, у складі яких 20%ПДВ. ПДВ=9,2%, Вартість товару без ПДВ 45,8%, Податків сплачено 54,2%. Більше половини від заробленого.
На один товар, вартістю 45,8%. По ставці ПДВ 56,4%.
І ви хочете, щоб при такій шахрайській податковій системі ще підвищувались побори на бізнес ???
НІ ОДИН податок не працює так, як він має праювати в нормальній державі. ПДВ для юр.осіб і працівників кардинально різний. Податки платяться на податки. Податки на розвиток і споживання змішані між собою... Коротше все зроблено для того, щоб був суцільний хаос, нерівноправ'я і несправедливість... А ці неуки (нова влада) хотять щоб це суцільне законодавче безладдя "адмініструвалось" нормально Ж8-О
Та якщо воно буде "адмініструватись" як положено по ПКУ, то економіка стане колом!
При нині діючому ПКУ нас від остаточного занепаду рятує лише корупція і тіньова економіка.
наші бариги на чолі з Шуфричем замовили Фурсі "матеріяльчик"...
про недопустимість падіння їх прибутків
на всех внешних рынках с тем, как мы сами будем по металлургии, например, облагать нашу продукцию пошлиной - проще продаваться теперь будет русская продукция, а не наша
ну а бене шо)
О гуд )) Покажіть сумне лице Петра )) Він зараз якраз втрачає контроль над ВККС )))
если они даже пытаются ввести такую чушь, как "условные дивиденды" - то есть будут любые платежи приравнивать к дивидендам и накидывать налогообложение
будут изо всех сил доить, шоб ничего не оставалось, прямо как батя сбежавший
только урок не усвоили, видно))