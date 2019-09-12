 Запропонована владою нова концепція оподаткування - безглузда, - Фурса

Про це заявив в ефірі 24 каналу економічний експерт Сергій Фурса, передає Цензор.НЕТ.

"Сама концепція нових податків, закладена в законопроекті 1210, просто безглузда. Прив'язка ренти до кінцевого продукту - це взагалі нонсенс. Такого в жодній країні світу ніхто не робить", - сказав Фурса.

Як зазначив експерт, це також суперечить заявам влади про те, що потрібно розвивати складні виробництва, щоб торгувати на світових ринках не сировиною, а продуктами переробки.

А зараз виробникові це навіщо? Чим більше він виробляє продукції, чим більше її ускладнює, тим більше він платить податків, - пояснив економічний експерт.

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Як уже повідомлялося, міжнародна аудиторська компанія PWC провела дослідження, згідно з яким зміни до Податкового кодексу, закладені в законопроекті 1210, зроблять рентні платежі в співвідношенні до комерційного прибутку підприємств майже в 10 разів більшими ніж у Росії, а також стануть вищими, ніж в Австралії, Бразилії та Китаї.

Такі новації влади можуть позбавити роботи майже 50 тисяч українців, зауважують деякі експерти і народні депутати.