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 Суспільство
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Все про:Азовське море (1182) Денісова (360) моряки (732)

 У разі запиту РФ українські моряки свідчитимуть дистанційно, - капітан Гриценко

У рішенні трибуналу нічого не сказано про припинення розслідування проти моряків, тільки про їхню видачу. Таким чином, передавши моряків Україні, РФ виконала частину рішення трибуналу.

Про це сказав капітан другого рангу Денис Гриценко - командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

На запитання, в якій формі вони свідчитимуть в разі запиту РФ, Гриценко запевнив, що моряки робитимуть це дистанційно.

"У Росії нас ніхто не чекає", - сказав він.

Читайте також: Тиснули всіма можливими методами. Казали: "Вас уже здали", - капітан Гриценко про перебування в російському СІЗО

Також висловив окрему подяку омбудсмену Людмилі Денісовій, що взяла моряків на поруки.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148063
 
 
 Топ коментарі
 
грьобаний стид В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко - Цензор.НЕТ 2948 можєт і в сізо пока подєржать нє?
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Моряков бы Раша вернула все-равно. Морское право нарушать очень болезненно. Вся основная торговля идет морями. И дело даже не в закрытии портов для захода суден. Достаточно просто отказать в заправке и портовом сервисе. И все, финита ля комедия. Команда Климкина на 5 баллов сделала большую часть работы, Зеле со своей командой нужно было просто закончить начатое. Как когда-то нормальные люди доделали свою с экологами Гринписа. А он показал себе слабаком, как и в истории с ПАРЕ. Я больше чем уверен, что теперь санкциям Запада против Раши с нового года трындец.
Плюс моряков отпустили под личное поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма. Подписав такие бумаги на обмен Зеля де-факто признал Крым российским. А это уже совсем полный трындец. Теперь эти бумаги будут документами доказательств в любом международном суде Украины против Раши. "Типа в чем проблема? Вы же сами признали. Вот и подписи стоят".
И еще одно. Выдав граждан Украины Раше, Зеля прямо нарушил нормы конституции. Т.е. выдать того-же Цемаха Нидерландам было нельзя, т.к. нарушалась Конституция, а выдать его Раше типа можно. И это очень и очень опасный прецедент.
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Ця влада, плюнувши на рішення Міжнародного Трибуналу, визнала наших хлопців злочинцями, а крим кацапським. Вітаю з "досягненням"
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Моряков бы Раша вернула все-равно. Морское право нарушать очень болезненно. Вся основная торговля идет морями. И дело даже не в закрытии портов для захода суден. Достаточно просто отказать в заправке и портовом сервисе. И все, финита ля комедия. Команда Климкина на 5 баллов сделала большую часть работы, Зеле со своей командой нужно было просто закончить начатое. Как когда-то нормальные люди доделали свою с экологами Гринписа. А он показал себе слабаком, как и в истории с ПАРЕ. Я больше чем уверен, что теперь санкциям Запада против Раши с нового года трындец.
Плюс моряков отпустили под личное поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма. Подписав такие бумаги на обмен Зеля де-факто признал Крым российским. А это уже совсем полный трындец. Теперь эти бумаги будут документами доказательств в любом международном суде Украины против Раши. "Типа в чем проблема? Вы же сами признали. Вот и подписи стоят".
И еще одно. Выдав граждан Украины Раше, Зеля прямо нарушил нормы конституции. Т.е. выдать того-же Цемаха Нидерландам было нельзя, т.к. нарушалась Конституция, а выдать его Раше типа можно. И это очень и очень опасный прецедент.
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Зебил , кацапы не выполнили решение трибунала потому что не вернули корабли, где ваше " просто отказать в заправке и портовом сервисе" ?
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18c49ed2 никогда не был замечен в любви к зеленому дерьму
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шо за мода всех без разбора назьівать зебилами, уже и на улице такое сльішу, ну что за люди
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Потому как клеймо на тебе теперь зебил!!!
Только зебил мог так безмозгло проголосовать за рехворматора клоуна, и стать его рабом в очень скором будущем.
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Ну так , а зачем же тьі так голосовал ? И я теперь тебе виноват в твоем вьіборе. А тьі громче всех кричишь "Держи вора".Так часто бьівает, жизненно, но люди, что так делают, вроде тебя, плохие люди.
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А что, клован подымал вопрос возвращения кораблей? Или как с ПАРЕ, тупо засунул язык в жопу?
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А корабли и не отдадут. Ведь после подписи Денисовой - Украина признала легитимность росийского суда над нашими моряками. И получается они уже не военнопленные, а вооруженная банда пытавшаяся проникнуть на территорию россии. Так что здесь Морской Трибунал умоет руки и все
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Логично что Россия теперь подаст иск к государству Украина, раз Украина признает вину, она же моряков посьілала7 Вьіходит с преступной целью ? Военньій корабль, с вооружением же бьіл ? Или использует как казус Белли ?
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грьобаний стид В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко - Цензор.НЕТ 2948 можєт і в сізо пока подєржать нє?
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По версии зебилов в этом ничего такого нет. Альфа зебил амнистировал убийц и уголовников, а наших еще немного будут судить и потом мб еще что-то чего захочет пуйло.
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А як суд раші скаже, щоб сиділи в тюрьмі? Теж посадите? Вже на цирлах перед рашею ходите?
А нікого не хочете в раші допросити дістанціонно? Наприклад, вбивців Чубенка з Донецьку?

Ах ви ж ****** позорні.
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Это еще не все. Вот вам ответы 73% типа уставших от войны. Это просто вата и это их власть: И да, зебилы, вы делаете это вместе - восстанавливаете доверие с агрессором, напавшем на нашу страну и убившем больше 12 тыс. ее жителей.

Из Украины выводят инструкторов НАТО - "доверие восстанавливать нужно" (с) 12 сентября, 9:35
.
На Банковой принято принципиальное решение о выводе натовских и американских инструкторов с территории Украины. Это необходимо для восстановления доверия и деоккупации Донбасса.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью ТСН.

По его словам, ситуация в мире развивается таким образом, что всеобщего примирения или общего решения конфликта не будет.

"Поскольку нам надо возвращать своих пленных, нам надо думать, каким образом создать ситуацию, если не будут летать снаряды, все равно об этом нужно говорить. Поэтому, некоторое доверие за столом переговоров восстанавливать нужно. Восстанавливается оно очень просто: путем реализации каких-то конкретных небольших шагов, которые реализованы успешно", - сказал Яременко.
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Что?
Не верю своим глазам... В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко - Цензор.НЕТ 8518
Украина будет помогать агрессору допрашивать и дальше своих военнослужащих, да?
Я ничего не путаю?
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Нет,об этом сказано прямо,но в мягкой дипломатичной манере.
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но если допросы оккупантов легитимны, то значит и решение их судов тоже признаются Украиной...
Надеюсь хотя бы, что в случае присуждения им сроков, отбывать они их будут в украинских тюрьмах...
Мда...
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Ця влада, плюнувши на рішення Міжнародного Трибуналу, визнала наших хлопців злочинцями, а крим кацапським. Вітаю з "досягненням"
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Да, достижения такие себе...но они это сделали вместе.
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...я куею, хлава... -- то есть, однозначно невиновные, всё ещё под судом в параше, в судах Украины.
...и ВР, не мычит -- не телится... ...хоть бы поквакала шо-нить?
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Команды не было, а овцы сами такие вопросы не решают.
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фактически Украина признала моряков виновными в пересечении российской границы
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Чего и следовало ожидать - всё, за что берётся шмаркля - превращается в дерьмо.
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Этот гриценко скрытый кацап, который признает законы рашки на отжатой у Украины морской территории. Взятие на поруки военнопленных выглядит абсурдно, гриценко. Само взятие на поруки уже признание законов рф.
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они еще на этапе: возможно альфа зе не ходит по воде. Так что еще далеко...
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Придурок, ты обсуждаешь слова гриценко, который неправильно трактует решение трибунала. Он такой же как и ватная денисова. Ну если ты веришь гриценко, то пусть петикантропы требуют вернуть моряков назад в рашку. В случае запроса РФ украинские моряки будут давать свидетельства дистанционно, - капитан Гриценко - Цензор.НЕТ 6212 .
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Осталось только посадить их по запросу раши...
Вот это пэрэмога!
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Интересно, а если моряки пошлют нах ********** суд? "Наша зелень" их принудительно доставит в басманный суд или прикуют к клавиатуре для дачи поазаний?
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Да нет. Вызовут в ГБР, а там Портнов, в присутствии Трубы, допросит с пристрастием.
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Поймают етих моряков где то в Турции или их родственников и начнут пресовать или самих моряков без проблем росийские спецслужбы с поддержкой СБУ вывезут из Украины на Рашку
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Сказать тобі щось? Але тихенько-тихенько. Ви сдєлалі ета вмєстє!
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а зеля добрый, всех помиловал или отпустил просто так не заводя дело
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он же говорил что сделает все чтобы не плакали - ДЕЛАЕТ!
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Короче если бы не Климкин - моряков в таком же порядке уже летом передали бы Украине вместе с кораблями, а всех остальных заложников кремля можно было обменять на одного Цемаха. Но тогда надо было не допустить побед Зеленского перед парламентскими выборами, в итоге маємо те що шо маємо.
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Забыл еще пороха вспомнить, не порядок
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теперь будут шантажировать зелю уголовными делами и приводом в суд
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если зелебобы согласны на допрос, значит признают уголовные дела и пересечение "границы парашки"
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Ага, а если Порошенко приходит на допрос в ГБР - то признает себя вором. Пиши еще.
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если приходит на допрос, то признает право органов рассматривать это в принципе, а парашка впринципе не имеет право устанавливать там границу
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А Украина признает существование Лефортовского районного суда г.Москвы, граница и признание Крыма сюда никак не относятся.
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Остается константировать что нынешняя украинская власть признала Крым росийским. Это уже факт.
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А если Рашка потребует их привести в Маскву я думаю что Зеленский привезет. Нельзя же провоцировать росийских партньоров
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А если московский суд вынесет обвинительное решение то моряки сядут в украинскую тюрьму или их вышлют на Рашку для отбывания срока? Такого позора не видала ниодна страна в истории
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На цензоре сегодня новость о том, что доверие к Зеле за последний месяц выросло в 1,5раза и составляет более 70%. Надеюсь это не соответствует действительности. Иначе это диагноз народу как таковому...
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Брехня,, а во-вторьіх рейтинговое агентство в черном списке недостоверніьіх, получается дела швах, раз прибегают к услугам сомнительньіх контор
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"На вопрос, в какой форме они будут давать свидетельства в случае запроса РФ, Гриценко уверил, что моряки будут это делать дистанционно."- это как понимать???
Что зеленая сопля наобещала там?
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Вот не зря зеленский Наполеона напоминает из "Скотного двора" Оруэла.
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...моряки будут давать свидетельства дистанционно. Секс по телефону
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Підскажіть горохові, а Цемах теж буде давати покази?
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Почитав , враження як в зелене лай@о вступив. Гидко(
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