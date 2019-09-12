 У разі запиту РФ українські моряки свідчитимуть дистанційно, - капітан Гриценко

Про це сказав капітан другого рангу Денис Гриценко - командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
На запитання, в якій формі вони свідчитимуть в разі запиту РФ, Гриценко запевнив, що моряки робитимуть це дистанційно.
"У Росії нас ніхто не чекає", - сказав він.
Також висловив окрему подяку омбудсмену Людмилі Денісовій, що взяла моряків на поруки.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
Плюс моряков отпустили под личное поручительство Денисовой. То-есть их отпустили, как преступников с открытыми уголовными делами. Украина де факто признала, что они нарушили российские границы Крыма. Подписав такие бумаги на обмен Зеля де-факто признал Крым российским. А это уже совсем полный трындец. Теперь эти бумаги будут документами доказательств в любом международном суде Украины против Раши. "Типа в чем проблема? Вы же сами признали. Вот и подписи стоят".
И еще одно. Выдав граждан Украины Раше, Зеля прямо нарушил нормы конституции. Т.е. выдать того-же Цемаха Нидерландам было нельзя, т.к. нарушалась Конституция, а выдать его Раше типа можно. И это очень и очень опасный прецедент.
Только зебил мог так безмозгло проголосовать за рехворматора клоуна, и стать его рабом в очень скором будущем.
А нікого не хочете в раші допросити дістанціонно? Наприклад, вбивців Чубенка з Донецьку?
Ах ви ж ****** позорні.
Из Украины выводят инструкторов НАТО - "доверие восстанавливать нужно" (с) 12 сентября, 9:35
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На Банковой принято принципиальное решение о выводе натовских и американских инструкторов с территории Украины. Это необходимо для восстановления доверия и деоккупации Донбасса.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью ТСН.
По его словам, ситуация в мире развивается таким образом, что всеобщего примирения или общего решения конфликта не будет.
"Поскольку нам надо возвращать своих пленных, нам надо думать, каким образом создать ситуацию, если не будут летать снаряды, все равно об этом нужно говорить. Поэтому, некоторое доверие за столом переговоров восстанавливать нужно. Восстанавливается оно очень просто: путем реализации каких-то конкретных небольших шагов, которые реализованы успешно", - сказал Яременко.
Не верю своим глазам...
Украина будет помогать агрессору допрашивать и дальше своих военнослужащих, да?
Я ничего не путаю?
Надеюсь хотя бы, что в случае присуждения им сроков, отбывать они их будут в украинских тюрьмах...
Мда...
...и ВР, не мычит -- не телится... ...хоть бы поквакала шо-нить?
Позорище...
Вот это пэрэмога!
Что зеленая сопля наобещала там?