 Дії Медведчука могли нашкодити звільненню полонених, - Полозов

Таку думку в інтерв'ю "Громадському" висловив координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я точно знаю, що Медведчук не входив до числа учасників переговорів, а його активність, на мій погляд, могла нашкодити тим процесам, які відбувалися", - зазначив Полозов.

За словами адвоката, переговори кілька разів зривалися, але він не знає, чи є в цьому "заслуга" Медведчука.

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Полозов вважає, що така активність пов'язана з "певною апаратною боротьбою" між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим - помічником президент Росії.

"Це стосується і питань Донбасу, і Нормандського формату. Тому ці політичні діячі так чи інакше намагалися брати участь у долі військовополонених і політв'язнів", - сказав адвокат.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.