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 Політика України
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Все про:Медведчук (500) моряки (732) Сурков (134) Полозов (302) полонені (515)

 Дії Медведчука могли нашкодити звільненню полонених, - Полозов

Віктор Медведчук бере участь в "апаратній боротьбі" з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Його поїздки в Москву могли зашкодити процесу переговорів зі звільнення українських політв'язнів.

Таку думку в інтерв'ю "Громадському" висловив координатор групи адвокатів українських моряків Микола Полозов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я точно знаю, що Медведчук не входив до числа учасників переговорів, а його активність, на мій погляд, могла нашкодити тим процесам, які відбувалися", - зазначив Полозов.

За словами адвоката, переговори кілька разів зривалися, але він не знає, чи є в цьому "заслуга" Медведчука.

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Полозов вважає, що така активність пов'язана з "певною апаратною боротьбою" між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим - помічником президент Росії.

"Це стосується і питань Донбасу, і Нормандського формату. Тому ці політичні діячі так чи інакше намагалися брати участь у долі військовополонених і політв'язнів", - сказав адвокат.

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148061
 
 
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Може вже час саджати Медведчука за Держ Зраду?Бо таке враження шо у нас Порося досі керує.
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Порося как красная тряпка,учёные феномен не могут объяснить)))для них даже враг мертвечук не такой враг
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Действия Медведчука могли навредить освобождению пленных, - Полозов

...замануха мутная... -- Медведчук и Рабинович спецом ездили в Москву, что бы Зеле условия сдачи передать от Кума.
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