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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1182) військовополонені (338) моряки (732) СІЗО (426)

 Тиснули всіма можливими методами. Казали: "Вас уже здали", - капітан Гриценко про перебування в російському СІЗО

Завдяки розголосу ЗМІ до українських моряків у кримських і російських СІЗО ставилися з побоюванням.

Про це сказав капітан другого рангу Денис Гриценко - командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Як кажуть, наш захист - меч і щит. Ви були нашим щитом", - сказав він, звернувшись до журналістів.

"Темно, понуро, горить світло і туга на серці", - так він описав стан у російському СІЗО.

"Часом були панічні атаки, особливо на початку - коли було мало інформації", - додав Гриценко.

Він зазначив, що на українських моряків психологічно тиснули, щоб вони визнали, що порушили закон.

"На початках тиснули всіма можливими методами. Казали: "Вас уже здали", "Вас послали на забій". Давили психологічно. Там були психологи і адвокати, які казали, що треба падати на коліна перед суддею, цілувати мантію, говорити, що винен, і тоді з нами буде щось хороше. Потім, коли зайшла колегія адвокатів, то було вироблено стратегію захисту", - розповів Гриценко

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це була позаштатна ситуація, рішення доводилося ухвалювати на місці", - капітан Гриценко про атаку РФ на українські кораблі в Керченській протоці. ВIДЕО

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148060
 
 
 Топ коментарі
 
Украина никогда не будет "братом" раши .
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Ответ СБУ на усиление позиций Авакова не заставил себя долго ждать. СБУ накрыло сеть бывших и нынешних работников Нацполиции которые за хорошие деньги осуществляли и осуществляют слежку за определенными персонажами. В руки СБУ попал колоссальный архив слежки за многими интересными людьми. В Ирпине накрыт целый центр слежения и обработки информации.

У Зеленского решили бороться " с угрозами детям в Интернете" как это будет мы 10 сентября уже поняли .

ЕС и Канада заинтересовались "молодым и красивым" который ломает судебную системму через колено. Первый звоночек г-ну Зеленскому.

Требование экстрадиции Цемаха в Нидерланды запустило вторую часть российского плана в этом вопросе. Цемах едет домой, на Донбасс. Теперь на вопрос экстрадиции Россия мило улыбаясь скажет, что гражданин Украины Цемах, в исполнение решения украинского суда отбыл по месту жительства и договариваться о его экстрадиции нужно с представителями ДНР. Обращение нидерландского суда к ДНР - это фактически признание факта правомочности его структур, со всеми вытекающими. В случае надобности ликвидацию Цемаха легко можно списать на попытку повторного захвата Цемаха украинскими спецслужбами. В общем международные "действия" Зеленского превращаются в цепь беспрерывных дипломатических катастроф для Украины.

Аваков тихо разоружил три последних подразделения добробатов. Как результат - массовая попытка "уволить " его через "Телеграм". Было очень смешно.

Европарламент прислал бумагу на имя Разумкова и копию Зеленскому.. Восемь страниц дипломатического текста. Краткое содержание "Что это за хрень у вас происходит". Не обошлось без Порошенко который отослал туда поминутную хронологию принятия законов.

Нидерданды подтвердили нашу информацию о том, что Цемах является обвиняемым, а не свидетелем. Они так же сообщили что украинское руководство об этом было уведомлено до обмена. Вырисовывается красивая картина обвинения Зеленского в препятствии международному правосудию. Исходя из всех нарушений в выдаче Цемаха от конституционных до чисто уголовной за право посадить Вову за решетку борется серьезный кандидат...
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«В первое время давили всеми возможными методами. Говорили: "Вас уже сдали". Потом, когда зашла коллегия адвокатов, то была выработана стратегия защиты", - рассказал Гриценко Источник: https://censor.net.ua/n3148060


Згадайте тих, хто тут на форумі писали 24/31, що їх здали, і «отправілі на смєрть».
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Украина никогда не будет "братом" раши .
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Руина - период истории Украины конца XVII в, характеризующееся распадом украинской государственности и общим упадком. При Руины Украина была разделена по Днепру на Левобережную (промосковскую) и Правобережную (пропольскую), и эти две половины враждовали между собой...
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Ответ СБУ на усиление позиций Авакова не заставил себя долго ждать. СБУ накрыло сеть бывших и нынешних работников Нацполиции которые за хорошие деньги осуществляли и осуществляют слежку за определенными персонажами. В руки СБУ попал колоссальный архив слежки за многими интересными людьми. В Ирпине накрыт целый центр слежения и обработки информации.

У Зеленского решили бороться " с угрозами детям в Интернете" как это будет мы 10 сентября уже поняли .

ЕС и Канада заинтересовались "молодым и красивым" который ломает судебную системму через колено. Первый звоночек г-ну Зеленскому.

Требование экстрадиции Цемаха в Нидерланды запустило вторую часть российского плана в этом вопросе. Цемах едет домой, на Донбасс. Теперь на вопрос экстрадиции Россия мило улыбаясь скажет, что гражданин Украины Цемах, в исполнение решения украинского суда отбыл по месту жительства и договариваться о его экстрадиции нужно с представителями ДНР. Обращение нидерландского суда к ДНР - это фактически признание факта правомочности его структур, со всеми вытекающими. В случае надобности ликвидацию Цемаха легко можно списать на попытку повторного захвата Цемаха украинскими спецслужбами. В общем международные "действия" Зеленского превращаются в цепь беспрерывных дипломатических катастроф для Украины.

Аваков тихо разоружил три последних подразделения добробатов. Как результат - массовая попытка "уволить " его через "Телеграм". Было очень смешно.

Европарламент прислал бумагу на имя Разумкова и копию Зеленскому.. Восемь страниц дипломатического текста. Краткое содержание "Что это за хрень у вас происходит". Не обошлось без Порошенко который отослал туда поминутную хронологию принятия законов.

Нидерданды подтвердили нашу информацию о том, что Цемах является обвиняемым, а не свидетелем. Они так же сообщили что украинское руководство об этом было уведомлено до обмена. Вырисовывается красивая картина обвинения Зеленского в препятствии международному правосудию. Исходя из всех нарушений в выдаче Цемаха от конституционных до чисто уголовной за право посадить Вову за решетку борется серьезный кандидат...
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Ну, озаботились...и будуть дальше озабачиваться «судьбой пропавших і арєстованних порохоботов», і прівєтствовать інтеграцію Дамбасса в Украіну...
А путєну Нобєля міра...«За прекращеніє внутріукраінского гражданского конфлікта, на УкрАінє»»
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Конечно сдали.Ещё за день до произошедшего...
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))) Это же надо быть таким тупым) Моряки озвучили кацапские методички, а оно не поняло, что его контору спалили, и продолжает дальше петь ту же песню))) Так ты зебил? Или лахтинец?)))
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«В первое время давили всеми возможными методами. Говорили: "Вас уже сдали". Потом, когда зашла коллегия адвокатов, то была выработана стратегия защиты", - рассказал Гриценко Источник: https://censor.net.ua/n3148060


Згадайте тих, хто тут на форумі писали 24/31, що їх здали, і «отправілі на смєрть».
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Совсем измельчала кровавая гебня. Где ночные допросы, подсадные утки, избиения в конце концов.
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Для избирателей навального припасено) Хотя, по примеру проросийского активиста Клыха может случится с любым рандомным человеком типа тебя
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Политические заложники,пленные их родственники, ВСЕ, выдержали издевательства и пытки роССийских фашистов.Не выдержали ГЕИ в Украине,которые просидели все это время в кабаках,анталиях и на концертах.Конечно стучать, детородным органом пять лет по клавишам,тяжелее,чем воевать в окопах и сопротивляться в застенках.
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Что всего один? А где остальные с "их послали на убой"???? Зебилы ААУУУУ???
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Оце безцінно. Все, що треба знати про людяність зебілів:

Тиснули всіма можливими методами. Казали: "Вас уже здали", - капітан Гриценко про перебування в російському СІЗО - Цензор.НЕТ 8906
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Так это и по их постам понятно... Если раньше в основном было "на убой послали" и изредка "почему не стреляли в ответ".... То сейчас все наоборот...
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Все що треба знати про зєльонєнкіх ТП.
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Це відповідь, чому Україна вже як 400 років під ярмом козломордих.
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"Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц..." Напомню: с 8-го числа начинались санкции Международного трибунала против судов рашки в мировом океане... их не пускали бы ни в один порт..Такого урона экономики и позора имиджу у рашки ещё не было. ПОэтому, вы понимаете, что шнатаж Цемахом - полная брехня... Путину неполучение санкций Трибунала поважнее Цемаха было. И потому 7-го числа в 23.55 24 моряка по любому были бы отпущены . ИНаче было бы путе "мама не горюй!" - и он это прекрасно понимал... Но на помощь вове путину пришёл вова зеленский... 24 места в обменном списке , которые могли выпустить на волю других наших парней были заполнены моряками...которых отпустили бы и так... Шо эти Зеки вытворяют - это немыслимо ! Народ ! Следующая остановка СССР. !
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