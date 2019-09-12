 Тиснули всіма можливими методами. Казали: "Вас уже здали", - капітан Гриценко про перебування в російському СІЗО

Про це сказав капітан другого рангу Денис Гриценко - командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Як кажуть, наш захист - меч і щит. Ви були нашим щитом", - сказав він, звернувшись до журналістів.
"Темно, понуро, горить світло і туга на серці", - так він описав стан у російському СІЗО.
"Часом були панічні атаки, особливо на початку - коли було мало інформації", - додав Гриценко.
Він зазначив, що на українських моряків психологічно тиснули, щоб вони визнали, що порушили закон.
"На початках тиснули всіма можливими методами. Казали: "Вас уже здали", "Вас послали на забій". Давили психологічно. Там були психологи і адвокати, які казали, що треба падати на коліна перед суддею, цілувати мантію, говорити, що винен, і тоді з нами буде щось хороше. Потім, коли зайшла колегія адвокатів, то було вироблено стратегію захисту", - розповів Гриценко
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
У Зеленского решили бороться " с угрозами детям в Интернете" как это будет мы 10 сентября уже поняли .
ЕС и Канада заинтересовались "молодым и красивым" который ломает судебную системму через колено. Первый звоночек г-ну Зеленскому.
Требование экстрадиции Цемаха в Нидерланды запустило вторую часть российского плана в этом вопросе. Цемах едет домой, на Донбасс. Теперь на вопрос экстрадиции Россия мило улыбаясь скажет, что гражданин Украины Цемах, в исполнение решения украинского суда отбыл по месту жительства и договариваться о его экстрадиции нужно с представителями ДНР. Обращение нидерландского суда к ДНР - это фактически признание факта правомочности его структур, со всеми вытекающими. В случае надобности ликвидацию Цемаха легко можно списать на попытку повторного захвата Цемаха украинскими спецслужбами. В общем международные "действия" Зеленского превращаются в цепь беспрерывных дипломатических катастроф для Украины.
Аваков тихо разоружил три последних подразделения добробатов. Как результат - массовая попытка "уволить " его через "Телеграм". Было очень смешно.
Европарламент прислал бумагу на имя Разумкова и копию Зеленскому.. Восемь страниц дипломатического текста. Краткое содержание "Что это за хрень у вас происходит". Не обошлось без Порошенко который отослал туда поминутную хронологию принятия законов.
Нидерданды подтвердили нашу информацию о том, что Цемах является обвиняемым, а не свидетелем. Они так же сообщили что украинское руководство об этом было уведомлено до обмена. Вырисовывается красивая картина обвинения Зеленского в препятствии международному правосудию. Исходя из всех нарушений в выдаче Цемаха от конституционных до чисто уголовной за право посадить Вову за решетку борется серьезный кандидат...
А путєну Нобєля міра...«За прекращеніє внутріукраінского гражданского конфлікта, на УкрАінє»»
Згадайте тих, хто тут на форумі писали 24/31, що їх здали, і «отправілі на смєрть».