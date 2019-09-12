 У квартирі Гонтаревої ДБР проводить обшуки в межах того ж розслідування, що і в "Укроборонпромі", - речниця

Про це в коментарі "Укрінформу" повідомила представниця відомства Анжеліка Комарова, інформує Цензор.НЕТ.
"ДБР проводить обшуки у приміщеннях "Укроборонпрому", а також у помешканнях інших учасників кримінального провадження, серед яких є і Валерія Гонтарева", - сказала вона.
Речниця ДБР запевнила, що дозвіл на проведення слідчих дій надав суд.
Раніше директор ДБР Роман Труба повідомив, що працівники відомства проводять обшуки в концерні "Укроборонпром" та підприємствах-експортерах, що входять до його складу.
Водночас колишня очільниця Нацбанку Гонтарева повідомила у коментарі ЗМІ, що силовики виламали двері в її квартирі і проводять там обшук.
Бо шото оно тужится, но за неимением ничего получается только хрень собачья и эфирный шум.
Ну мож еще тапочки ее стибрит и будет на работе носить, как трофей.
Труба ж в доску рыговская. А рыги бабло дома хранили. Вот оно по привычке и поехало.
А баба Лера не самый глупый финансист, а не донецкий завгар.
Такша таки да - труселя Гонтаревой Труба может оставить себе, как самое веское доказательство, которое смог найти.
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А Петя оставался на свободе, интегрировал свою партию в самую крупную партию Евросоюза и ложил на все угрозы нездебных.
Бо я шото вобще не в курсе, как это Гонтарева сделала.