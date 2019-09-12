 Регламентний комітет ВР пропонує позбавити Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків"

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.
Рішення ухвалено за зверненням Давида Арахамії.
Своє звернення лідер фракції "СН" мотивував тим, що Геращенко образила його колег і не вибачилася.
Сама Геращенко на комітет не прийшла, а її колеги сказали, що це наступ на свободу слова.
Нагадаємо, раніше народний депутат України від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".
Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.
Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".
І маючи 253 людини фракції, бояться депутата із фракції, яка у 10 разів менша
Я вже казав, що Арахамія - жовторотик і недоумок, тепер я придумав йому нове паганяло - Комсомолець
Вже бачу, як він біжить й райком партії жалітися на невідповідність поведінки Геращенко ідеалам соцреалізму
выбранного депутата лишать депутатства на 5 дней, пусть даже и голосованием депутатов... это беззаконние полное...
пєдсовєтрегламентний комітет.
зебилы, спите, бухайте, веселитесь и дальше - за вас, как обычно, всю работу сделают другие..
а це справді могло образити..
народ в растерянности
Инетересно, она будет носить передачи "политзаключеному" порошенко, когда останется в мизерной по количесnву группе его поклонников?
Да Зеленский уже президент, Зеленский, запомни.
яК УКРАЇНСЬКИЙ федераліст я суто за територіальне федеративне облаштування..
ніяких автономій..Ні донецької,ні галицької,ні донецької!
отныне:
#зеленыечеловечкивРаде
поздравляю, ЗЕленухи !
"Завидуйте букашки и жучки,
У меня терерь ЗЕльоные очки....."
Парламентарі не змогли відповісти, за які законопроєкти будуть голосувати (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
"Ви знаєте, я зараз вам не готовий сказати. Ще буду переглядати порядок, ще раз перечитувати. Тому що буквально вчора отримав повістку дня", - відповів народний депутат Сергій Нагорняк із партії "Слуга народу".
73% демократичным путем лишили страну демократии!