EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  6488  257
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5689) Геращенко Ірина (934) комітет (212) Арахамія (47)

 Регламентний комітет ВР пропонує позбавити Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків"

Регламентний комітет 6 голосами із 11 рекомендує позбавити Ірину Геращенко права на участь у 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків", які захопили парламент.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко.

Рішення ухвалено за зверненням Давида Арахамії.

Своє звернення лідер фракції "СН" мотивував тим, що Геращенко образила його колег і не вибачилася.

Сама Геращенко на комітет не прийшла, а її колеги сказали, що це наступ на свободу слова.

Нагадаємо, раніше народний депутат України від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко назвала своїх колег від "Слуги народу" "зеленими чоловічками".

Вона заявила: "П'ять років тому "зелені чоловічки" заволоділи Кримом. Зараз "зелені чоловічки" захоплюють український парламент. І повністю його перекреслюють", - сказала вона.

Пізніше Геращенко оприлюднила інформацію, що її викликають на засідання регламентного комітету ВР за висловлювання про "зелених чоловічків".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховна Рада сформувала делегацію в ПАРЄ

Регламентний комітет ВР пропонує позбавити Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях за слова про зелених чоловічків 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148049
 
   
 Топ коментарі
 
ну взагалі то вони праві, які ви чєловєчки- підар...и ви.
 показати весь коментар
 
Ну от вам и дерьмократия)))наша страна летит в ЗЕленую диктатуру со скоростью метиорита!)))

С чем вас и витаю 73% дурников!
 показати весь коментар
 
Ты смотри как зеленое говно заговорило. когда до этого 5 лет любую херню несли - это демократия. А тут слова нельзя сказать против говна, что сейчас большинство.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
Не надо. Пусть лучше в Раде на галерке сидит, а то будет таскаться по барыжным и рыговским телеканалам, рассказывать, как ее обидели.
 показати весь коментар
 
 
Правда жизни , ты посмотри что нацензоре твориться и в каких выражениях , макаки шемпонзе , может вы перепутали в мире животных😁 и после этого вы будете говорить , что это не гражданский конфликт. Общество диаметрально разошлось в Украине😎. Сначала его надо сплотить , а потом бороться с общим врагом Парашей
 показати весь коментар
 
 
Правда жизни , ты посмотри что нацензоре твориться и в каких выражениях , макаки шемпонзе , может вы перепутали в мире животных и после этого вы будете говорить , что это не гражданский конфликт./ Что сбежавший из Украины мигрант учит украинцев как жить-привычно. Не привычны грамматические ошибки третьеклассника в поучениях.
 показати весь коментар
 
 
Схоже ЗеКлоун і його ляльки зовсім не вміють тримати удар
І маючи 253 людини фракції, бояться депутата із фракції, яка у 10 разів менша
Я вже казав, що Арахамія - жовторотик і недоумок, тепер я придумав йому нове паганяло - Комсомолець
Вже бачу, як він біжить й райком партії жалітися на невідповідність поведінки Геращенко ідеалам соцреалізму
 показати весь коментар
 
 
З його потворною дебільною пикою й "недоумок" підійде.
 показати весь коментар
 
 
а шо так можно было? ))

выбранного депутата лишать депутатства на 5 дней, пусть даже и голосованием депутатов... это беззаконние полное...
 показати весь коментар
 
 
Так її,так.А ще сувору догану з занесенням.І головне!Викличте батьків на пєдсовєт регламентний комітет.
 показати весь коментар
 
 
Да что ей какой то комитет ВР, у нее во френдах сепаратисты и барыги. Будет фриком до снятия неприкосновенности .
 показати весь коментар
 
 
Та писець! Їжте не обляпайтесь! Порох узурпатор вашу медь!
 показати весь коментар
 
 
это провал - "зелёные человечки" хйла "засветились" в Раде раньше времени.. абЫдна, да?..
зебилы, спите, бухайте, веселитесь и дальше - за вас, как обычно, всю работу сделают другие..
 показати весь коментар
 
 
Зелені чоловічки вже матюк чи держ.зрада ? . Слідуючі кроки внуків сталіна і кагановича , - тюрма за пости , розкулачення фопів , а далі концтабори за проукраїнську позицію.
 показати весь коментар
 
 
дедушка ЗЕленского воевал с бендеровцами




 показати весь коментар
 
 
у Геращенко було ще слово "югенд'..
а це справді могло образити..
 показати весь коментар
 
 
Та ні. Треба було казати "зелені гниди".
 показати весь коментар
 
вместо "ЗЕльоные человечки в Раде" говорить "ЗЕльоные мартышки в Раде" или как?

народ в растерянности Регламентний комітет ВР пропонує позбавити Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків" - Цензор.НЕТ 4746
 показати весь коментар
 
 
Ой, какие мы нежные - вы еще расплачтесь и маме пожалуйтесь
 показати весь коментар
 
 
Вот если бы она их назвала - зеленые чувачки - они бы и не обиделись, ведь это их корпоративный слэнг. Но Геращенко - не смогла. Это тот случай когда культурность вредит человеку
 показати весь коментар
 
 
Пора уже Коломойскому вмешаться и навести порядок в Раде ... авторитарный режим к добру не приведет.
 показати весь коментар
 
Отшельник совести порохоботовская клуша геращенко. Это ж надо быть настолько упоротой тупоголовой.
Инетересно, она будет носить передачи "политзаключеному" порошенко, когда останется в мизерной по количесnву группе его поклонников?
 показати весь коментар
 
 
И тут Порох виноват! 😁😁😁😁
Да Зеленский уже президент, Зеленский, запомни.
 показати весь коментар
 
 
71% поддерживают Зеленского и его действия, а значит столько же не любят клушу геращенко и ее шефа, которая мнит себя просто каким-то высшим рефери, которой дано право клеить привселюдно ярлыки. Вспоминаю, как до выборов она все время трындела, что не уважает Зеленского. Ну такая значимая персона, куда там. Да нас#ать Зеленскому на ее уважение или неуважение. Мелкая вобла из мелкой псовской кодлы, которая вообще ничего не решает. Вот то и бесится по Фрейду.
 показати весь коментар
 
 
А я підтримую федералізацію України-може бути початком автономії Галичини. Пора від'єднуватись від пархато-хохляцької диктатури насаджену дебілами.
 показати весь коментар
 
ПНХ,ОЛЬГІНСЬКИЙ.разом з ХУ*лом і Медведчуком!

яК УКРАЇНСЬКИЙ федераліст я суто за територіальне федеративне облаштування..

ніяких автономій..Ні донецької,ні галицької,ні донецької!
 показати весь коментар
 
А забыли какие оскорбительные шутки позволял зеленский. Так что пусть теперь слушают. "Зеленые человечки" это самая мягкая для них характеристика
 показати весь коментар
 
 
Ирина - снайпер! ЗЕленухам, как белке, прямо в глаз влепила!

отныне:
#зеленыечеловечкивРаде



поздравляю, ЗЕленухи !
 показати весь коментар
 
 
вместо ЗЕльоного приказано говорить "красивое и умное" Регламентний комітет ВР пропонує позбавити Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків" - Цензор.НЕТ 5609

"Завидуйте букашки и жучки,
У меня терерь ЗЕльоные очки....." Регламентний комітет ВР пропонує позбавити Геращенко участі в 5 пленарних засіданнях за слова про "зелених чоловічків" - Цензор.НЕТ 9538
 показати весь коментар
 
Любого кацапа разбуди среди ночи и он тебе расскажет кто такая Геращенко! Только что израильтянин радостно мне сообщил, что в Украине президент еврей.
 показати весь коментар
 
 
Не украинец там еврейского происхождения, а еврей! Что это означает, не понимаю.
 показати весь коментар
 
 
Новый сезон "Слуга народа"- "Оскорблённые".
 показати весь коментар
 
 
Журналістка Дарина Щаслива запитала в народних депутатів у кулуарах Верховної Ради про порядок денний.
Парламентарі не змогли відповісти, за які законопроєкти будуть голосувати (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).
"Ви знаєте, я зараз вам не готовий сказати. Ще буду переглядати порядок, ще раз перечитувати. Тому що буквально вчора отримав повістку дня", - відповів народний депутат Сергій Нагорняк із партії "Слуга народу".


73% демократичным путем лишили страну демократии!
 показати весь коментар
 
 
Такова суть демократии меньшинство, подчиняеться большинуству, не нравиться можете выехать например в Китай там другой строй) РФ тоже вам подойдет.
 показати весь коментар
 
 
Обиделись бедные на женщину, которая имеет смелость называть вещи своими именами. А как назвать политическую группировку, узурпировавшую власть пр принципу " Что хочу то и ворочу"?. И ещё - какие ж вы мужики, если так позорно мстите женщине?
 показати весь коментар
 
 
А забыли какие оскорбительные шутки позволял зеленский. Так что пусть теперь слушают. "Зеленые человечки" это самая мягкая для них характеристика
 показати весь коментар
 
 
Каждый думает в меру своей распущенности. Зелёными человечками называют не только парашенских уродов , но и инопланетян прибывших на грешную землю и нехрена несмыслящих, не понимающих что происходит в окружающей их обстановке. А вы о ком подумали , господа депутаты .
 показати весь коментар
 
 
Це вже майже 37 рік. Встановлення такої диктатури приведе до поганих наслідків. Коли ублюдкі, сепари і вороги України обливали брудом Порошенко, коли лилась постійна брехня з усіх каналів,фейки,полуправда,то це було нормально. А зараз навіть депутату з трибуни закривають рота,щоб нічого не говорив проти нових диктаторів. А взагалі цей елекорат хоче батога і диктатури, хоче щоб його тримали в вуздечках, а на закуску давали шмат хліба.
 показати весь коментар
 
 
Я так бачу, що якби усі парашопорохоботи, що тут шпарять за Ірку-дирку, вийшли б гамузом під ВРУ із плакатами "нє пазволім!", то чоловіка три набралося б.
 показати весь коментар
 
 
Не нервуте так зеботіки скоро пан коломойский візьметься за виховання73% своїх холопів от тоді і посміємось
 показати весь коментар
 
 
заметьте, ведь она не назвала прямо, что речь идет о СН, ни одной фамилии, но зелень обиделась
 показати весь коментар
 
 
Быдло, со значком депутата ВР, позволяет себе то, что и подзаборная шпана, и мнит себя обскорблённой женщиной при исполнении. Ржу, ни могу. За такое и в рожу могут зарядить, чтоб не развязывала свой грязный язык. Не впервой эта мадам открывает свою помойку. По регламенту, по ейной же роже. Усё по закону.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору