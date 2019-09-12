EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  2526  34
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1182) моряки (732) визволення (298) полон (635)

 Пресконференція звільнених з російського полону моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Звільнені з російського полону українські моряки дають пресконференцію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у заході беруть участь: капітан другого рангу Денис Гриценко – командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування; старший лейтенант Богдан Небилиця - командир малого броньованого артилерійського катера "Нікополь"; старшина першої статті Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яни Капу"; матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ".

Також дивіться: "Ми зробили все правильно", - звільнений моряк Оприско на зустрічі з Порошенком. ВIДЕО (оновлено)

Пресконференція звільнених з російського полону моряків 01
Пресконференція звільнених з російського полону моряків 02
Пресконференція звільнених з російського полону моряків 03
Пресконференція звільнених з російського полону моряків 04
Пресконференція звільнених з російського полону моряків 05
Пресконференція звільнених з російського полону моряків 06Пресконференція звільнених з російського полону моряків 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148046
 
   
 Топ коментарі
 
Иди в спам . Они всё правильно сделали . Крым , Керченский пролив , Азвское море - территория Украины .
 показати весь коментар
 
Врни вже сказали, що все було вірно зроблено.
Це бійці.
Не такі лантухи як ти.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
счас расскажут, как свыня их на убой послала, лишь бы отменить выборы
 показати весь коментар
 
 
Иди в спам . Они всё правильно сделали . Крым , Керченский пролив , Азвское море - территория Украины .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так а где он не правду то сказал? Порох же первым делом хотел ввести военное положение на 2 месяца по всей Украине и продолжать его чтобы не жить в 8% реальности , но к счастью ему не дали ввести военное положение на 2 месяца и ввели всего на 1 месяц не по всей Украине и он смирился
 показати весь коментар
 
 
Зебилы , у вас есть зеля , чего вы до@бались до пети ? Почему не до овоща ? Не можете себе простить свою ошибку на выборах ?
 показати весь коментар
 
 
Кацапы сраные, не тащите сюда свою киселевщину, сами жрите это говно
 показати весь коментар
 
 
Врни вже сказали, що все було вірно зроблено.
Це бійці.
Не такі лантухи як ти.
 показати весь коментар
 
 
Ksenia VB - верно что?

Послали без прикрытия и плана на случай атаки агрессора
Позволили безнаказанно совершать атаку и захват
Сами моряки не сопротивлялись и покорно сдались в плен вместе с флагами, техникой и оружием..

Где и что там верно?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
я гражданский и простой гражданин..., и имею вопросы по делу..., и отслужил очень давно...
Ответь ты на них, если Герой...
Или нашим морякам, командованию, главкомам вопросы задавать нельзя...
Почему?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
падаль твой папа ....
 показати весь коментар
 
Ты тварь поганая родителей то не трогай, мразь кацапская, в могиле они, или ты думаешь далеко отсюда, глотку никто не перережет
 показати весь коментар
 
 
ну значит я был точен... - падаль как есть...
 показати весь коментар
 
Ты точен, только в одном, мразь,сдохнуть за своего *****, под забором и в говне, вы скоты мордовские не люди, и людьми никогда не были
 показати весь коментар
 
"Одобрямс" - это их клич со времен совка. За них думают их партийные боссы, раз они сказали что моряки герои. то так тому и быть. А те кто сомневаются в этом, те кацапы и сепаратисты.
 показати весь коментар
 
 
... Сьогодні "потерпілі" від "злочину" Пороха моряки зустрілися із "злочинцем" Порохом. Вони обіймалися, сміялися і разом вигукували "Слава Україні". З нетерпінням чекаю такої ж зустрічі моряків з "правозахисником" Портновим, який захищає їх від Пороха. Має бути не менш душевно....
 показати весь коментар
 
 
Шо самое интересное, все кричали: почему у нас АТО, а не война, почему нет военного положения!!! Сделали им военное положение. ААААА!!!! Барыга ввел военное положение, чтоб отменить выборы!!! ААААА!!!
И это кричали одни и те же люди. Да, украинский народ мудр, ничего не скажешь.
 показати весь коментар
 
 
73% типа устали от войны. Просто вата и это их власть: И да, зебилы, вы делаете это вместе - восстанавливаете доверие с агрессором, напавшем на нашу страну и убившем больше 12 тыс. ее жителей.

Из Украины выводят инструкторов НАТО - "доверие восстанавливать нужно" (с) 12 сентября, 9:35
.
На Банковой принято принципиальное решение о выводе натовских и американских инструкторов с территории Украины. Это необходимо для восстановления доверия и деоккупации Донбасса.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью ТСН.

По его словам, ситуация в мире развивается таким образом, что всеобщего примирения или общего решения конфликта не будет.

"Поскольку нам надо возвращать своих пленных, нам надо думать, каким образом создать ситуацию, если не будут летать снаряды, все равно об этом нужно говорить. Поэтому, некоторое доверие за столом переговоров восстанавливать нужно. Восстанавливается оно очень просто: путем реализации каких-то конкретных небольших шагов, которые реализованы успешно", - сказал Яременко.

"Да, речь идет и об американских инструкторах на территории Украины", - сказал Яременко.
 показати весь коментар
 
 
Украина победит рашу . Мы просто дождёмся её развала .
 показати весь коментар
 
 
Багато що помінялось, допоки хлопці були в полоні.
Місто Дніпро. До і після.

 показати весь коментар
 
 
Сепарів дратують прапори.
Заради миру ми здаємо свої принципи та зраджуємо своїх героїв.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не удивлюсь, если Порохатый хряк и туда припрется, рассказывая что это все благодаря нему. У этого животного запас цинизма неиссякаемый.
 показати весь коментар
 
Ну шо, приперся? А то у меня трансляция что-то плохая, не могу рассмотреть.
 показати весь коментар
 
 
Да ***** твоё перед ними на коленях стоит
 показати весь коментар
 
 
Тем, кто их обвиняет в сдаче в плен, рекомендую призваться в ВМС, попасть на МБАК, провести на нём более суток в море, ощутить на себе качку, психологическое давление со стороны намного превосходящего их противника на море, при его абсолютном господстве в воздухе, и при этом провести маневрирование так, как эти ребята. Вступить в неравный бой, всех победить и, если останется живым, только тогда вякать в их сторону.
 показати весь коментар
 
 
Почему же те, кто сейчас защищают Украину на донбассе, не сдаются в плен??? Условия там нисколько не лучше, наоборот они ежедневно получают "психологическое давление" под обстрелом.
 показати весь коментар
 
Потому что абсолютно разные условия и обстоятельства. В 2014-15 годах в плен попало наших ребят несколько тысяч. Не сравнивайте, когда есть защищённый тыл, а справа и слева Ваши побратимы. А здесь за сотню километров от своих, на воде, окруженные с воды и с воздуха противником, который намного сильнее. И помощи ждать неоткуда.
 показати весь коментар
 
непонятно: в полоні до них ставились "людяно", а здоров'я підірвано "важким полоном"
 показати весь коментар
 
це понятно, після того як попробуєш на своїй шкурі...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору