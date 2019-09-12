 Пресконференція звільнених з російського полону моряків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у заході беруть участь: капітан другого рангу Денис Гриценко – командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування; старший лейтенант Богдан Небилиця - командир малого броньованого артилерійського катера "Нікополь"; старшина першої статті Олег Мельничук - командир рейдового буксира "Яни Капу"; матрос Андрій Артеменко – старший комендор малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ".
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+21
Иди в спам . Они всё правильно сделали . Крым , Керченский пролив , Азвское море - территория Украины .
+17
Врни вже сказали, що все було вірно зроблено.
Це бійці.
Не такі лантухи як ти.
Це бійці.
Не такі лантухи як ти.
+14
Уже вчера сказали.
Це бійці.
Не такі лантухи як ти.
Послали без прикрытия и плана на случай атаки агрессора
Позволили безнаказанно совершать атаку и захват
Сами моряки не сопротивлялись и покорно сдались в плен вместе с флагами, техникой и оружием..
Где и что там верно?
Ответь ты на них, если Герой...
Или нашим морякам, командованию, главкомам вопросы задавать нельзя...
Почему?
И это кричали одни и те же люди. Да, украинский народ мудр, ничего не скажешь.
Из Украины выводят инструкторов НАТО - "доверие восстанавливать нужно" (с) 12 сентября, 9:35
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На Банковой принято принципиальное решение о выводе натовских и американских инструкторов с территории Украины. Это необходимо для восстановления доверия и деоккупации Донбасса.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью ТСН.
По его словам, ситуация в мире развивается таким образом, что всеобщего примирения или общего решения конфликта не будет.
"Поскольку нам надо возвращать своих пленных, нам надо думать, каким образом создать ситуацию, если не будут летать снаряды, все равно об этом нужно говорить. Поэтому, некоторое доверие за столом переговоров восстанавливать нужно. Восстанавливается оно очень просто: путем реализации каких-то конкретных небольших шагов, которые реализованы успешно", - сказал Яременко.
"Да, речь идет и об американских инструкторах на территории Украины", - сказал Яременко.
Місто Дніпро. До і після.
Заради миру ми здаємо свої принципи та зраджуємо своїх героїв.