 Євросоюз продовжив на пів року санкції проти Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва ЄС в Україні.
Обмежувальні заходи передбачають замороження активів і обмеження на подорожі. Наразі їх застосовують до 170 осіб та 44 організацій. Відповідну інформацію, а також обґрунтування причин, через які цих осіб та ці організації було внесено до санкційного списку, було оновлено відповідним чином.
Іншими заходами, що діють у відповідь на кризу в Україні, є такі:
- економічні санкції, що зачіпають окремі сектори російської економіки (наразі чинні до 31 січня 2020 року);
- обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, обмежені територією Криму та Севастополя (наразі чинні до 23 червня 2020 року).
"Рада ухвалила рішення за допомогою письмової процедури. Правові акти буде оприлюднено в Офіційному віснику 13 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
https://www.youtube.com/watch?v=QF3uU9wg6dY
Богдан в Сен-Тропе: День Незалежності на весіллі "смотрящого" /// Наші гроші №289 (2019.09.09)
https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR1wQKf8jZMAqLuvcAT00AAWWgb8t5dsbFuNgJ9WmeWAJ4bowvq3vUhV1VI
Сдается мне это последние продление санкций
Наших много в формате до 3,5 тонн появилось... -- шо возят?
...в середине 90хх., поляки и чехи так юзали -- выброшенную мебель, шмотки, запчасти, покрышки собирали...
А на польских фурах -- всі наші хлопці. ...но те, побогаче меня, чисто в карман имеют...*)
Спиралевидность диалектического пути к Демократии, нихто не отменял ...*)
))))))))
вы за ЭТО голосовали, 73
Безвиз нужно отменять! -- почти все умные, красивые и работящие, уже съехали.
...за ними толпы зелёных жлобов ломанутся на пособия ... -- оно мне тут в Германии надо?
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Скасувати право безвізового режиму для громадян України неможливо і не в інтересах Естонії, заперечив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
"Одностороннє скасування короткострокового безвізового режиму для громадян України з боку Естонії нерозумне і юридично неможливе", - сказав Рейнсалу.
"Крім виконання Україною об'єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає нашим інтересам в підтримці інтеграції України в Євросоюз", - пояснив він.
Віцеголова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон (Партія реформ) вважає, що уряд Юрі Ратаса крок за кроком змінює курс зовнішньої політики Естонії. Так Міхкельсон прокоментував ініціативу міністра внутрішніх справ позбавити українців права безвізового в'їзду в Естонію.
"Навіть Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії", - заявив він.
"Від системи безвізових відносин Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає. Україна не є проблемою незаконної імміграції. Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат", - додав Міхкельсон.
"просто эстонский националист" умеет просчитывать последствия, в отличие от зебилов ))))
Нам же тут всем рассказали, и все знали что из-за нового президента всё отменят!
Нас обманули что-ли?