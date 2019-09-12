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 Політика України, За кордоном
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 Євросоюз продовжив на пів року санкції проти Росії

Рада Європейського Союзу погодила продовження обмежувальних заходів проти Росії за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, ще на пів року - до 15 березня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва ЄС в Україні.

Обмежувальні заходи передбачають замороження активів і обмеження на подорожі. Наразі їх застосовують до 170 осіб та 44 організацій. Відповідну інформацію, а також обґрунтування причин, через які цих осіб та ці організації було внесено до санкційного списку, було оновлено відповідним чином.

Іншими заходами, що діють у відповідь на кризу в Україні, є такі:

- економічні санкції, що зачіпають окремі сектори російської економіки (наразі чинні до 31 січня 2020 року);

- обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, обмежені територією Криму та Севастополя (наразі чинні до 23 червня 2020 року).

"Рада ухвалила рішення за допомогою письмової процедури. Правові акти буде оприлюднено в Офіційному віснику 13 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про зняття санкцій з Росії говорити зарано, - глава МЗС Франції Ле Дріан

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148044
 
   
 Топ коментарі
 
Выфсеврети. Соевые так часто говорили про скорую отмену санкций, что сложилось впечатление - именно этого они и хотят.
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Так порохоботы же говорили что зебил будет делать все для отмены санкций
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Зеленский приостановил расторжение договоров с РФ и СНГ, инициированное Порошенко

https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR1wQKf8jZMAqLuvcAT00AAWWgb8t5dsbFuNgJ9WmeWAJ4bowvq3vUhV1VI

Сдается мне это последние продление санкций
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Пол года плохая погода. Пол года совсем никуда )) Никуда -никуда...Не скрыться вам ! ))
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Выфсеврети. Соевые так часто говорили про скорую отмену санкций, что сложилось впечатление - именно этого они и хотят.
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ТАК ТВОЙ ЗЕБИЛ НЕ ХОЧЕТ САНКЦИЙ,ЕС САМА ПРОДЛИЛА ЕГО НЕ СПРАШИВАЛИ,А ТАК ЗЕ НЕ ТРЕБОВАЛ САНКЦИЙ,НЕПОРЯДОК
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Соєві якраз і домоглися введення тих санкцій. Для чого їм пророкувати їх відміну?
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коментар відмічено як спам  
 
Зеленский приостановил расторжение договоров с РФ и СНГ, инициированное Порошенко

https://inforesist.org/zelenskij-priostanovil-rastorzhenie-dogovorov-s-rf-i-sng-inicziirovannoe-poroshenko/?fbclid=IwAR1wQKf8jZMAqLuvcAT00AAWWgb8t5dsbFuNgJ9WmeWAJ4bowvq3vUhV1VI

Сдается мне это последние продление санкций
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а я уверен что твой мозг можно разглядеть только под микроскопом.
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В мордовии знают слово мелкоскоп, похвально, у вас вообще мозга нет, и ничего, говно жрёте полной ложкой
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Так порохоботы же говорили что зебил будет делать все для отмены санкций
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а при свыне такога не была, чтоб последние, обещали вечные
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Отєта слил Зелебоба Украину! Да не было такого при мародёре... ****... Югенд.. Зелёные человечки! А-а-а-а-а-а...
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Зе будет не доволен,ведь он уже публично не требовал продлить, и Зе избиратели хотят дружбы с мордором,судя по тому как они ненавидят неких порохоботов,то есть тех людей которые отстаивают интересы Украины,а зе избиратели их как и кацапы одинаково ненавидят и спелись вместе
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У порохнявого гнуса сегодня плохой день,куда не плюнь зраду нужно из пальца высасывать и страшилки рассказывать про доллар по стописят)))
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З квітня місяця цього року Україна призупинила розрив міжнародних договорів з росією
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а що воно дасть ???? напугать слона моськой
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Розрив договорів? Це не для залякування, а для того, щоб прикрити свій зад.
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Парашных фур на автобанах, уже с три месяца не видел... ...правда, и наших с беларускими поменьшало -- но ещё мелькают...
Наших много в формате до 3,5 тонн появилось... -- шо возят?
...в середине 90хх., поляки и чехи так юзали -- выброшенную мебель, шмотки, запчасти, покрышки собирали...
А на польских фурах -- всі наші хлопці. ...но те, побогаче меня, чисто в карман имеют...*)
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...я так и понял...
Спиралевидность диалектического пути к Демократии, нихто не отменял ...*)
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Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
))))))))
вы за ЭТО голосовали, 73
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Зачем нищим толпам безвиз? -- им завидовать обидно...
Безвиз нужно отменять! -- почти все умные, красивые и работящие, уже съехали.
...за ними толпы зелёных жлобов ломанутся на пособия ... -- оно мне тут в Германии надо?
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Это ляпнул эстонский националист. Вот что ему ответили:
------------
Скасувати право безвізового режиму для громадян України неможливо і не в інтересах Естонії, заперечив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

"Одностороннє скасування короткострокового безвізового режиму для громадян України з боку Естонії нерозумне і юридично неможливе", - сказав Рейнсалу.

"Крім виконання Україною об'єктивних умов, це рішення було чітким політичним кроком Євросоюзу, і відмова від нього не відповідає нашим інтересам в підтримці інтеграції України в Євросоюз", - пояснив він.

Віцеголова комісії із закордонних справ Рійгікогу Марко Міхкельсон (Партія реформ) вважає, що уряд Юрі Ратаса крок за кроком змінює курс зовнішньої політики Естонії. Так Міхкельсон прокоментував ініціативу міністра внутрішніх справ позбавити українців права безвізового в'їзду в Естонію.

"Навіть Путін не називав Україну троянським конем для Європи. Тепер це зробив член уряду Естонії", - заявив він.

"Від системи безвізових відносин Естонія завжди більше виграє, ніж втрачає. Україна не є проблемою незаконної імміграції. Не будемо забувати, що Україна і за нас бореться проти російської агресії. За останні 24 години на фронті було поранено шістьох українських солдат", - додав Міхкельсон.
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ага.. "И тут, бац, ВР принимает законопроект 1032, в котором полностью переделывается система реформирования Генеральной прокуратуры. И полностью перечеркиваются все требования ЕС. Ой-ой, правда думаете, что они это вот совсем не заметят?"
"просто эстонский националист" умеет просчитывать последствия, в отличие от зебилов ))))
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Наклоняйся пятой точкой, мы постараемся Євросоюз продовжив на пів року санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 8445
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ахахах сейчас они методички обновят и будут дальше кричать ЗРА-ДА!ЗРА-ДА!ЗРА-ДА!
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Нам нужны переговоры с Россией чтобы она ушла с Крыма и Донбасса
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не может быть. мне ылита сказала, что Зеля и Беня их уговорили снять санкции.
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Петярасти і кремль в шоці. Яка підступна зрада!
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В смысле продлили?
Нам же тут всем рассказали, и все знали что из-за нового президента всё отменят!
Нас обманули что-ли?
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новый не успел попросить об отмене.. но в дальнейшем постарается луЧЧе...)))
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