 Євросоюз продовжив на пів року санкції проти Росії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва ЄС в Україні.

Обмежувальні заходи передбачають замороження активів і обмеження на подорожі. Наразі їх застосовують до 170 осіб та 44 організацій. Відповідну інформацію, а також обґрунтування причин, через які цих осіб та ці організації було внесено до санкційного списку, було оновлено відповідним чином.

Іншими заходами, що діють у відповідь на кризу в Україні, є такі:

- економічні санкції, що зачіпають окремі сектори російської економіки (наразі чинні до 31 січня 2020 року);

- обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, обмежені територією Криму та Севастополя (наразі чинні до 23 червня 2020 року).

"Рада ухвалила рішення за допомогою письмової процедури. Правові акти буде оприлюднено в Офіційному віснику 13 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

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