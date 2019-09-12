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 Політика України
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Все про:Зеленський (2700) ЦВК (803) Слуга народу (290)

 "Слуга народу" має намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді IX скликання має намір запропонувати квотний принцип розподілу позицій членів нової Центральної виборчої комісії в разі звільнення нинішнього складу, заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми від початку роботи цієї ВР і під час роботи підготовчої групи сповідували квотний принцип. Він діяв при розподілі комітетів, керівних посад у комітетах. Думаю, ми запропонуємо колегам так само квотний принцип, відповідно, тоді визначатимемося щодо арифметики", - сказав Корнієнко в кулуарах парламенту в четвер, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", яку кількість місць у новому складу ЦВК матимуть делеговані "Слугою народу" кандидати.

Він нагадав, що, згідно з процедурою, в разі звільнення всіх членів ЦВК протягом трьох днів депутатські фракції мають направити президентові свої пропозиції щодо кандидатур. "Що далі робити з цими пропозиціями, якщо їх буде, наприклад, 30, а місць - 17? Напевно, влаштовуватимемо рейтингове голосування щодо кожної кандидатури. Будемо далі з цим розбиратися", - сказав Корнієнко, відповідаючи на запитання про підходи до формування нової ЦВК.

Також читайте: Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин

Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148041
 
 
 Топ коментарі
 
Ну всё приплыли, фиг с таким ЦИКом будут теперь честные выборы.
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Шулера чистой воды, достойные ученики папы Бени.
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Зачем ЦИК! Даёшь жюри из " Лиги смеха"!
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Ну всё приплыли, фиг с таким ЦИКом будут теперь честные выборы.
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Шулера чистой воды, достойные ученики папы Бени.
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Основания для роспуска ЦИК:

"без оснований"

кто-то когда-то вопил, что Порох узурпатор......
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Папа Беня потихоньку прихватывает Украину:

"Слуга народа" намерена предложить Раде формировать новый состав ЦИК по квотному принципу - Цензор.НЕТ 3852
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Тут конкурс и квоты, а запойная свыня тупо назначала
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Та ты шо, прям так все цвк назначили? А еще что там у вас дурдоме творится?
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выдвигали кандидатов фсе фракции и през, а назначала ВР
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зелебобы хотят везде большинство захватить
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Подготовка к референдуму о развале Украины .. "Слуга народу" має намір запропонувати Раді формувати новий склад ЦВК за квотним принципом - Цензор.НЕТ 9887
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Квоти потрібно вводити не за партійною, а лише за національною ознакою - 80% всіх посад мають займати етнічні українці...
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А причому тут партії до ЦВК ? . Це технічна організація , яка має лишень рахувати .
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Не важно как проголосуют, важно как посчитают.
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