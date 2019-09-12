 Малокомплектні школи не можуть давати успішних результатів навчання, - Новосад

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Малокомплектні школи зовсім не сумісні з успішними результатами навчання", - сказала Новосад на пресконференції в четвер у Києві.

Вона підкреслила, що питання малокомплектних шкіл є критичним.

"Місцеві органи влади, засновники шкіл мають будувати свою мережу так, щоб старша школа була відокремлена навіть фізично від базової школи, і могли акумулювати учнів з усього освітнього округу у своєму закладі освіти", - зазначила Новосад.

Що стосується підвищення оплати праці педагогів, яке передбачив попередній уряд, то, за словами Новосад, на реалізацію реформи в 2020 році необхідно 45 млрд грн додаткових коштів з бюджету.

"Тому зараз ми працюємо і з прем'єром, і з Оксаною Маркаровою (міністр фінансів. - Ред.) над варіантами, як працювати з цією постановою, як зробити так, щоб ми це реалізували. До кінця місяця ми вже будемо мати узгоджену позицію, як зробити такі обіцянки реалістичними", - додала міністр освіти і науки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа освіти буде продовжена, в пріоритетах - дошкільне навчання та адаптація до світу, що швидко змінюється, - Новосад