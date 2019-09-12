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 Політика України
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Все про:освіта (622) школа (701) Міносвіти (504) Новосад (4)

 Малокомплектні школи не можуть давати успішних результатів навчання, - Новосад

Міністр освіти і науки України Ганна Новосад вважає, що малокомплектні школи абсолютно не сумісні з успішними результатами навчання, і місцева влада має працювати над вирішенням цієї проблеми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Малокомплектні школи зовсім не сумісні з успішними результатами навчання", - сказала Новосад на пресконференції в четвер у Києві.

Вона підкреслила, що питання малокомплектних шкіл є критичним.

"Місцеві органи влади, засновники шкіл мають будувати свою мережу так, щоб старша школа була відокремлена навіть фізично від базової школи, і могли акумулювати учнів з усього освітнього округу у своєму закладі освіти", - зазначила Новосад.

Що стосується підвищення оплати праці педагогів, яке передбачив попередній уряд, то, за словами Новосад, на реалізацію реформи в 2020 році необхідно 45 млрд грн додаткових коштів з бюджету.

"Тому зараз ми працюємо і з прем'єром, і з Оксаною Маркаровою (міністр фінансів. - Ред.) над варіантами, як працювати з цією постановою, як зробити так, щоб ми це реалізували. До кінця місяця ми вже будемо мати узгоджену позицію, як зробити такі обіцянки реалістичними", - додала міністр освіти і науки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа освіти буде продовжена, в пріоритетах - дошкільне навчання та адаптація до світу, що швидко змінюється, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148033
 
 
 Топ коментарі
 
Закрывать будут?

Как там учителям зарплата в 4000 убитых енотов зашла?
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Вот и ж..па сельским школам, айда зимой по 15 км на учебу в райцентры.
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Закрывать будут?

Как там учителям зарплата в 4000 убитых енотов зашла?
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да, вчитель початкових класів від Слуги Народу по 158 округу Сумський район отримає у цьому місяці першу свою гігантстку запрлату. ну хоч одній пощастило. ))))
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Давно пора. Меньше школ больше институтов
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"В действии" рехворма от Гриневич: закрыли все маленькие школы по селам (все то, за что Собачника сьели при злочынном Панде), в городах поделали девятилетки и в классы позатолкали по 30-40 детей (в помещения, где должны находиться не более 25-ти детей).
А эта лишь продолжает начатую "рихворму" и в том же идиотском стиле.
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І тут прийшла новосад, відкрила школи у селах, в класах тепер по 15-20 дітей. А ні, вона теж закриває. У тупих зеботів - розрив шаблону!
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Идиотина, прочти раз с пятьдесят то, что я написал. Возможно твоя нить, держащая уши, поймет о чем мной написано.
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Розумний - зрозуміє, а тупий - за зе проголосує.
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при чому тут Зе? їх і при Порошенко закрьівали, бо це як у суху землю.
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Это так министершу в малокомплектной школе научили, теперь мстит?
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Президентові це галичанською. Вдячна (кому?) Президенту.
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Чому Дніпро заговорив "галичанською" ?


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Вот и ж..па сельским школам, айда зимой по 15 км на учебу в райцентры.
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зато развитее будут, в жопе жизни много не разовьешься.
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А я то думал чего с сельских школ полно победителей всеукраинских и не только олимпиад. А вон он что Оно понятно больше внимание и знаний конечно дадут в школах где по 40 человек в классе, чем там где по 10.
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Зєбільні міністри не дружать з елементарною логікою. З мого життя: я навчався у стандартній школі стандартного райцентру у 40к населення. У класі було до 30 учнів. У щоденнику за тиждень було 5-6 оцінок, не рахуючи контрольні, самостійні, лабораторні роботи і двійки за поведінку. У селі по сусідству з моєю бабусею, Царство їй Небесне, жив мій дружаня. Навчався у стандартній сільській школі, де у класах було до 10 учнів. У його щоденнику за КОЖЕН УРОК КОЖНОГО ДНЯ СТОЯЛА ОЦІНКА!!! Коли переходили на п'ятиденку, то у нас, у місті, це відбувалося швидче. Тому я кілька разів потрапляв до нього у школу по суботах. У класі сидить 6 учнів. Він, ідучи у школу, чітко розумів, що його У БУДЬ ЯКОМУ ВИПАДКУ викличуть і він відповідатиме по пройденому матеріалу. 24 роки минуло, як я закінчив школу. Він на сьогодні краще мене знає шкільну програму, а я, на секундочку, завжди захищав прапори школи на олімпіадах з математики, фізики, географії тощо...
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Малограмотные чиновники не могут давать успешных результатов (с)
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Вот вам селянам, голосовавшим за вовчика и прилетело. Кушайте
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Так вони ж того, нє за закритіє школ галасавалі, ані же протів баригі нєнависного мальдівского... Люді добриє, да какжетак?
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школи кучкують вже давно. розбиріться в темі, тоті гавкайте.
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В малокомплетных школах как раз лучшие условия обучения - чем меньше учеников, тем большее внимание каждому может уделить учитель.
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Тебе твоя партия дала ответ. Не смей перечить!
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єто если учитель сможет ученику создать искусственную, двигаюющую его прогресс конкуренцию. обьічно текут по течению.
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Очень здорово смотрится: заявление министра образования с ошибкой в заголовке!
PS
Ну закройте еще школ и увидим, сколько еще молодых семей задумаются о иммиграции.
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свою ошибку исправь, умник. их уже давно сводят.
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стесняюсь спросить-а как же у репититоров получаются хорошие успехи? Малокомплектные школы не могут давать успешных результатов обучения, - Новосад - Цензор.НЕТ 2147может все таки количество имеет значение?
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Репетиторы, это те, кого бесплатно обучили, а они на этом наживаются, от хорошей жизни --шкрабы! *)
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...а когда-то, и в церковно-приходские школы, детки пешком ходили, за кучу вёрст... ...и выходили из них в университеты! *)
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то було завно и не правда.тогда школа бьіла реально единственньім источником знаний, сейчас - нет.
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А яка зараз є альтернатива початковій школі в селі?
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Зі слів міністра виходить що індивідуальні заняття це шлях до деградації .А саме це відбувається коли в класах мало учнів ,і вчитель може приділити більше уваги кожному . В пору вже за голову хвататись від дій і ініціатив Слуг.
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Да Вінчи, Ейнштейн та Менделєєв були ідіотами, бо в них не було по 30 учнів в класі, про Ломоносова взагалі промовчу, лузер.
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Їм потрібне стадо а не індивідуальності , тому і такі дії і такі висловлювання . І якщо врахувати що нинішній світ просторово приблизився і відстань не має такого критичного значення в спілкуванні, то заява міністра , яка є молодою людиною є дикунством . І заявою 80 літньої жінки , яка не знайома з досягненнями цивілізації.
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при чому тут слуги? їх закривають уже давно. але тобі ж за комент заплатили, от ти і стараєшся.
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А це не слуга сказала?" Малокомплектные школы совсем не совместимы с успешными результатами обучения", - сказала Новосад на пресс-конференции в четверг в Киеве. "
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гриневич тоже самое говорила. гугл в помощь.
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Я от не розумію, якщо Гриневич їла лайно, обов'язково наступникам їсти?
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іди їх фінансуй https://hata.te.ua/2018/06/18/iaki-malokomplektni-shkoly-u-raioni-budut-skorocheni/
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Чергова дурепа... "Генії народжуються в провінції, а помирають в Парижі", а ті хто читає книжки завжди будуть розумнішими за тих хто дивиться телевізор і залипає в смартфоні. Сьогодні діти в провінції на порядок розумніші за міських в усіх розвинутих країнах, особливо в США.
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У розвинутих країнах вважається чим менше дітей у класі тим краще навчання бо вчитель має більше часу для кожного учня. Але зеКОм@нду у Трускавці недовчили схоже а іншої освіти не має, нажаль.
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Колись освіту взагалі дома отримували, зовсім малокомплектно, може вона не в курсі?
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Є аналіз хоча б по результатам ВНО з розбивкою по школам чи їй в Ріксосі нашепотіли.
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Тю! Осупрунить рехформу средней школы: пусть сами на себя зарабатывают, как медики ...И полицию тоже осупрунить: они тоже нерентабельны для обчиства....Нахрена тогда власть нам нужна, если мы за всё платим?
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Во как. Люди, понимающие как устроен реальный процесс обучения, нанимают репетиторов - чтобы обеспечить индивидуальный подход.
А нова влада - укрупнение (закрытие школ) планирует.
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Безгрвмотні люди без вищої освіти не здатні писати без помилок і, тим більше, розумітися в педагогіці!
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За те як гарно вони подають закриття шкіл, не те що попередня влада Розумкову потрібні правельні виборці Малокомплектні школи не можуть давати успішних результатів навчання, - Новосад - Цензор.НЕТ 7434
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Шкода що молодша не встигла отримати освіту, будемо вчити в Європі, нафіг таких міністрів.
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Малограмотный министр хочет закрыть малокомплектные школы...Абсюрд!
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А Британці вважають та доводять оргументовано що у класах де меньше учнів успішність навчання краща. Хтось помиляється..... мабудь "Британці" .... ще року не пройшло а від реформ зеКОм@нди сморід не меньш ніж від петручіних.
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