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 Політика України
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Все про:обшук (791) Гонтарева (293)

 За місцем моєї прописки в Києві 10 осіб у бронежилетах проводять обшук, - Гонтарева

Правоохоронці в четвер проводять обшуки за місцем прописки ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої в Києві.

Про це вона повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"У мене зараз в Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, і 10 осіб у бронежилетах проводять обшук. Учора "Приватбанк", сьогодні я...", - заявила вона.

За її словами, правоохоронці в масках і з автоматами.

Ексглава Нацбанку зазначила, що за місцем обшуку нікого немає, оскільки вона не живе там уже майже рік. "Мій адвокат повідомив давно ГПУ (Генпрокуратуру. - Ред.) і ДБР (Держбюро розслідувань. - Ред.) про місце мого проживання в Лондоні", - наголосила Гонтарева.

Нагадаємо, раніше ексглава НБУ Гонтарева заявила про атаку на свою сім'ю: в центрі Києва спалили машину її невістки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд дозволив примусово доставити Гонтареву на допит

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148032
 
   
 Топ коментарі
 
тебя тварюку надо по киеву в бочке с дерьмом возить месяц
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Да Лерка,что думала пархатый кондитер будет вечно править.Пришло время собирать камни.
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Та да. Прийшов час народу.
За місцем моєї прописки в Києві 10 осіб у бронежилетах проводять обшук, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 5762
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Звикай, гнидо. В камері обшуки ще частіше будуть.
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ігарь валєрічь ну ета пєрєбор людєй в бронєжєлєтах в жару За місцем моєї прописки в Києві 10 осіб у бронежилетах проводять обшук, - Гонтарева - Цензор.НЕТ 7643
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ой как люблю правєдний народний гнєв ат ліца тролєй народа на марадьорав і бариг большє експрєсіі большє чувств нє сдєржівайтє сєбя отдайтєсь па полной
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Тєбє Денис Коновалов іскал, гріл, шо будєтє главнокомандуєщєго взад возвращать.
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То херня, больного Корбана больше народу "брало", даже с новейшими бронемашинами...
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Деяния Гоньтаревой войдут в учебники ведущих университетов мира. Так быстро прикончить до сотни липовых банков, которые десятками млрд. дол. воровали деньги вкладчиков, а государство потом им все возмещало. За такую прибавку к казне и не грех золотой памятник ей поставить. Но она замахнулась на иудейскую Святыню - воровать деньги с бюджета через банки, поэтому ей это не простят.
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Да, да, иудеям и невдомек, что она на социальное пособие для эмигрантов в Лондоне прозябает и учебники для ведущих университетов мира стряпает.
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