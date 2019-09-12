 Ексдиректор "Львівського бронетанкового заводу" не задекларував квартиру у Відні та компанію в Белізі, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Слідство встановило, що ексдиректор в деклараціях за ці роки не вказав інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.
"Серед незадекларованого майна - квартира у Відні (Австрія) і відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП "ЛБТЗ", - йдеться в повідомленні.
Розслідування наведених фактів детективи НАБУ почали в серпні 2017 року.
Президент указал, что на двоих с супругой у четы Зеленских есть 20 домов, квартир и парковочных мест. Они находятся в Киеве, Киевской области и оккупированной Ялте. Две квартиры в Великобритании находятся в аренде. Также, Зеленский указал два дома в Италии по 88 млн 588 тыс. 966 грн каждый. Их гарант купил в 2015 году.Кроме этого, Зеленские указали 10 объектов незавершенного строительства - гостиничных номеров в Грузии. Ими владеет белизский офшор Film Heritage inc, записанный на Владимира Зеленского.В отчеты о доходах есть часы и ювелирные украшения от таких известных торговых марок как BREGUET, Bovet, Graff, Piaget, ROLEX, Tag Heuer. Стоимость этих украшений в декларации не указана.На гаранта записан RANGE ROVER 2016 года выпуска за 4 млн 693 тыс. 990 грн, а на супругу - MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC 2014 года выпуска за 1 млн 830 тыс. 637 грн.В собственности нового президента 100 гособлигаций Украины на 25 тыс. 885 грн, которые он купил в июле 2017 года. А также: 300 акций кипрского оффшора Vilhar Holdings Limited, 1000 акций еще одного кипрского оффшора Aldorante Limited, 300 акций кипрского оффшора GREEN FAMILY LTD, который Владимир Зеленский приобрел в 2012 году. На супругу записаны 100 гособлигаций Украины и 1000 акций кипрского оффшора Aldorante Limited.
В хлам убитая однушка на 1м этаже в 26 квадратов - 80К евро.
Зарплата директора бронетанкового завода лет так за восемь, и то если с премиями и надбавками за статьи в журналах и научные работы.
Да, чуть не забыл, пэтюнчик восстановил армию, вот яркий пример, директор завода, а квартирка в вене есть
Но ни СБУ, ГБР, САП, МВД не чешутся.
Слуги народа, где вы все?