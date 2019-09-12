 Ексдиректор "Львівського бронетанкового заводу" не задекларував квартиру у Відні та компанію в Белізі, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що ексдиректор в деклараціях за ці роки не вказав інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.

"Серед незадекларованого майна - квартира у Відні (Австрія) і відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП "ЛБТЗ", - йдеться в повідомленні.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ почали в серпні 2017 року.

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