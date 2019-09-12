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 Політика України
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Все про:Комісія (30) Мін'юст (608) рейдерство (183) Малюська Денис (2)

 Антирейдерську комісію до жовтня оновимо за донорські гроші професіоналами не з Мін'юсту, - Малюська

Антирейдерська комісія при Міністерстві юстиції працюватиме і далі, а її кадровий склад буде оновлено щонайменше наполовину.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Не казатиму зараз, що все було погано і комісія не винесла жодного об’єктивного рішення. Особисто знаю про низку випадків, коли дрібні підприємці змогли так захистити свої права. Але були об’єктивні проблеми, які так і не розв’язано упродовж багатьох років. Чому їх не було розв’язано, не знаю, але люди, які там працюють – це співробітники Мін’юсту, вони отримують мізерні зарплати, а за фактом розпоряджаються мільярдами. Тобто це висновки по заводах, фабриках, високовартісних об’єктах нерухомості. Тому кваліфікація таких людей має бути надзвичайно високою, а їхня діяльність – максимально прозорою", - сказав глава Мін'юсту.

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Малюська додав, що через це і було ухвалено рішення передати функцію початкового аналізу скарг особам, які будуть фінансуватися за рахунок донорської допомоги.

"Оновлення складу антирейдерської комісії з залученням не представників Мін’юсту, які б мали відповідну кваліфікацію і репутацію, може суттєво змінити ситуацію. Зараз нам потрібно знайти фінансування, людей і обладнати їм робочі місця. Плануємо вкластися з цими організаційними питаннями у два тижні", - розповів міністр.

Повний текст інтерв'ю з Денисом Малюською читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148027
 
 
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Правильно былобы сказать, что рейдерить теперь можно будет только коломойше, и причём официально, и с комиссией
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