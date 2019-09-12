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 Політика України
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Все про:обшук (791) Укроборонпром (506) Труба (122) ДБР (483)

 ДБР проводить обшуки в "Укроборонпромі" і підприємствах-експортерах, які входять до нього, - Труба

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на концерні "Укроборонпром" і на підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

Про це у своєму Telegram повідомляє директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані. Відбуваються вони в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку України у 2016 році", - йдеться в повідомленні.

Труба зазначив, що слідчі спокійно та безперешкодно роблять свою роботу – вилучають документи та інші речі, які матимуть доказове значення. Жодного тиску з боку ДБР, жодних перешкод з боку "Укроборонпрому" наразі немає.

Більше подробиць буде згодом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директору одного із заводів, що входять в "Укроборонпром" на Сумщині, оголошено підозру в розтраті 1 млн грн, - військова прокуратура

Зі свого боку, в "Укроборонпромі" підтверджують цю інформацію і заявляють, що інформація і документи на запити слідчих надаватимуться в повному обсязі.

"Керівництво Державного Концерну "Укроборонпрому" сприятиме будь-яким санкціонованим слідчим діям під час розслідування усіх кримінальних проваджень стосовно Концерну та підприємств-учасників", - повідомляє пресслужба Концерну.

ДБР проводить обшуки в Укроборонпромі і підприємствах-експортерах, які входять до нього, - Труба 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148023
 
   
 Топ коментарі
 
Кончится тем, что однажды Трубу выкинут в окно вниз головой, а внизу уже будет лежать ЗЕлюпа.
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СВЫНЯ И СВИНЯРЧУКИ_ ПРИГОТОВИТЬСЯ!!!!
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пару годин назад портнов про то написав, а труба як підстилка лише продублював. усе копають на гонтарєву, і на пєцю. бо скільки портнов не носить, одне ляля
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Ты обет уже дала не брить бороду пока Свинарчуков не посадят?
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в любой непонятной ситуации - проводи обыск
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а гниду пашинского-плешинского когда за гнилые фаберже и под суд, с его дебилом сыночком?ГБР проводит обыски в "Укробронпроме" и входящих в него предприятиях-экспортерах, - Труба - Цензор.НЕТ 3286
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В свое время, в разные годы у меня обыски проводили раз пять шесть. Дурная затея, ни к чему не приводит. Галка следаку. Когда нач отдела или прокурор будет орать-почему ничего? потупив рыло будут говорить-сделали все что положено. Цирк для быдла! С коррупцией нужно бороться с той что сегодня, а не той что позавчера. Та что сегодня, она своя родная, ее надо любить)))
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Кончится тем, что однажды Трубу выкинут в окно вниз головой, а внизу уже будет лежать ЗЕлюпа.
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Херои Украины с оборонпрома закупавшие барахло втридорога с Парашки выкинут?или вы стая соевая?
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Что то пропустил. Какое барахло, ты где его видело Андрюха Петушков? Или ты про форму из синтетики р42 и каски 1947 года от Дрища?
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О,очередной соевый фрик-бот,значит все таки хорошая контрабанда была с территории параши?Типо двигателей с наценкой в 300% на бтр-бпм-танки,которые глохнут и тд.
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Т.е. ты утверждаешь, что с "параши" завозили двигатели для танков? )))) Для каких танков? Какие ты знаешь танки, дура тупая! Все украинские боевые танки от Т64 до Оплота, через Булат, оснащены украинскими дизельными двигателями пр-ва КБ Морозова. Какие же вы тупые ЗЕбилы! Нет! Вы задроченные.
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Что за соевая истерика?)
"Это очень сложное задание, в которое вовлечены и наши спецслужбы, - добавил Гладковский. - Но не могу раскрывать детали - скажу, что люди выполняют важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь. Нам главное, чтобы те танки, которые восстановлены, модернизированы, чтобы они стреляли - это главная задача оборонной промышленности".
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МлЯЯЯЯЯЯ! У меня не хватает нервов общаться с таким количеством идиотов! Падла, ну возьми же открой педию, и сунь тупое рыло. На украинских танках стоИт российское вооружение и связь, но не двигатели. Тебе кретину даже написали, восстановлены....чтобы они стреляли... у меня военная специальность-танкист, двигатель 5 тдф. Ты ассенизатор чмо? Иди меси гамно.
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Они или тупые в доску ,или подху#ловники .За то что детали на т-72 закупали в рашке медали надо давать ,а не садить.Бараны не понимают,что открыто без коррупционных схем,без взяток фсбешникам невозможно было это сделать.Скорее всего контора это просекла,а потом испольщовала это как компромат на Порошенко.
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И отмазка была правильная :- надо мародерить,а то пупин нападе .Да соэвый?
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вони мозгами поїхали, риючи копитами кругом, де тільки можна, щоб сфальсіфікувати карні справи проти Пороха!!! Бо коломойша,і його друзі типу портнова, цього просто жадають більше, ніж ковток води в пустелі, або ковток повітря після газової камери....І судячи з потоків бруду на Пороха у перевиборчий і виборчих кампаніях, роблять вони це з майстерністю сатани...Напевно, в х*йла та фсб проходили "курси молодого бійця"....Робиться все це, щоб прикрити та замовчати договорняки українського міні та парашинського х*йлів про здачу України, щоб відволікти увагу "громкімі дєламі"...а вони "під шум мотору", встановлюють диктатуру на кшталт парашорди... Навіть визволені полонені це відчувають!!! Той же Балух про це говорив, Сєнцов також!
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так, як вміють фальсифікувати справи та після договорняків зєлі з х*йлом, про які ніхто нічого не знає, думаю що кремлівський упирь дуууже хоче бачити Пороха за гратами, думаю, що це одна з умов до зєлі...бо так риють копитами, що відчутно смердить сірою мацьковського козломордого сцаря
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тут і до ворожки не ходи...було зрозуміло, що сатанинські вилупки типу коломойші та портнова під "протекторатом" кремлівського х*ла фальсіфікують справи, їм це конче потрібно!- посадити Пороха, обезглавити український супротив диктатури олігархів і встановити в Україні руський мір...всі сили зараз задіяні саме для цього!!!
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знову лайниш про Пороха, Дмитрику? Не звідтіля біду для держави чекаєш... зомбозрадник...
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Кстати,сегодня уже 12 тое число,а зарплаты нет.Всегда давали 10 того.Где мои бабки,зеленые шмаркли?
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Вот давно для развлечения читаю вас, ребята, а сейчас решила написать....
Мне, как любителю детективов, отчётливо видно, что, делая взять Европу за банки, Россия сначала замутила кипеж на Украине, чтобы Европа испугалась, потом взяла её в клещи потоками, теперь дело сделано и все здесь рассосётся, как и не бывало😁

Бонус первый - Крым, стратегическая база.
Бонус второй - выявление и утилизация националистов(в связи с ситуацией проявились даже самые скрытые!)
Бонус третий - трудовые резервы, миграция.
Бонус четвёртый - Тэтчер чрезвычайно непопулярно расправилась с угольной отрасль, здесь как бы само собой.....

Возможно, есть и ещё ништяки, но мне, простой пенсионерке, их не видно.

С уважением
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Под Лерку Гонтареву "копают".Она и так бедолашная с переломанной ногой лежит.Надеюсь ей скоро руки переломают.Ну по просьбе Борова.Все же помним его крылатую фразу:"Кто у армии красть будет-руки поотрубаю".Ну Вова добрый,отрубать-не его метод.А вот переломать-в самый раз.Они сростаются,а их опять переламывают.Что бы не крали.
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