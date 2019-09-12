 ДБР проводить обшуки в "Укроборонпромі" і підприємствах-експортерах, які входять до нього, - Труба

Про це у своєму Telegram повідомляє директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані. Відбуваються вони в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку України у 2016 році", - йдеться в повідомленні.



Труба зазначив, що слідчі спокійно та безперешкодно роблять свою роботу – вилучають документи та інші речі, які матимуть доказове значення. Жодного тиску з боку ДБР, жодних перешкод з боку "Укроборонпрому" наразі немає.



Більше подробиць буде згодом.

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Зі свого боку, в "Укроборонпромі" підтверджують цю інформацію і заявляють, що інформація і документи на запити слідчих надаватимуться в повному обсязі.

"Керівництво Державного Концерну "Укроборонпрому" сприятиме будь-яким санкціонованим слідчим діям під час розслідування усіх кримінальних проваджень стосовно Концерну та підприємств-учасників", - повідомляє пресслужба Концерну.