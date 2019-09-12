 ДБР проводить обшуки в "Укроборонпромі" і підприємствах-експортерах, які входять до нього, - Труба

Про це у своєму Telegram повідомляє директор ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані. Відбуваються вони в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб Правління Національного банку України у 2016 році", - йдеться в повідомленні.
Труба зазначив, що слідчі спокійно та безперешкодно роблять свою роботу – вилучають документи та інші речі, які матимуть доказове значення. Жодного тиску з боку ДБР, жодних перешкод з боку "Укроборонпрому" наразі немає.
Більше подробиць буде згодом.
Зі свого боку, в "Укроборонпромі" підтверджують цю інформацію і заявляють, що інформація і документи на запити слідчих надаватимуться в повному обсязі.
"Керівництво Державного Концерну "Укроборонпрому" сприятиме будь-яким санкціонованим слідчим діям під час розслідування усіх кримінальних проваджень стосовно Концерну та підприємств-учасників", - повідомляє пресслужба Концерну.
"Это очень сложное задание, в которое вовлечены и наши спецслужбы, - добавил Гладковский. - Но не могу раскрывать детали - скажу, что люди выполняют важную миссию, и она иногда даже ставит под угрозу их жизнь. Нам главное, чтобы те танки, которые восстановлены, модернизированы, чтобы они стреляли - это главная задача оборонной промышленности".
Мне, как любителю детективов, отчётливо видно, что, делая взять Европу за банки, Россия сначала замутила кипеж на Украине, чтобы Европа испугалась, потом взяла её в клещи потоками, теперь дело сделано и все здесь рассосётся, как и не бывало😁
Бонус первый - Крым, стратегическая база.
Бонус второй - выявление и утилизация националистов(в связи с ситуацией проявились даже самые скрытые!)
Бонус третий - трудовые резервы, миграция.
Бонус четвёртый - Тэтчер чрезвычайно непопулярно расправилась с угольной отрасль, здесь как бы само собой.....
Возможно, есть и ещё ништяки, но мне, простой пенсионерке, их не видно.
С уважением
"желая взять Европу за барки"