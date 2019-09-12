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 Політика України
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Все про:ВР (5667) Зеленський (2700) Кабмін (3109) опитування (401) рейтинг (277) Гончарук_Олексій (71)

 Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу"

55% опитаних групою "Рейтинг" респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг" 6-10 вересня 2019 р.

Так, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6-10 вересня 2019 року, 55% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 18% - у неправильному, 26% - не визначились з цього питання. Краще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході і Півдні, дещо гірше - в Центрі і на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь і виборці "Слуги народу". Натомість дещо більше песимізму спостерігається серед старших прихильників партій "Європейська Солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя".

71% опитаних задоволені діяльністю Президента України В.Зеленського, 11% - протилежної думки, 18% - не змогли сформувати своє ставлення до нього. Порівняно з липнем ц.р. рівень задоволеності роботою Глави держави зріс майже в півтора раза.

Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування Рейтингу 01
Інфографіка: група Рейтинг

29% позитивно оцінюють роботу очільника Уряду О.Гончарука, з іншого боку 11% – негативно. Дві третини ще не змогли дати оцінок новому Прем’єр-міністру.

Роботою новообраної Верховної Ради задоволені 39% респондентів, незадоволені – 16%. Не змогли оцінити – 45%.

Абсолютна більшість опитаних (понад 90%) підтримують ініціативи стосовно дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство та прогули, зменшення кiлькостi народних депутатiв з 450 до 300 та зняття депутатської недоторканностi.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Понад 70% підтримують надання законодавчої ініціативи громадянам України, розширення повноважень Президента щодо призначення керiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро (НАБУ) та Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури (САП), а також збiльшення кiлькостi уповноважених з прав людини (омбудсменiв). Близько двох третин виступають за закрiплення в Конституцiї норми про вибори народних депутатiв за пропорцiйною виборчою системою та скасування адвокатської монополiї.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 6-10 вересня 2019 р.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148021
 
   
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свиноферма уже не та..... нет огонька, нет халявных шоколадок.
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Зато здесь одни опущенные, ой, обделенные и недовольные))))
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Брехня! Тобто хуцпа галімая. Як питаю знацомих про голосування, ніхто не визнає що голосував за уЗЕрпатора. Соромно...
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"Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, за месяц уровень доверия к нему вырос в 1,5 раза" - лучше бы уровень жизни украинцев вырос в 1,5 раза, но не для этого его Коломойский президентом поставил..
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71/1,5=47,3 (%), но если правильно считать (тут меня мокали каждый день 73% - берём за точку отсчёта): 73*1,5=109,5 (%). Реальный рейтинг - 109%. Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4671 Шах и мат, порохоботы!
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При чем тут 73%? Соцопрос к выборам не имеет никакого отношения. По графику видно что результат месяц назад был около 50%. Сейчас 71%, то есть больше в 1,42 раза. Или вы с математикой не дружите или со здравым смыслом.
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А когда у Зели был рейтинг 73%
Месяц назад его рейтинг был 44% - результат голосования на парламентских выборах за СН - это и был его рейтинг.
А 73% рейтинга у него не было никогда, это был результат голосования во втором туре, который был наполовину не за Зелю, а против Пети.
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ну зе говорил что все 73 за него
что против Пороха он не говорил.
врал штоле?
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Что конкретно говорил Зеля, без ваших вольных интерпретаций?
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Рейтинги від Рейтинга - суцільна параша.
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Я понял теперь враги Зе избирателей не кацапская вата,не враги Украины а некие порохоботы которые они упоминают всегда если критикуют или не нравится Зеленский,с такими людьми мы не одолеем пуйла и 5 колонну,нас не обьеденяет наш общий враг,им говорится он начинает делать ошибки,как с Аваковым они в ответ ты порохобот и всё Аваков их устраивает уже
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Аваков устраивал Порошенко. Теперь не устраивает?
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Судя по комментам на Цензоре - как раз наоборот - враги Пе избирателей это даже не кацапская вата, а некие "зебилы".
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Бред сивой кобылы. Часть зелелюбов начинает подозревать, что их поимели... Вот вам рейтинг без прикрас - https://glavcom.ua/allvotes/108.html?fbclid=***********************************************************-k
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главком???? бу-га-га. такой же свинушник, как и цензор. питаются падалью, этим же и своих клопов- ботов кормят. обычные жлобы, с маленькой буквы
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Батенька, а вам пора в спам. Совсем не жалеете себя козлолицое создание. Подойдите к менеджеру за стаканом бояры- честно заслужили.
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Это не рейтинг, это опрос посетителей сайта. И тот особо не защищен. Любой соображающий старшеклассник может самостоятельно изменить результаты этого опроса в любую сторону.
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Перефразируем - "Собаки лают, а Караван идет", кто есть кто всем ясно и понятно.
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срачка не нападе від такого "рейтинга" ...покищо більшість з тих кого я знаю мяко кажучи розчаровані ...чекали полегшення умов ведення бізнесу а отримали чергове "покращення" ...тому якщо хто і підтримує цей цирк то це люмпени ...а люмпен кормити треба ...бо завтра він так само легко відвернеться від "кумира" ...
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Це де така оцінка?На Рашці чи що?Може ЛНР-ДНР...
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29% положительно оценивают работу главы Правительства О.ГончарукаИсточник: https://censor.net.ua/n3148021
И после этого порохоботы ещё сомневаются, что Зе-рейтинг возрос в полтора раза!
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Вы сделали всех вместе зебилы. http://kontrakty.ua/article/142560 На Донбассе разоружили три добробата, которые пять лет воевали. Опять Порошенко виноват.
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Главный вопрос биомассе-"Деятельностью Зеленского", а что он сделал, можно хоть пару фраз? )))
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смешал с говном тебя и твоего хозяина, как минимум
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Но тебе при этом разума не прибавил.
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ну хоть согласились, что вы говно)))
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И ради этого ты насадил себя на член Коломойского и готов ему платить за это? Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7470

А ты молодец.
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Вы фсе врете!!!!! ЭТА НИПРАВДА!!!!!
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У чувака такой уровень доверия, что он бы мог какие угодно непопулярные, но полезные для будущего Украины реформы провести, и народ бы одобрил. А у него вся деятельность уходит на сдачу Украины кацапам и перенаправление финансовых потоков в карман Коломойского. А "мудрый" народ по телеку насмотрелся про невероятные достижения нового президента и слюной обтекает, а потом, лет через пять, будет опять сидеть в говне и проклинать жидов, которые у него все украли. Очень печально.
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Запомнить нужно одно: у реформатора рейтинг падает молниеносно и в конце каденции если остаётся 10%, то значит не доработал! Реформ не будет - будет шоу.
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Баригу. який залишив йому таке погане наслєдство.
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Я вам не вiрю!!! Ви всебрешете!!! Соцопитування пiдкупленi, так само як перед президентсьскими виборами, де виграв Порох. Бо ж букмекери не момиляються.

Українi потрiбен Порох! Дякуємо! Дякуємо!
Через рiк, через рiк!
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Зря ёрничаешь... Походи по рынкам, поезди в городском транспорте - послушай о чём народ говорит. Какие 71 %? Главное знать, у кого и о чём спрашивать. Спасибо, что не 99 % поддержки нарисовали
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Люди могут быть сколько угодно не довольны, но каких-то сожалений о потерянном свыногетьмане точно нет... Если снова будет выбор между Поросякой и Зе, то люди так же уверенно выберут Зе.
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Все може бути. "Существенно возросло количество граждан, готовых терпеть определенные материальные трудности ради успеха реформ. 59,4% - готовы ради этого терпеть материальные трудности"
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Дык вот роисяне ж. Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7292 "Надо потерпеть" вместо "Конец эпохи зубожиння".
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Кількість тупого бид.а, що ладно проміняти мову, віру, армію на пожрать, посрать, поржать і пасасать **** - незмінне
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Расскажите мне 29% что положительно оценили деятельность Гончарука на посту с 29 августа по 6 сентября, что им было сделано за 7 дней ? Чем вы довольны, только конкретно
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Мы стали лучше одеваться и кушать больше овощей.
и по количеству зебилов, мы впереди планеты всей!
Вам цього мало? Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1390
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Как что? Лихо пронёсся на самокате по коридорам здания Кабмина
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ржака. Судя по цифрам опрос проводили в ВР?
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Нет.
Просто это заказуха от псевдосоциологической фирмы "Рейтинг груп", косящей под реальное агенство "Рейтинг".

Достаточно просто поискать в гугле, что это за контора.
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НЕ СМІШІТЬ!! Зе задовольняє тільки тупих зебілов! Їх потреби задоволені жрать і сра..ь! Почитайте інтерв"ю з російським політ. Піонтковським!! АЛЕ ДУРНЯМ, ЩО В ЛОБ, ЩО В СТІНУ!
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Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев/ 50,4% украинцев поддерживают право на продажу земли/ Командировка Коломойского близка к завершению.Клиент дозрел. Украинская земля будет ваучеризованной.
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порохоотсосы аж брызжут желчью... значит Зеленский и его команда все правильно делают!!!
мочи соевую сволоту!!!
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Дебильная логика. Когда ты будешь визжать от того что тебя бьют бандиты или воруют твое имущество будем считать что они правильно делают?
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Псевдосоціологи Компанії, котрі оприлюднювали сумнівні опитування.

Повна назва: Київський соціологічний центр «Рейтинг-груп».

З'явився у жовтні 2014 року. Маскування під відому соціологічну службу «Рейтинг».


Так что опрос этот - заказной фуфель от известных фуфлогонов, а не рейтинговой компании.
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Неужели в реальной жизни так мало порохоботы?А судя по тому, как они на форуме наваливают в комментах, так кажется, что полстраны ))))
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Пік оскотинення нації. Тримається лише на ледь живих сподіваннях посадити Порошенка. Іншим неможливо пояснити 71% для цих малоросійських блазнів.
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До сраки теперь эти рейтинги. Выгребать в концовке будут все равно будут все и скопом. Как после овоща. А выгребать придеться . Будет больно так же как и в 14ом
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А по конкретней чему довольны? Или это центр Разумкова проводил опрос?
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Это вобще, как оказалось, не рейтинговое агенство, которое под заказ вкидывает на вентилятор говно, не имеющее к социологии никакого отношения. Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3048
Я чуть выше ссылку дал.
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если зебильный успех - правда, то чего я вообще до сих пор живу в Украине среди зебилов?.. походу, генетически высокий порог терпимости к тупости и боли..)
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Теперь соцопросы у Зе такие же как и у уйла - все их любят.
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не прекращайте вести график из статьи, глянем через несколько месяцев )))
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Ніяких результатів від діяльності Зеленського і його команди, поки що, нема. Є деякий ефект від втрати позицій колишньою шоблою, але це скоріше заслуга тих, хто голосував за Зеленського, а не його самого.
Сам Зеленський через історії в Сен-Тропе, дні народження олігархів та наради з ними, вже зазнав значних іміджевих і моральних втрат.
Динаміка діяльності "слуг народу" набула прискорення зі знаком мінус, має місце відкочування назад в ініціюванні і прийнятті нових законів і це є свідченням не тільки консолідації явних і законспірованих антидержавних сил у ВР і активізації їх диверсійної діяльності, але й говорить про початок бродіння і розшарування в рядах самих "слуг".
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зараз, своїх людей ще й у ЦВК напхають і буде кожного дня рейтинг збільшуватись... збільшуватись...
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так, вони цю липу будуть в результат перетворювати...
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Я у житті багато графіків бачив, але... мені хтось пояснить що це за куйня намальована?
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..."Деятельностью Зеленского довольны 71% украинцев, за месяц уровень доверия к нему вырос в 1,5 раза,"
Еще не так давно ЗЕ ненавистники были барыго ненавистники- ники те же. ....
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ну война роз это понятно. а вот антиресно было бы глянуть, понятно шо это не реально, на реальное состояние дел ))
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Порохоботам такой опрос совершенно неприемлем: они тут, на Цензоре, целыми днями и ночами строчат, и уже сами уверовали, убедили себя, что все уже давно Зеленского осудили. И жалеют, что выбрали его. И очень хотят вернуть их патрона порошенко в кресло.
Порохоботы, внушай- не внушай, все равно получишь... хрен.
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Особисто ти за останні місяці зустрічав людину, яка би сказала - я задоволений діями Зеленського? Не я чекаю, я вірю, він обов'язково має щось зробити, а саме так - я задоволений?
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досвід надування рейтинга з-за парєбріка, враження, що нас "веде" фсб...
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