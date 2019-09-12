 Діяльністю Зеленського задоволені 71% українців, за місяць рівень довіри до нього зріс у 1,5 раза, - опитування "Рейтингу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування, проведеного групою "Рейтинг" 6-10 вересня 2019 р.

Так, згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 6-10 вересня 2019 року, 55% респондентів вважають, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, 18% - у неправильному, 26% - не визначились з цього питання. Краще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході і Півдні, дещо гірше - в Центрі і на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь і виборці "Слуги народу". Натомість дещо більше песимізму спостерігається серед старших прихильників партій "Європейська Солідарність" та "Опозиційна платформа - За життя".

71% опитаних задоволені діяльністю Президента України В.Зеленського, 11% - протилежної думки, 18% - не змогли сформувати своє ставлення до нього. Порівняно з липнем ц.р. рівень задоволеності роботою Глави держави зріс майже в півтора раза.



Інфографіка: група Рейтинг

29% позитивно оцінюють роботу очільника Уряду О.Гончарука, з іншого боку 11% – негативно. Дві третини ще не змогли дати оцінок новому Прем’єр-міністру.

Роботою новообраної Верховної Ради задоволені 39% респондентів, незадоволені – 16%. Не змогли оцінити – 45%.

Абсолютна більшість опитаних (понад 90%) підтримують ініціативи стосовно дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство та прогули, зменшення кiлькостi народних депутатiв з 450 до 300 та зняття депутатської недоторканностi.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 83% українців вважають себе патріотами своєї країни, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Понад 70% підтримують надання законодавчої ініціативи громадянам України, розширення повноважень Президента щодо призначення керiвникiв Нацiонального антикорупцiйного бюро (НАБУ) та Спецiалiзованої антикорупцiйної прокуратури (САП), а також збiльшення кiлькостi уповноважених з прав людини (омбудсменiв). Близько двох третин виступають за закрiплення в Конституцiї норми про вибори народних депутатiв за пропорцiйною виборчою системою та скасування адвокатської монополiї.

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 6-10 вересня 2019 р.