 Ухвалені в першому читанні зміни до закону про кіно повністю забороняють авторам українських фільмів отримувати субсидію від держави, - Княжицький

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

"У цьому законопроєкті є деякі позитивні норми, але набагато більше негативних... Основна його проблема в тому, що він повністю забороняє українським продюсерам, українським режисерам, авторам українських фільмів отримувати субсидію від держави на створення фільмів у вигляді повернення кваліфікованих витрат або кеш-рібейту. Закон пропонує, щоб цей кеш-рібейт поширювався на іноземних суб'єктів. Очевидно, така норма суперечить двом статтям Конституції - що забороняє ставити громадян у залежність від місця проживання і забороняє погіршувати існуючі умови для громадян і суб'єктів підприємництва", - сказав він.

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Крім того, за словами Княжицького, ця стаття суперечить Угоді про асоціацію з ЄС, це підтвердив Антимонопольний комітет.

"Більшість європейських держав - Литва, де знімався фільм "Чорнобиль", Португалія, Чехія, Македонія ... навіть Росія - повертають кваліфіковані кошти як власним виробникам, так і іноземним продюсерам. Дискримінація українського кіновиробництва в Україні є недопустимою", - додав нардеп.

Депутати "Європейської Солідарності" подали альтернативний законопроєкт 1050/1.