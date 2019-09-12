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 Політика України, Суспільство
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Все про:ВР (5667) кіно (413) Княжицький (42)

 Ухвалені в першому читанні зміни до закону про кіно повністю забороняють авторам українських фільмів отримувати субсидію від держави, - Княжицький

Законопроєкт 1058 про внесення змін до Закону "Про державну підтримку кінематографії", який Верховна Рада ухвалила сьогодні, повністю забороняє авторам українських фільмів отримувати субсидію від держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив народний депутат від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

"У цьому законопроєкті є деякі позитивні норми, але набагато більше негативних... Основна його проблема в тому, що він повністю забороняє українським продюсерам, українським режисерам, авторам українських фільмів отримувати субсидію від держави на створення фільмів у вигляді повернення кваліфікованих витрат або кеш-рібейту. Закон пропонує, щоб цей кеш-рібейт поширювався на іноземних суб'єктів. Очевидно, така норма суперечить двом статтям Конституції - що забороняє ставити громадян у залежність від місця проживання і забороняє погіршувати існуючі умови для громадян і суб'єктів підприємництва", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР підтримав позбавлення українських кінематографістів дотацій із бюджету, - Княжицький

Крім того, за словами Княжицького, ця стаття суперечить Угоді про асоціацію з ЄС, це підтвердив Антимонопольний комітет.

"Більшість європейських держав - Литва, де знімався фільм "Чорнобиль", Португалія, Чехія, Македонія ... навіть Росія - повертають кваліфіковані кошти як власним виробникам, так і іноземним продюсерам. Дискримінація українського кіновиробництва в Україні є недопустимою", - додав нардеп.

Депутати "Європейської Солідарності" подали альтернативний законопроєкт 1050/1.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148018
 
 
 Топ коментарі
 
зеля планомерно выполняет план куйла
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вазелиновская контора "Грин фэмили" находится не в Украине. поэтому все бабки пойдут на новых сватов и что там еще наснимал "великий гениальный продюсер" метр с кепкой?
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Это понятно: в русле нынешней политики, сама национальная украинская идея является крамолой. Фильмы патриотического содержания должны исчезнуть из производства и с экранов.
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Просто Мария, Тропикана, Санта Барбара, Слуга народа... Как оно всё, мля, задрало!
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Пане Княжицький, а чому ж якщо законопроект такий поганий, ви не проголосували Проти? Ви або недоговорюєте, або маніпулюете, або все разом.


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Оно конечно потому шо шо ж... он как бы да но нет....
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А почему Княжицкий не проголосовал против? Или он как Филарет томоса не читал? Принятые в первом чтении изменения в закон о кино полностью запрещают авторам украинских фильмов получать субсидию от государства, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 2472
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А це думка княжицького чи так журнашлюхи маніпулюють думкою?? Якщо це правда то зебіли знищують все українське, якщо ні то журнашлюхи в своєму репертуарі
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Порохняві схоже не усвідомлюють що самі привели до влади українофобів .І не останню роль в цьому була саме Княжицького і його каналу Експресо. Стільки лайна на Тимошенко і Гриценка вилили на цьому каналі , тим самим допомагаючи Слугам Московії , що Чорне Море в порівнянні з ним калюжа.
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тепер всю підтримку від держави будуть отримувати лише "свати" та інша ахінея від 95 кварталу у владі ((
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Аяяяй... Кина не будет... Коррупционеры (привыкшие корчить из себя "благодетелей" и живущие за счет налогоплательщиков) - взвыли...))))

Скандал с Госкино набирает обороты: в 2018 году будут «пилить» уже 1 миллиард гривен

https://m.antikor.com.ua/articles/211007-skandal_s_goskino_nabiraet_oboroty_v_2018_godu_budut_pilitj_uhe_1_milliard_griven
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