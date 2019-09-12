 13 вересня відбудеться зустріч Зеленського із президентом Естонії Кальюлайд

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
"13 вересня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, яка відвідає Україну з робочим візитом", - йдеться в повідомленні.
17:20 – зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Естонської Республіки Керсті Кальюлайд з представниками ЗМІ.
Акредитовані представники ЗМІ запрошуються з 16:20.
Місце проведення: вул. Банкова, 10, Будинок Городецького.
З детальнішими умовами акредитації представників ЗМІ можна ознайомитися за посиланням.