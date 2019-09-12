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 Політика України
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Все про:Укрзалізниця (803) Мінінфраструктури (314) Криклій (7)

 Повернення "Укрзалізниці" під контроль Мінінфраструктури почнемо найближчим часом, - Криклій

Міністерство інфраструктури має намір повернути "Укрзалізницю" під свій контроль.

Про це повідомив журналістам міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вже ініціював це питання перед прем'єр-міністром. Думаю, найближчим часом розпочнемо", - сказав він.

Міністр зазначив, що необхідні зміни до відповідного положення про "Укрзалізницю" вже готуються, і передання може відбутися вже "найближчим часом".

"Якщо за транспортну стратегію та інфраструктуру відповідає Міністерство інфраструктури, то логічно, що залізниця як невід'ємна частина всього цього живого організму має повернутися назад (у підпорядкування Мінінфраструктури. - Ред.)", - сказав Криклій.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні вивів "Укрзалізницю" з підпорядкування Мінінфраструктури в січні 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148005
 
 
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"а тебе за-луп" это одно и то же, и счастливы пока только такие зелебобы как ты
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Тобто, пороховата проти повернення "Укрзалізниці" під контроль Мінінфраструктури?
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и шо омельянка делать будет? окажется в большом *********
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