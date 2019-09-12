 В Україні не було комплексного плану оборони, - нардепка Верещук

Про це нардепка розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Сам законопроєкт і його назва свідчать, що до цього в Україні не було плану оборони. Ми зараз говоримо про комплексні заходи, про певних осіб, час, терміни виконання, відповідальних осіб тощо... Тому що якщо ми говоримо про застосування військ - це одне, а що роблять у цьому випадку цивільні, пожежники, вчителі, лікарі, пекарі - це теж потрібно передбачити і забезпечити", - заявила Верещук.

За її словами, законопроєкт передбачає, що тепер відповідальність за розробку плану покладається на Кабінет Міністрів, далі його розглядають на РНБО, після чого підписує Президент.

"Це буде єдиний розроблений план оборони на певний період. Тобто там буде вказано час, наприклад, на 5 років, на 3, який буде коригуватися", - розповіла Верещук.

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За її словами, кожне міністерство буде розробляти план за своїм напрямком.

Нардепка також розповіла, чому комітет вирішив не рекомендувати альтернативний законопроєкт, який запропонувала партія "Голос": "Він фактично нічого нового не вносив крім того, що його має розробити РНБО. Але РНБО - це координаційний орган, він не несе відповідальність по суті, якщо ми говоримо про повну відповідальність, за розробку".

"І ми вважаємо, що Кабінет Міністрів, який має повноту повноважень може більше і всебічно вирішити питання про формування плану оборони", - заявила Верещук.