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 Політика України
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 В Україні не було комплексного плану оборони, - нардепка Верещук

Голова підкомітету з державної безпеки та оборони, нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що законопроєкт про затвердження національного плану оборони, за який сьогодні Рада проголосувала в першому читанні, необхідний через відсутність комплексного плану з оборони країни.

Про це нардепка розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Сам законопроєкт і його назва свідчать, що до цього в Україні не було плану оборони. Ми зараз говоримо про комплексні заходи, про певних осіб, час, терміни виконання, відповідальних осіб тощо... Тому що якщо ми говоримо про застосування військ - це одне, а що роблять у цьому випадку цивільні, пожежники, вчителі, лікарі, пекарі - це теж потрібно передбачити і забезпечити", - заявила Верещук.

За її словами, законопроєкт передбачає, що тепер відповідальність за розробку плану покладається на Кабінет Міністрів, далі його розглядають на РНБО, після чого підписує Президент.

"Це буде єдиний розроблений план оборони на певний період. Тобто там буде вказано час, наприклад, на 5 років, на 3, який буде коригуватися", - розповіла Верещук.

Також читайте: Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про затвердження національного Плану оборони

За її словами, кожне міністерство буде розробляти план за своїм напрямком.

Нардепка також розповіла, чому комітет вирішив не рекомендувати альтернативний законопроєкт, який запропонувала партія "Голос": "Він фактично нічого нового не вносив крім того, що його має розробити РНБО. Але РНБО - це координаційний орган, він не несе відповідальність по суті, якщо ми говоримо про повну відповідальність, за розробку".

"І ми вважаємо, що Кабінет Міністрів, який має повноту повноважень може більше і всебічно вирішити питання про формування плану оборони", - заявила Верещук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148003
 
   
 Топ коментарі
 
Напоминаем, что это за тварь...
В Украине не было комплексного плана обороны, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 4024
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Поки йшли запеклі бої, поки кіборги і добровольці лягали кістьми, щоб втримати країну, це кодло бухало, нюхачило і розважало олігархат на корпоративах.

Ніхто з них навіть адресу військомата не згадає у свому місті. А тепер вони розказують про план на війну, якого не було????
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Ты блин сучка дурная.
Страна остановила врага, пока вы в своём квартале бабки варили.
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Я так розумію, це саме той план, яким передбачається зменшення на 8% фінансування оборонного відомства на 2020 рік ?
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Тепер буде план оборони: "стати на коліна перед ******, попросити вибачення у Кадрова, перестать стрілять і домовлятися десь посередині, десь по Дніпру".
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Не було плану КАПІТУЛЯЦІЇ.
А зараз буде.
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Наверное, План обороны быстренько успели переделать в План капитуляции.
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Зато ща как примут план обороны, как оборонятся в соответствии с этим планом ... Видели фотку, где ***** стоит а зю перед ним на коленях? Сразу все наоборот станет!
P.S. Новый план ообороны можно на хлеб намазать. Зелебобики говорят, что очень вкусно.
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Та дама під час манікюру зрозуміла, шо вона вродженний воєноначальник і військовий стратег? Чи хтось з зелених уклоністів підказав?
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При ПетРыло такого не было???!
Выусьоврьоти!!!
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Я шмаркле в рыло доказ, шо ватоголовая ира из слуги урода не ровно дышит на восток, а воно мне "РУ???"))) Как с такими разговаривать я хз)))
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Я не из тех, кто самоутверждается, оскорбляя других. С вами,. дебилами🐖🐖, хрен самоутвердишься.
😁
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А я из тех, кто самоутверждается, когда оскорбляет таких , как ты...
Та шо там по сути? Ирина Верещук патриёт или как? В Украине не было комплексного плана обороны, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 2998
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Зебил, /ru означает что статья на русском, домен грузинский что понял бы даже школьник.😀
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дед не только херово соображает, но еще хуже видит.
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Посмотрим сколько ЗЕкоМанда выделит в бюджете 2020г. на оборону
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Легко.
"Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%. "

Отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Напоминаем, что это за тварь...
В Украине не было комплексного плана обороны, - нардеп Верещук - Цензор.НЕТ 4024
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Спасибо Вам за ссылку, вот это особенно, как говорится, "доставило":
"Вы, прежде всего, должны внимательно проанализировать, в чем выиграет, а в чем проиграет ваша страна, объединившись с НАТО. Окажет ли НАТО вам помощь своими военнослужащими, если Россия начнет бомбить Грузию?"

А эта нардепщица в курсе, что нападению на одну из стран НАТО считается нападением на весь блок НАТО:
"NATO constitutes a system of collective defence whereby its independent member states agree to mutual defence in response to an attack by any external party. "(Википедия)

И вот эта вот выпускница коррекционного класса принимает закон об обороне Украины?
Спаси, Боже, Украину, ибо не ведают ЗЕбилы, что они творят.
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Мало ли что там на бумаге написано, в Будапештском тоже кое чего написано было и толку?
На данный момент, если вдруг рашка нападёт каким то образом на Прибалтику или Польшу, НАТО не поднимается в едином порыве, именно поэтому они постоянно от штатов требуют увеличения контингента-вооружения-финансирования.
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Ані посилання, ані назви ресурсу. Свинсьтво.
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Ты блин ***** дурная.
Страна остановила врага, пока вы в своём квартале бабки варили.
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Поки йшли запеклі бої, поки кіборги і добровольці лягали кістьми, щоб втримати країну, це кодло бухало, нюхачило і розважало олігархат на корпоративах.

Ніхто з них навіть адресу військомата не згадає у свому місті. А тепер вони розказують про план на війну, якого не було????
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этот план просто ненужен был т.к. было мыролюбное перемирие и свинореформизм.
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Ага. То было плохое перемирие, неправильное. Зато сейчас правильное перемирие. А зюреформизм только чего стоит!
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риговська, зараз позеленіла.
Її тягнисраки одразу після Революції Гілності з мерів Рава-Руської погнали ссаними тряпками.
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Теперь то у зеленых пацанчеГов есть чОткий план...."надо просто перестать стрелять（с）"
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Не, план будут когда-нибудь разрабатывать. Ну типа попытаются.😀
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План готовили при Петре, задолго до прихода зюзь.Он требует много времени и согласований. И типа зюзики его состряпали заночь. Его взяли за основу и приписали себе. Ну пусть хоть так. Вот только бы не вылазила эта мадам с комментами
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Один на яхті в Сан-Тропе зупиняв війну, другий йому десь там прислужувавав в той час.

Ну-ну, давайте, розкажіть про свій героїчний план, як ви там в окопах з автоматами сиділи ...
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Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», представитель Кабмина в парламенте Ирина Верещук в свое время ездила в Россию, где была участницей пропагандистских телевизионных эфиров.
Более того, в свое время Верещук предъявляли обвинения в «подыгрывании» Москве.

«Ирина Верещук, народный депутат из фракции «Слуга народа», стала постоянным представителем Кабинета Министров в Верховной Раде. Это та самая бывшая мэр Равы-Русской, которую обвиняли в подыгрывании москалям... И та, которая ездила в Рашку на эфиры говорить о мире. Замечательный выбор.

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«Смерть нам только в радость»: священник РПЦ призвал россиян быть готовыми к ядерной войне

https://antikor.com.ua/articles/327479-smertj_nam_toljko_v_radostj_svjashchennik_rpts_prizval_rossijan_bytj_gotovymi_k_jadernoj_vojne
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не было плана /Председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук не в курсе. У Зеленского есть план.У Кучмы тоже есть план.В отличие от плана Зеленского конкретный и реальный: Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ.
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Какой план может быть у обороны? Шо это за псевдоактивность такая? "Русские перешли гараницу! Будем стрелять?" - "А шо по плану?".
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План обороны? -- очень просто -- один пункт:
Всё для фронта, всё для победы!
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Ни плана обороны, ни плана развития армии них-я в воюющей стране не сделано!
Спасибо шоколадному сывочолому генералисимусу!
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а снятие флагов-это один из этапов оборонного плана? В Україні не було комплексного плану оборони, - нардепка Верещук - Цензор.НЕТ 2950
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План оборони ?
А навіщо він ?
Гарант нашої безпеки це армія.
Їм цим і займатись.
А керманичам пробивати шлях в НАТО. Іжвавіше.
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Походу нова Ганька Герман. Але прізвище у цієї їй в точку
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вона риговка, завдяки невизначенним положенням закону про місцеві вибори в 2011-му обралась мером Рава-Руської (для обрання мером невеликого населеного пункту необовязково наюрати більше 50%, може вистачити і десять-пятнадять-двадцять, як і сталось там). Її постійно щенячли місцеві... Аж допоки після Майдану Гідності її геть не погнали.
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А что делают "...пожарные, учителя, врачи, пекари.."? Это загадка, б...ть, природы. Пока неразгаданная.
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Верещак ескорт-модель СН, законтрактована на 5 років.
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А может лучше принять план наступления и освобождения?
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пипец.. понабирали блдй рыговских, без роду-племени, по обьявлению.. зелёный планктон должен быть счастлив..
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