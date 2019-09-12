 В Україні не було комплексного плану оборони, - нардепка Верещук

Про це нардепка розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.
"Сам законопроєкт і його назва свідчать, що до цього в Україні не було плану оборони. Ми зараз говоримо про комплексні заходи, про певних осіб, час, терміни виконання, відповідальних осіб тощо... Тому що якщо ми говоримо про застосування військ - це одне, а що роблять у цьому випадку цивільні, пожежники, вчителі, лікарі, пекарі - це теж потрібно передбачити і забезпечити", - заявила Верещук.
За її словами, законопроєкт передбачає, що тепер відповідальність за розробку плану покладається на Кабінет Міністрів, далі його розглядають на РНБО, після чого підписує Президент.
"Це буде єдиний розроблений план оборони на певний період. Тобто там буде вказано час, наприклад, на 5 років, на 3, який буде коригуватися", - розповіла Верещук.
За її словами, кожне міністерство буде розробляти план за своїм напрямком.
Нардепка також розповіла, чому комітет вирішив не рекомендувати альтернативний законопроєкт, який запропонувала партія "Голос": "Він фактично нічого нового не вносив крім того, що його має розробити РНБО. Але РНБО - це координаційний орган, він не несе відповідальність по суті, якщо ми говоримо про повну відповідальність, за розробку".
"І ми вважаємо, що Кабінет Міністрів, який має повноту повноважень може більше і всебічно вирішити питання про формування плану оборони", - заявила Верещук.
А зараз буде.
P.S. Новый план ообороны можно на хлеб намазать. Зелебобики говорят, что очень вкусно.
Выусьоврьоти!!!
Прокомментируешь, патриёт?
Сам каментирруй, кац!!!
😁
Та шо там по сути? Ирина Верещук патриёт или как?
"Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%. "
Отсюда: https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
"Вы, прежде всего, должны внимательно проанализировать, в чем выиграет, а в чем проиграет ваша страна, объединившись с НАТО. Окажет ли НАТО вам помощь своими военнослужащими, если Россия начнет бомбить Грузию?"
А эта нардепщица в курсе, что нападению на одну из стран НАТО считается нападением на весь блок НАТО:
"NATO constitutes a system of collective defence whereby its independent member states agree to mutual defence in response to an attack by any external party. "(Википедия)
И вот эта вот выпускница коррекционного класса принимает закон об обороне Украины?
Спаси, Боже, Украину, ибо не ведают ЗЕбилы, что они творят.
На данный момент, если вдруг рашка нападёт каким то образом на Прибалтику или Польшу, НАТО не поднимается в едином порыве, именно поэтому они постоянно от штатов требуют увеличения контингента-вооружения-финансирования.
Страна остановила врага, пока вы в своём квартале бабки варили.
Ніхто з них навіть адресу військомата не згадає у свому місті. А тепер вони розказують про план на війну, якого не було????
Її тягнисраки одразу після Революції Гілності з мерів Рава-Руської погнали ссаними тряпками.
Ну-ну, давайте, розкажіть про свій героїчний план, як ви там в окопах з автоматами сиділи ...
Более того, в свое время Верещук предъявляли обвинения в «подыгрывании» Москве.
«Ирина Верещук, народный депутат из фракции «Слуга народа», стала постоянным представителем Кабинета Министров в Верховной Раде. Это та самая бывшая мэр Равы-Русской, которую обвиняли в подыгрывании москалям... И та, которая ездила в Рашку на эфиры говорить о мире. Замечательный выбор.
https://antikor.com.ua/articles/327479-smertj_nam_toljko_v_radostj_svjashchennik_rpts_prizval_rossijan_bytj_gotovymi_k_jadernoj_vojne
Всё для фронта, всё для победы!
Спасибо шоколадному сывочолому генералисимусу!
А навіщо він ?
Гарант нашої безпеки це армія.
Їм цим і займатись.
А керманичам пробивати шлях в НАТО. Іжвавіше.