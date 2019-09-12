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Все про:Міноборони (2777) обстріл (5503) Донбас (12980)

 Ворог від початку доби 7 разів порушив режим тиші, тричі застосовував міномети, - Міноборони

Незаконні збройні формування від початку доби в четвер здійснили сім обстрілів позицій Операції об'єднаних сил, бойових втрат серед українських військових немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Сьогодні, 12 вересня, в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході нашої держави російсько-окупаційні війська здійснили вже 7 прицільних обстрілів позиції Об’єднаних сил, тричі застосовуючи міномети різних калібрів", - йдеться в повідомленні.

Після 6:30 ранку захисники Водяного зафіксували розриви 13 ворожих мін калібру 120 мм. Також зранку окупанти випустили загалом 16 мін 82-го калібру по наших оборонцях н.п. Зайцеве та Новгородське. Окупанти вели тут щільні обстріли наших воїнів із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння.

Після 2:00 зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї противник прицільно вів вогонь по позиціях Об’єднаних сил в районі н.п. Пищевик.

Близько восьмої ранку ворог вів провокації зі стрілецької зброї по захисниках Водяного. З 10:15 противник відкрив вогонь із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння по позиціях наших воїнів у районі Кримського. А з 11:14 - з АГС та великокаліберних кулеметів поблизу Новогнатівки.

"За наявною інформацією, бойових втрат від початку поточної доби серед наших Українських героїв немає", - повідомили в Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ сьогодні випустили 29 мін зі 120- та 82-мм мінометів у районі трьох населених пунктів на Донбасі, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148002
 
 
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і зачєм публіку трєвожіть? Мір уже наступіл. І, ващє, ето сікрєтная інформація - нє для загалу.
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ДА ЧТО Ж ТАКОЕ? КТО НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ? СНАЧАЛО СВИНАРЧУКИ ПАРАСЕНКА, А ТЕПЕРЬ КТО? НЕПАНИМАТЬ!
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патєрі тоже засєкрєтіть - а то гражданє начінают ошибочно полагать шо у нас вайна, а у нас мір і дружба с мацквой тєпєрь уже
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странно??тема войны закрыта??везьде комменты закрыты прямо или косвенно связанные с этой темой??всё подаётся как то странно?? обстрелы ведутся??а жертв никаких??только потом всплывают ,,итоги"(зачастую задним числом)как бы невзначай погиб такой то погиб от пули снайпера??и вообще кто подскажет,в Украине кто президент??богдан??коломойский??или всё таки разумков??(клоунов не предлагать) Ворог від початку доби 7 разів порушив режим тиші, тричі застосовував міномети, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6595 Ворог від початку доби 7 разів порушив режим тиші, тричі застосовував міномети, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7887
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