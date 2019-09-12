 Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА

"Впровадження таких масштабних змін у такі стислі терміни містять значні ризики для бізнесу, ставить під загрозу ведення діяльності добросовісних платників, що негативно позначиться на інвестиційному кліматі, і, зрештою, на доходах бюджету", йдеться в листі Європейської бізнес асоціації на адресу голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
У листі зазначається, що законопроєкт містить низку норм, які бізнес сприймає, як відмову від позитивних досягнень, досягнутих унаслідок попередніх змін до законодавства. Зокрема, ризики для підприємців - експортерів несе пропонована практика донарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість.
Загалом у листі вказані 12 пунктів, які потребують, за даними експертів ЄБА перегляду. Так, наприклад, різке збільшення рентної плати за користування корисними копалинами порушує низку принципів, на яких обґрунтовується податкове законодавство України, і в результаті негативно позначиться на бюджетних надходженнях, сказано в листі.
Крім того, стурбованість викликає можливість суттєвого збільшення термінів проведення податкових перевірок та введення штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації податкових накладних.
Загалом Європейська асоціація рекомендує доопрацювати законопроєкт і запропонувала свою допомогу в роботі над ним.
"Експерти асоціації висловлюють своє переконання щодо необхідності продовження роботи над законопроєктом і про необхідність внесення до нього істотних змін", - йдеться в листі.
Нагадаємо, законопроєкт 1210, покликаний внести зміни до податкового кодексу України, вже викликав широку критику в суспільстві.
Так, зокрема, Спілка підприємців України закликала відкликати законопроєкт як такий, що шкодить розвитку бізнесу.
Пусть закрываются и идут получать пособие по безработице и субсидии.
за ними на биржу все остальные потянутся и станет збс..
А лошкопеды ФОПы голосовавшые за ЗЮ пускай плачут у кассовых аппаратов...
Водночас нові правила не стосуються ФОПів на єдиному податку 1 групи. Також суб'єктів господарювання, які розраховуються в безготівковій формі, перераховуючи кошти з рахунку платника на рахунок одержувача, без використання електронних платіжних засобів чи платіжних чеків."
Лавочка, когда ФОПы рассматривались как лазейка, а не как облегчение мелкому личному бизнесу, закрывается. 1 000 000 / 12 = 83 333 грн - неплохой доход в месяц для одного лица.
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
Приде весна...будуть садити! ФОПов))))
вот жешь, имитатор хренов..
так вы зробили ж це разом, радостно улюлюкая голосуя за слугу урода, в надежде что он вам снизит насыпет и начислитИсточник: https://censor.net.ua/n3148001"
"которые бизнес воспринимает, як отказ от положительных достижений, достигнутых вследствие предыдущих изменений в законодательство"
Ну а что?
Они ж голосовали за зе, пусть выполняют его решения)
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З самого початку, що до виборів, ця конторка пищала проти Зеленського.
Нехай пищить і далі. : )))
"перекрестное субсидирование" - это значит что зебилы будут компенсировать бенины 0.57 грн за э/э...
а ты что думал, тебе снизят комуналку?
ну-ну, зебилоид.. тебя ждет в октябре множество открытий чудных...
Так швидко і потужно прищемити люмпена який голосував за оголтілих популістів то ще треба вміти.