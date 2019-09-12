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 Економіка
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Все про:інвестиції (227) ЄБА (10)

 Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА

Європейська бізнес асоціація заявила, що термінове ухвалення законопроєкту 1210 негативно позначиться не тільки на інвестиційному кліматі країни, а й призведе до скорочення доходів бюджету

"Впровадження таких масштабних змін у такі стислі терміни містять значні ризики для бізнесу, ставить під загрозу ведення діяльності добросовісних платників, що негативно позначиться на інвестиційному кліматі, і, зрештою, на доходах бюджету", йдеться в листі Європейської бізнес асоціації на адресу голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

У листі зазначається, що законопроєкт містить низку норм, які бізнес сприймає, як відмову від позитивних досягнень, досягнутих унаслідок попередніх змін до законодавства. Зокрема, ризики для підприємців - експортерів несе пропонована практика донарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість.

Загалом у листі вказані 12 пунктів, які потребують, за даними експертів ЄБА перегляду. Так, наприклад, різке збільшення рентної плати за користування корисними копалинами порушує низку принципів, на яких обґрунтовується податкове законодавство України, і в результаті негативно позначиться на бюджетних надходженнях, сказано в листі.

Крім того, стурбованість викликає можливість суттєвого збільшення термінів проведення податкових перевірок та введення штрафних санкцій за порушення термінів реєстрації податкових накладних.

Загалом Європейська асоціація рекомендує доопрацювати законопроєкт і запропонувала свою допомогу в роботі над ним.

"Експерти асоціації висловлюють своє переконання щодо необхідності продовження роботи над законопроєктом і про необхідність внесення до нього істотних змін", - йдеться в листі.

Нагадаємо, законопроєкт 1210, покликаний внести зміни до податкового кодексу України, вже викликав широку критику в суспільстві.

Так, зокрема, Спілка підприємців України закликала відкликати законопроєкт як такий, що шкодить розвитку бізнесу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3148001
 
 
 Топ коментарі
 
так шмаркля ж пообещал что лично будет отвечать за инвестиции..
вот жешь, имитатор хренов..
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Так ты и заплатишь за их кассовые аппараты и прочее или ты думаешь цены не вырастут?
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Правильно! Натягивай торгашей, хватит воровать и платить меньше минимального в казну!
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Так ты и заплатишь за их кассовые аппараты и прочее или ты думаешь цены не вырастут?
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Порохосос, нужно работать вбелую, вот и все. Как в Европе, в которую вас ведет ваш прогнилый кумир. И да, налоги тоже нужно платить
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ура, вова шмаркля наконец-то заплатит налоги?) да, зебилы?))
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И я так считаю.

Пусть закрываются и идут получать пособие по безработице и субсидии.
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та и правда - накуй тот бюджет ?
за ними на биржу все остальные потянутся и станет збс..
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А то что же: один в семи комнатах расселился штанов, у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет…
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когда они позакрываются,кому-то натянут глаз на жопу..
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А скажи пожалуйста, очень умный человек, кто компенсирует торгашам затраты на аппараты? Ты или зеленский? Срочное внедрение норм законопроекта 1210 вызывает чрезвычайную обеспокоенность, - ЕБА - Цензор.НЕТ 9558
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Я пойду в большые торговые сетки!)))
А лошкопеды ФОПы голосовавшые за ЗЮ пускай плачут у кассовых аппаратов...
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"Касові апарати до 1 січня 2021 року мають встановити ФОПи на єдиному податку 2-4 груп у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг з доходом більше 1 млн грн на рік,

Водночас нові правила не стосуються ФОПів на єдиному податку 1 групи. Також суб'єктів господарювання, які розраховуються в безготівковій формі, перераховуючи кошти з рахунку платника на рахунок одержувача, без використання електронних платіжних засобів чи платіжних чеків."

Лавочка, когда ФОПы рассматривались как лазейка, а не как облегчение мелкому личному бизнесу, закрывается. 1 000 000 / 12 = 83 333 грн - неплохой доход в месяц для одного лица.
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Увидел в ФБ и взял на вооружение:
-Я достойно приму победу Зеленского.
-Я буду смотреть как все летит по п#зде и саркастически улыбаться, как может улыбаться человек в падающем самолёте.
-Я буду смотреть как те, кому хотелось новых лиц в политике - увидят старые "регионаловские" рожи, которые дерибанили их еще при Яныке.
-Я спокойно приму падение гривны, заморозку депозитов, очереди в банках.
-Я буду спокоен, когда страны одна за другой начнут отменять безвиз.
-Я пожму руку каждому, кто сейчас работает в Польше, но вынужден будет вернуться в Украину. Привет, мы скучали.
-Я одобрительно похлопаю по плечу любого, кого не устраивает цена на капусту когда цена на нее станет 60 грн. Ну вы же знали...что будет ещё труднее.
-Я обречённо улыбнусь каждому, кому отменят субсидию, потому что на нее не станет денег в бюджете Украины.
-НО Я, *****, буду упиваться вашими воплями в стиле "Кто ж знал, что так все повернется!". Я БУДУ ИХ ЗАПИСЫВАТЬ НА ТЕЛЕФОН И ВЫКЛАДЫВАТЬ ВО ВСЕ Х@РОВЫ СОЦСЕТИ, ЧТОБЫ ВСЕ, СЛЫШИТЕ ВСЕ...ВАШИ РОДНЫЕ,СОСЕДИ,ДРУЗЬЯ... ВИДЕЛИ ИЗ ЗА КАКОГО ДОЛБО@БА МЫ ВСЕ ОКАЗАЛИСЬ ГЛУБЖЕ Ж@ПЫ МИРА
-Потому что настанет мое время вам сказать!
Я ЗНАЛ!!!
Я ВАМ ГОВОРИЛ!!!
МЫ ВАМ ПОЛОВИНОЙ СТРАНЫ ОРАЛИ: ЩО ВИ ТВОРИТЕ, КИНОМАНИ Х@РОВЫ!!!!
МЫ ВАМ 100, НЕТ 1000 РАЗ ОРАЛИ
-Про отток инвестиционного капитала, про сворачивание производства, про стремительный рост цен,про безработицу.
-Про дефолт, про падение гривны, про сухопутный коридор в Крым, который нужен Путину, шокапец.
-Про реальное возобновление активных военных действий,
-Про потерю международной поддержки.
-Про отмену санкций России.
-Про все то, о чем вы не хотели слушать и писали мне в комментах:
ВСЕ БУДЕТ ХА-РА-ШО!(Бл@д@ Вы глухие)
-Ни хрена хорошо не будет, говорю я вам сейчас. Ни вам стыдно, ни нам хорошо!Отака КАРТИНА МАСЛОМ!!!!
А САМОЕ УЖАСНОЕ ЧТО ВЫ РАЗУЧИТЕСЬ СТОЯТЬ НА КОЛЕНЯХ НА ПОХОРОНАХ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА-КИБОРГА, БО ПОРОХОН БУДЕТ ТАК МНОГО, ЩО У ВАС НА КОЛЕНЯХ БУДУТ ПРОЛЕЖНИ!!!!!
И Я ТОЧНО ЗНАЮ, ЩО ПРИДУ НА ПОХОРОНЫ МОЕГО ДРУГА и ВАШЕГО СЫНА или ДОЧЕРИ, НО В ДОМ НЕ ВОЙДУ, ПОТОМУ, ЧТО ЗНАЮ В ЛИЦО КТО ЕЩЁ УБИЛ ИХ,......КРОМЕ ВРАГА!!!!!
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В Польщі касові апарати стоять в маршрутках, таксі, на базарах і в кожному кіоску, тощо. Їх вартість від кількасот злотих. Це копійчана ціна. Часто банки дають їх підприємцю безкоштовно, при відкритті рахунку, бо всім вигідніше і безпечніше мати справу з безготівковими грошима. А ховатися від податків в Польщі найнебезпечніше, бо покарання вкрай суворе, для всіх абсолютно.
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Не равняй Польшу с краиной ЗЕленого покращення)))
Приде весна...будуть садити! ФОПов))))
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Я уверен, шо бабки на базаре прослезятся от твоего высера и побегут покупать аппараты)
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так шмаркля ж пообещал что лично будет отвечать за инвестиции..
вот жешь, имитатор хренов..
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такая характерная аббревитатура це, наверно, характеристика того, шо в маткивщине все ништяк Срочное внедрение норм законопроекта 1210 вызывает чрезвычайную обеспокоенность, - ЕБА - Цензор.НЕТ 6881
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Иди из лужи воду черпай, крысчанин. Пока не вычерпали соседи. Путинскую каку запивать. : )))
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Не надо тут зебилов пугать - это все покращення інвестиційного клімату. 😀
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Я уверен что наш Народный Президент договорится и заведет инвесторов из той же РФ!
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к тому же оттуда не лезут с дыбильными советами к нашему народному Президенту как развивать экономику...
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"которые бизнес воспринимает, як отказ от положительных достижений, достигнутых вследствие предыдущих изменений в законодательство"

так вы зробили ж це разом, радостно улюлюкая голосуя за слугу урода, в надежде что он вам снизит насыпет и начислитИсточник: https://censor.net.ua/n3148001"
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ПЭТЯ 5 лет ждал, не спешил, сейчас на ЗАТВОРКАХ. Как то так.
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Так мэнэ не ПЭТЕЙ зовут. Да и Косой я, под другим углом смотрю. У нас таких называли не БЕНДЕРА, а Х........ й с БУГРА.
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косой еще и слепой Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА - Цензор.НЕТ 7742
"которые бизнес воспринимает, як отказ от положительных достижений, достигнутых вследствие предыдущих изменений в законодательство"
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--Не задра ........ чивайся, шо хотят, то и примут. На тебя , шавку не посмотрят. Ну, а тут поумничай, косой и слепой оценит. СОКОЛ ты мой, ну КОЗЕЛ.
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леха косой чувствует себя "шавкой", которая "задрач...ется как КОЗЕЛ")) а ведь Фрейд был прав - леха косой именно "это" и видит каждый день в зеркале Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА - Цензор.НЕТ 4252
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Зелебобиков *** не **... Зю сказал в морг, значит в морг.
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Владельцы гоков и нефтекачалок сексуально озабочены,а работяги и пенсы -нет.
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Та да, тоже схожу на базар и буду издеваться над продавцами, требуя чеки)
Ну а что?
Они ж голосовали за зе, пусть выполняют его решения)
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Для початку треба знати, що "європейська бізнес-асоціація" - отєчєствєнная конторка під порошенко-пінчуками. Це раз.
Киевская область, Киевский район, г. Киев, Андреевский узвоз, 1А
044 496 06 01
044 496 06 02 факс
office@***.com.ua
http://www.***.com.ua
Офіси у Києві, Донецьку, Одесі, Львові.
З самого початку, що до виборів, ця конторка пищала проти Зеленського.
Нехай пищить і далі. : )))
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кругом - ВРАГИ! вову шмарклю хотят отшмарклить и сделать прочее нехорошее? Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА - Цензор.НЕТ 9081
"перекрестное субсидирование" - это значит что зебилы будут компенсировать бенины 0.57 грн за э/э... Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА - Цензор.НЕТ 9813
Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА - Цензор.НЕТ 784
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европейская бизнес ассоциация это братья наших ассоциаций владельцев шпал под железной дорогой и супер ассоциации сборщиков металолома?
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Почему-то вопрос введения кассовых аппаратов очень волнует порохосрань. Видимо, привыкли при соевом мародере работать вчерную и не платить налогов, как их шоколадный пахан. Ничего, привыкайте работать по-европейски, вас же туда ведут ваши блохастые ПЕСыкы?
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Зебил, а ваши зеленые сопли вас куда ведут то?
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спакуха, зебилы! вова доверяет тебе самое главное - платить за Беню по счетам за э/э Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА - Цензор.НЕТ 4597
а ты что думал, тебе снизят комуналку? Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА - Цензор.НЕТ 4597
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Пока что коммуналка снижается с каждым месяцем, или ты не в Украине живешь, соецефал?
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бедняжко зебил, "снижается", говоришь?)) наверное зебилы решили, что раз цена на газ в мире упала в ДВА раза, то "снижение" на 20 копеек - это достижение?))
ну-ну, зебилоид.. тебя ждет в октябре множество открытий чудных...
Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА - Цензор.НЕТ 5931
Термінове впровадження норм законопроєкту 1210 викликає надзвичайну стурбованість, - ЄБА - Цензор.НЕТ 4303
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Хи-хи, банки только начали рубить бабло благодаря тому что люди на картки переходят, скоро все в тень уйдут и расчет только наличкой ))
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Новинский и ахметка визжат как свинти которых лишают корма !
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Господа, никуда не денетесь. Будете вести учет продаж, а если не будете - придется платить большие штрафы. Это правильно. Потому что если вы заявились на единый налог по выбранной вами группе, покажите, что ваш доход соответствует критериям группы.
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Ось за що, а за це таки я готовий дякувати Зеленському.
Так швидко і потужно прищемити люмпена який голосував за оголтілих популістів то ще треба вміти.
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Еще одно доказательство того, что за соевого мародера голосовало одно ворье, которое хочет и дальше обманывать государство, не платить налогов и скрывать свои реальные доходы
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Это что за контора такая? И что они так засуетились7
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