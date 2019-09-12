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 Політика України
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Все про:ГПУ (3214) рейдерство (183) Рябошапка Руслан (103) АРМА (15)

 Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участю прокурорів і слідчих. ДОКУМЕНТ

Група депутатів Верховної Ради просить генерального прокурора Руслана Рябошапку перевірити можливу причетність першого заступника прокурора Києва Павла Кононенка та інших правоохоронців до рейдерського захоплення групи компаній АІС.

Про це йдеться у зверненні депутатів Ради, копію якого мають Українські Новини.

Депутати зазначають, що до них звернувся колектив групи компаній АІС про рейдерське захоплення ГК із залученням органів державної влади, зокрема, прокуратури Києва, Національної поліції, Нацагентства АРМА і суддів.

Звернення до генпрокурора підписали понад 20 нардепів.

Згідно інформації у зверненні, йдеться про те, що за допомогою злочинної схеми за участю прокурора П.Кононенка "була ініційована "реанімація" кримінального провадження (яке розслідується з 2013 року) щодо групи компаній АІС, одного з найбільших автомобільних рітейлерів в Україні.

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"За допомогою кримінального провадження було "захоплено" ряд об’єктів Групи компаній АІС по всій Україні та протягом вже майже року здійснюють тиск на співробітників компанії", - сказано у зверненні.

Крім того, йдеться також про незаконні арешти екскерівників компанії, незаконну передачу майна в управління АРМА, яке "всупереч вимогам закону не повертає власність законним представникам, тим самим виступає на боці рейдерів".

"Злочинна змова, бездіяльність, правове беззаконня за останні роки стали системними в роботі ряду державних структур стосовно не тільки компанії АІС, але й сотень інших бізнесменів, які зазнали тиску з боку прокуратури та інших державних установ за аналогічними схемами", - вважають нардепи.

Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участю прокурорів і слідчих 01
Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участю прокурорів і слідчих 02
Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участю прокурорів і слідчих 03
Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участю прокурорів і слідчих 04

Парламентарії наполягають на тому, щоб генпрокурор Рябошапка перевірив викладені факти і дав правову оцінку діям прокурорів, слідчих, представників АРМА.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147995
 
 
 Топ коментарі
 
Судя потому, что подбираешь инфу на рюзьке помойка, ты по жизни зубожилое ЗЕбильно мусорное существо. Иди на место, подвезли новый мусор на свалку, ковыряйся.
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ОООО, да ты интересная, по Фрэйду, любительница нестандартного- золотого дождя и капрофилии. ЗЕбилы многогранные существа.
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Судя потому, что подбираешь инфу на рюзьке помойка, ты по жизни зубожилое ЗЕбильно мусорное существо. Иди на место, подвезли новый мусор на свалку, ковыряйся.
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Крась потолок кипятком а пол шаКАЛадом!
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ОООО, да ты интересная, по Фрэйду, любительница нестандартного- золотого дождя и капрофилии. ЗЕбилы многогранные существа.
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Ненада свои прроблемы выставлять на показ...
Лечись...
😁
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бакс13 - а скільки тобі москалі платять за пости ?? бакс і 13 центів за пост ?? )))
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Дорого, дуже дорого. Переставайте скиглити переходьте на темну сторону в нас теж є чьоколадки) Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей - Цензор.НЕТ 4521
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ГЫ! Прокололась бикса подзаборная)))) То то, овца, думай прежде чем бить по клаве!
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Прямо так бачу картину, Черчилль сідає у літак, разом з ним діточки, друзяки, жіночка і летять на Мальдіви під різними фаміліями, Джонсон, Сміт, Кокорін і чеше там консервною банкою пузо дві неділі, жере коктейлі курить сігари. А в цей час німці вбивають англійців....
Потім прилітає і каже: "А что такое? Имею право! Гуляю на свои!"
А англійці дивляться на це все, особливо британська преса і кажуть: ну дійсно, з яких хєров ми додовбались до того Черчілля....
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Наче, як Чапай гарант наш скаче,
легендарний, мать його, комдив,
в ексклюзивних плавках від «Версаче»,
по крутому берегу Мальдив!

Ззаду - друзі, а за ними - рідні!..
Скачуть не за тим, щоб відпочить,
а перемогти в війні гібридній,
й окупанта з пантелику збить!

Операція була цілком таємна!
Й наробила б ворогу біди,
якби ті розпроклятущі «Схеми»
не встромили шнобеля туди!

За якісь нещасні півмільйона,
галасу - мільйонів на п'ятсот!
Що, мовляв, від чартеру «Фалькона»,
в Україні мало не дефолт!

Це - брехня, неправда, і омана!
Наш гарант пішком туди ходив,
наваяти стратегічні плани
на піску тих довбаних Мальдив!

Підло, бляха… Ні, так не годиться!..
От скажіть, будь-ласка, нахера
розкривать державну таємницю
про відпустку нашого Петра?!

А тепер і Путін знає з преси,
про всі плани наші взагалі!..
Певно, треба інший план накреслить
на піску паршивого Балі…
😁
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сашик - Порошенко за п"ять років ОДИН раз відпочив - і за свої кошти !! Має право !
А ти так злишься і завидуеш - бо напевно голожопко - унітази в Колоівстві миеш ?
І твій зеро - за сто днів вже декілька разів ! Різницю бачиш ??
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А хто сказав шо ***** відпочивав? Він взагалі не відпочиває, він завжди працює. Спочатку правда була Вона а потім вже Він.
Навіть коли в липні 2016-го в Марбельї зайшов до аптеки купити хандонів, бо свої залишились в Україні паскудити на сайтах, він працював. Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей - Цензор.НЕТ 9421
Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей - Цензор.НЕТ 9833
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да, було і таке в роки війни: Черчілль, як прем'єр, в Африку та на Близький Схід літав інкогніто. Заради конспірації.
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Черчиллю британцы доверяли! Ему доверяли 84% граждан Британии и этот процент не изменился до конца войны! Так что нехрен сравнивать хер с гвоздём!
Британцы во время войны переплавили на метал все металлические ограждения в стране а на опушки королевского парка Сандрингем были засеяны пшеницей.
«Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота» и ни одного дня он не сидел в бункере окружённый охранниками. Выезжать на встречи с союзниками а не на Мальдивы, он начал только после того как миновала угроза немецкого вторжения. А наш боров верещал о вторжении и сваливал на мальдивы. Вот такой на черчилль убогий.
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Вся разница в том что у Чечиля не хватало денег на шампанское и сигары а у пети хватило ума дать в долг своей воюещей стране и заработать на этом 300 млн. А потом еще хватило совести увеличить свое сотояние за год в 74 раза. Если петя и гений то только в клептомании.
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На алконавтские кадры Югика наезжают? это политические преследования!
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отвянь, порохобот
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вот и первая заказуха. интересно - расценки такие же как у мосейчука или выше?
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Бывшего нд Святаша хозяйство. Из Харькова.Если б он Беню кинул,то давно б щук кормил .
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похоже начали Диму Святаша с его АИСом отмазывать ...
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ДА ДА !! Святаш .Афганец ,ставший олигархом на пригоне машин с Запада и Орды.Много лет депутатВРУ от Харькова,заказчик убийств и кидала.Он кинул самого Ярославского( хозяина бывшего,,Металлиста ).Тот требует свои деньги назад уже более 5 лет.Ну вот Святаша и тушат.Приплыл отвратительный барыга.
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Его хотят спасти а не тушить, внимательно статью читай. Подозреваю, что это любимые слуги урода зелебобиков.
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Пока Святаш был в ВР дело не двигалось. Лет 10 назад АИС киданул иностранный банк на 250 млн$. Поделился с Януковичем и тишина. Теперь со Шмарклей и фиКалом нужно рассичтаться...
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АИС - говно контора, которая гоняет тазы из кацапии. Вообще закрыть нахрен.
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Приватна власність недоторкана - це головний принцип функціонування цивілізованого ринку. Там де рейдерство, там капіталізм грабіжницький.
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это все было в залогах банков до 2008 года (основные кредиторы - УкрСиббанк, ВТБ и Альфабанк), после которого АИС решил просто не возвращать кредиты. При чем здесь Приватна власність недоторкана - если компании дали в залог это имущество, а потом просто разными способами уклонялись от исполнения залоговых обязательств по не возврату кредитов на 300 млн долларов? Не говоря уже о том, что за это время в результате судебных решений по долгам АИС, которые вступили в законную силу - исполнительная служба уже могла взыскивать не только залоговое, а уже любое имущество должника.
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Святаш взял деньги в 2008 году, в кризис ,и до сих пор не отдаёт .У Ярославского( спроси у Мирона Маркевича кто это)Кидала и заказчик убийств Дима.
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Святаш оформил кучу недвижимости и бизнеса на бомжей,а потом они в Орде умерли.
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АИС вазами и газельками торгует ...вам это нравиться ?вперед идите обжалуйте
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Представители ВТБ Банка, Альфа-Банка и Укрсиббанка заявляли, что АИС накопила кредитную задолженность в сумме более 1,77 млрд. грн. В частности, долг перед Укрсиббанком (по данным банка) составляет около $100 млн. Это долги еще со времен кризиса 2008 года. Кредиты АИС брал в долларах.... А рынок авто после кризиса 2008г рухнул. http://argumentua.com/novosti/top-5-deputatov-i-partiinykh-funktsionerov-zlostnykh-dolzhnikov-bankov-smi Как известно, Дмитрий Святаш и его бизнес-партнер Василий Поляков являются совладельцами скандально известной корпорации "АИС", которая на протяжении 10 последних лет отказывается возвращать кредиты на общую сумму в несколько миллиардов гривен крупнейшим украинским банкам. Более 2 млрд грн Святаш с Поляковым должны только "УкрСибБанку". За два дня до дня голосования, 19 июля 2019 года, Печерский районный суд Киева, в рамках уголовного производства, отправил под домашний арест двух топ-менеджеров корпорации "АИС" - Александра Пугача и Александра Яременко. https://kp.ua/politics/642836-v-170-okruhe-kharkova-sviatash-s-treskom-proyhral-vybory-vo-vru
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Заказная статтейка,как и про Руду,про укрлендфарминг.Банальная подработка.
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Так АИС должна кредиторам миллиарды и не собирается платить по долгам. Какой же это рейдерский захват?
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у святаша миллиардные долги. Когда сидел в Раде, все было пох... Теперь похоже подгорает. Ну, и как обычно у нас, начались крики про отжим и политический заказ. Все *****, ребята. Святаш - вор и должен сидеть...
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Нардепы требуют от Рябошапки расследовать рейдерский захват компании АИС с участием прокуроров и следователей. ДОКУМЕНТ
АИС это контора рога и копыта по втюхиванию парашкинского автохлама(((
и вся шушера что стоит за этою тухлою конторою всегда лоббировала высокие ставки на расстаможку б/у авто
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Не надо путать рейдерский захват с арестоим и отчуждением имущества за долги.
Ну то такое 😁
Мне больше интересно, кто такие эти "группа народных депутатов"?
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