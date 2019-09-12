 Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участю прокурорів і слідчих. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у зверненні депутатів Ради, копію якого мають Українські Новини.

Депутати зазначають, що до них звернувся колектив групи компаній АІС про рейдерське захоплення ГК із залученням органів державної влади, зокрема, прокуратури Києва, Національної поліції, Нацагентства АРМА і суддів.

Звернення до генпрокурора підписали понад 20 нардепів.

Згідно інформації у зверненні, йдеться про те, що за допомогою злочинної схеми за участю прокурора П.Кононенка "була ініційована "реанімація" кримінального провадження (яке розслідується з 2013 року) щодо групи компаній АІС, одного з найбільших автомобільних рітейлерів в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рейдерське захоплення нерухомості на $25 млн заблоковано в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

"За допомогою кримінального провадження було "захоплено" ряд об’єктів Групи компаній АІС по всій Україні та протягом вже майже року здійснюють тиск на співробітників компанії", - сказано у зверненні.

Крім того, йдеться також про незаконні арешти екскерівників компанії, незаконну передачу майна в управління АРМА, яке "всупереч вимогам закону не повертає власність законним представникам, тим самим виступає на боці рейдерів".

"Злочинна змова, бездіяльність, правове беззаконня за останні роки стали системними в роботі ряду державних структур стосовно не тільки компанії АІС, але й сотень інших бізнесменів, які зазнали тиску з боку прокуратури та інших державних установ за аналогічними схемами", - вважають нардепи.









Парламентарії наполягають на тому, щоб генпрокурор Рябошапка перевірив викладені факти і дав правову оцінку діям прокурорів, слідчих, представників АРМА.