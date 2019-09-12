 Нардепи вимагають від Рябошапки розслідувати рейдерське захоплення компанії АІС за участю прокурорів і слідчих. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у зверненні депутатів Ради, копію якого мають Українські Новини.
Депутати зазначають, що до них звернувся колектив групи компаній АІС про рейдерське захоплення ГК із залученням органів державної влади, зокрема, прокуратури Києва, Національної поліції, Нацагентства АРМА і суддів.
Звернення до генпрокурора підписали понад 20 нардепів.
Згідно інформації у зверненні, йдеться про те, що за допомогою злочинної схеми за участю прокурора П.Кононенка "була ініційована "реанімація" кримінального провадження (яке розслідується з 2013 року) щодо групи компаній АІС, одного з найбільших автомобільних рітейлерів в Україні.
"За допомогою кримінального провадження було "захоплено" ряд об’єктів Групи компаній АІС по всій Україні та протягом вже майже року здійснюють тиск на співробітників компанії", - сказано у зверненні.
Крім того, йдеться також про незаконні арешти екскерівників компанії, незаконну передачу майна в управління АРМА, яке "всупереч вимогам закону не повертає власність законним представникам, тим самим виступає на боці рейдерів".
"Злочинна змова, бездіяльність, правове беззаконня за останні роки стали системними в роботі ряду державних структур стосовно не тільки компанії АІС, але й сотень інших бізнесменів, які зазнали тиску з боку прокуратури та інших державних установ за аналогічними схемами", - вважають нардепи.
Парламентарії наполягають на тому, щоб генпрокурор Рябошапка перевірив викладені факти і дав правову оцінку діям прокурорів, слідчих, представників АРМА.
https://uainfo.org/blognews/1549021378--poroshenko-luchshiy-uchenik-putina-politolog.html
Лечись...
😁
Потім прилітає і каже: "А что такое? Имею право! Гуляю на свои!"
А англійці дивляться на це все, особливо британська преса і кажуть: ну дійсно, з яких хєров ми додовбались до того Черчілля....
легендарний, мать його, комдив,
в ексклюзивних плавках від «Версаче»,
по крутому берегу Мальдив!
Ззаду - друзі, а за ними - рідні!..
Скачуть не за тим, щоб відпочить,
а перемогти в війні гібридній,
й окупанта з пантелику збить!
Операція була цілком таємна!
Й наробила б ворогу біди,
якби ті розпроклятущі «Схеми»
не встромили шнобеля туди!
За якісь нещасні півмільйона,
галасу - мільйонів на п'ятсот!
Що, мовляв, від чартеру «Фалькона»,
в Україні мало не дефолт!
Це - брехня, неправда, і омана!
Наш гарант пішком туди ходив,
наваяти стратегічні плани
на піску тих довбаних Мальдив!
Підло, бляха… Ні, так не годиться!..
От скажіть, будь-ласка, нахера
розкривать державну таємницю
про відпустку нашого Петра?!
А тепер і Путін знає з преси,
про всі плани наші взагалі!..
Певно, треба інший план накреслить
на піску паршивого Балі…
😁
А ти так злишься і завидуеш - бо напевно голожопко - унітази в Колоівстві миеш ?
І твій зеро - за сто днів вже декілька разів ! Різницю бачиш ??
Навіть коли в липні 2016-го в Марбельї зайшов до аптеки купити хандонів, бо свої залишились в Україні паскудити на сайтах, він працював.
Британцы во время войны переплавили на метал все металлические ограждения в стране а на опушки королевского парка Сандрингем были засеяны пшеницей.
«Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота» и ни одного дня он не сидел в бункере окружённый охранниками. Выезжать на встречи с союзниками а не на Мальдивы, он начал только после того как миновала угроза немецкого вторжения. А наш боров верещал о вторжении и сваливал на мальдивы. Вот такой на черчилль убогий.
Тогда покуй!
АИС это контора рога и копыта по втюхиванию парашкинского автохлама(((
и вся шушера что стоит за этою тухлою конторою всегда лоббировала высокие ставки на расстаможку б/у авто
Ну то такое 😁
Мне больше интересно, кто такие эти "группа народных депутатов"?