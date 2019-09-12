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 Політика України
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Все про:обшук (791) Приватбанк (292) Крумханзл (2)

 Розцінюємо вчорашні обшуки як спроби тиску і дискредитації банку, - глава "Приватбанку" Крумханзл

Глава правління "Приватбанку" Петро Крумханзл заявив, що поліція намагається дискредитувати банк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

"Нас турбує позиція деяких правоохоронних органів щодо банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону і завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але треба визнати, що дедалі частіше дії правоохоронців скидаються на спроби тиску і дискредитації банку", - заявив він.

За його словами, "Приватбанк" готовий відстоювати свої позиції в судах і захищатиме ділову репутацію своїх співробітників від наклепу.

Нагадаємо, 11 вересня пресслужба "Приватбанку" повідомила, що в його головний офіс в Дніпрі зайшли невідомі озброєні люди в супроводі спецпризначенців з постановою суду і намагалися вилучити кілька документів. Йдеться про договори з "провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наглядова рада Приватбанку призначила чеха Крумханзла головою правління банку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147993
 
 
 Топ коментарі
 
це тільки початок! бєня за ціною не постоїть! аЗе, аваков, баканов, а також дбр з набу допоможуть то зробити. прийшов їх час платити бєні за послуги
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А ведь если подумать- если бы не Игорь Валериевич, украинский народ никогда не получил бы такого чудесного Президента! Так что Нафтогаз и Приватбанк- это самое маленькое что благодарные украинцы могут подарить своему благодетелю.
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Бабломойский встретился с фигляром и придурком на самокате, и начались наезды на Приватбанк... Такое совпадение. Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл - Цензор.НЕТ 8374
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це тільки початок! бєня за ціною не постоїть! аЗе, аваков, баканов, а також дбр з набу допоможуть то зробити. прийшов їх час платити бєні за послуги
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А ведь если подумать- если бы не Игорь Валериевич, украинский народ никогда не получил бы такого чудесного Президента! Так что Нафтогаз и Приватбанк- это самое маленькое что благодарные украинцы могут подарить своему благодетелю.
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а єслі падумать- то най 73% дебілів за то платять! вибрали той най і знають тому ціну! чому за помилки купки ідійотів мають платити всі..
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Нет, уважаемый. Платить будут не просто все, и деже не дети и внуки. Платить будут еще лет 300.
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Единственная верная оценка - "коломойский". Других оценок в природе не существует.
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Бабломойский встретился с фигляром и придурком на самокате, и начались наезды на Приватбанк... Такое совпадение. Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл - Цензор.НЕТ 8374
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Ничо.
Скоро Бананов в привате ещё и экоцид найдёт.
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"ПриватБанк готов отстаивать свои позиции в судах и защищать деловую репутацию своих сотрудников от клеветы..."
о какой клевете речь ?
кто-то пришел с обысками еще ничего не вменили зато уже четко позиционируется что те кто с обыском козлы...
че кипишевать ? может не подтвердится результатами обыска то зачем приходили. так че напраслину гнать ?
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шо підтвердиться??? Вже підтвердилося, що при коломойші Приват одні збитки показував!!! Навіть постійні рефінансування вливали в нього!!! Щоб бєня за вкрадені в нас бабки в США цілі квартали скуповува!!! Після передачі Привату в державне керування одразу "десь взялися" постійні мільярдні прибутки!!! Йолопе...Ти хоч почитай!!! Дебілу зрозуміло, що це зєлєбєніне злочинне унрупування знову свої загребущі ратиці в наші кишені встромляє, в кишені держави...Баблом запахло, то ноздрі в нього, як в скаженого бика вже роздуваються, а вирячені від жадоби очі, кров'ю налилися...
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А шо, исчо есть куда "дискредитировать"?
😟
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Кто-нибудь когда-нибудь видел честных банкиров? Расцениваем вчерашние обыски как попытки давления и дискредитацию банка, - глава "ПриватБанка" Крумханзл - Цензор.НЕТ 7860
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Какие обыски в госбанке?! С дуба рухнули?!
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Все во благо человека, все во имя человека.
Я даже знаю имя этогочеловека. Начинается на "бе", заканчивается на "ня".
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Хозяин Зеленского Беня Коломойский идет в атаку. Пора уже назначать новые досрочные выборы президента и парламента. Кстати это произошло сразу после встречи Зебени и Бени. Встеча наверняка для этого и была.

Боты Зеленского работавшие на Зе-беню перед выборами являются вонючими врагами народа и предателями.
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Крумханзл нету у тебя уже банка... завтра люди коли майского заедут
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Крумханзл - швейцарский *гном* или просто местный маслиноокий в кипе?
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Приват банк
это днище
Осенью 2018г, в Генпрокуратуру я подал несколько заявлений, что Приватбанк грабят используя мою фамилию
полная тишина
тот же мороз и от сотрудников банка, когда говоришь, что вас, суки, грабят
типа докажи и не нам, а в ГПУ
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Зеля, какой же ты тупой!..
это не оскорбление, а одна из последних попыток отмазать тебя от твоих сумнЫх перспектив.. портному бени & Со. пофиг - они по бумажкам окажутся не при делах, а ты - элитный лошара, Зицпредседатель Фунт, на могилу которого будут плевать и через десятки лет..
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Шлемазл ти обрізаний, запитай у свого кошерного дружбана дубілета про те, як протидіяти "тиску". Чи ти виконуєш наказ каломойши і розігруєш його багатоходовочку?
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Палится этот Крумхзл! Могли же прийти за документами сделок с "недобросовестными" клиентами. Например, мэр одного большого города намедни на всю страну кричал, что город берёт кредиты в Приватбанке, а за каждым таким кредитом коррупционная схема.
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