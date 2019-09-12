 Розцінюємо вчорашні обшуки як спроби тиску і дискредитації банку, - глава "Приватбанку" Крумханзл

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".
"Нас турбує позиція деяких правоохоронних органів щодо банку. Банк беззаперечно виконує всі норми закону і завжди співпрацює з правоохоронними органами. Але треба визнати, що дедалі частіше дії правоохоронців скидаються на спроби тиску і дискредитації банку", - заявив він.
За його словами, "Приватбанк" готовий відстоювати свої позиції в судах і захищатиме ділову репутацію своїх співробітників від наклепу.
Нагадаємо, 11 вересня пресслужба "Приватбанку" повідомила, що в його головний офіс в Дніпрі зайшли невідомі озброєні люди в супроводі спецпризначенців з постановою суду і намагалися вилучити кілька документів. Йдеться про договори з "провідними міжнародними та українськими рекрутинговими, консалтинговими та юридичними компаніями".
Скоро Бананов в привате ещё и экоцид найдёт.
о какой клевете речь ?
кто-то пришел с обысками еще ничего не вменили зато уже четко позиционируется что те кто с обыском козлы...
че кипишевать ? может не подтвердится результатами обыска то зачем приходили. так че напраслину гнать ?
😟
Я даже знаю имя этогочеловека. Начинается на "бе", заканчивается на "ня".
Боты Зеленского работавшие на Зе-беню перед выборами являются вонючими врагами народа и предателями.
это днище
Осенью 2018г, в Генпрокуратуру я подал несколько заявлений, что Приватбанк грабят используя мою фамилию
полная тишина
тот же мороз и от сотрудников банка, когда говоришь, что вас, суки, грабят
типа докажи и не нам, а в ГПУ
это не оскорбление, а одна из последних попыток отмазать тебя от твоих сумнЫх перспектив.. портному бени & Со. пофиг - они по бумажкам окажутся не при делах, а ты - элитный лошара, Зицпредседатель Фунт, на могилу которого будут плевать и через десятки лет..