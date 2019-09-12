 "Слуга народу" ініціює дострокові вибори мера та Київради, - Ткаченко

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Київрада вкотре не зібралася на своє засідання, що свідчить про фактичну імпотенцію київської влади - з одного боку, і недієздатність мера в управлінні містом. Тому ми виступимо з ініціативою дострокових виборів як мера, так і Київради, і повного перезавантаження влади в місті, як того давно хочуть кияни", - сказав Ткаченко.
При цьому планується, що вибори проводитимуться вже за новим законом про столицю, проєкт якого зараз готується і найближчим часом буде винесений на голосування Верховної Ради.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламентська фракція партії "Слуга народу" готує проєкт закону "Про столицю", який, можливо, відкриє шлях до проведення позачергових виборів у Києві 8 грудня.
Одним із найбільш вірогідних кандидатів на Київ від "Слуги народу" вважається Олександр Ткаченко. Але, за словами ЗМІ, він категорично відмовився претендувати на пост глави КМДА.
Кондукторы в трамваях ещё не от Слуги Народа.
от тебя скрывают ?
"Чтобы холодная вода стала горячей ее нужно нагреть" В.В. Кличко (мер Киева).
наши отечественные не острее
а "Йолка" уже в грудене
Источник: https://censor.net.ua/n3147990
"Правозащитник" ( по версии Ткаченко и его "Г+Г" ) Портнов закон сварганил?
В чем его отличие от действующего закона?
Це юридичні шарлатани... А що можно хотіти від такого "юриста" і покидька як Портнов?
Мнение КИЕВСКИХ меня не интересует
сделайте 1 до конца а не по трошки во всех концах...
чем больше власти тем больнее будут п...ть...
моно спросить у вити ростовского
Я понимаю, шо кто платит, того ты и сосешь, но не лезь в дела киевлян, **** зажопная.
он себя тоже начал мнить вяликим
Напоминай в своих Нижних Бабанах.
Потрібні нові люди. Хоча не вважаю таким Ткаченка, з багатьох причин. Я б хотів, наприклад, Саакашвілі, хоч це, скоріше всього, малоймовірно. Це на 150% відкрита душею людина, яка має несамовиту, просто атомну енергію, причому завжди направлену одночасно проти покидьків і на добро.
І найголовніше: Саакашвілі думає про себе в останню чергу, бо живе для людей.
З колоди колишніх реформаторів дістають виключно людей Бєні!
Рябошапка - людина Богдана, Касько - одногрупник Богдана, у нас уся область гуде щоби зняти обласного прокурора Гаврилюка, листи пишуть Зеленському і що? А куй - бо одногрупник Богдана...
Саакашвілі, Сакварелідзе і т.п., будуть допущені до влади тільки якщо вони - люди Бені!!!
Це ж очевидно як отче наш!...
Він правда із тим чортом прийде, з Бакановим, але тобі покуй... Візьми брата і нехай хоч усією фракцією Слуги народу приходять