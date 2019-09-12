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 Політика України
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Все про:КМДА (693) Київрада (228) Ткаченко Олександр (24) Слуга народу (290)

 "Слуга народу" ініціює дострокові вибори мера та Київради, - Ткаченко

У партії "Слуга народу" ініціюватимуть дострокові вибори в столиці - як мера, так і Київської міської ради.

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада вкотре не зібралася на своє засідання, що свідчить про фактичну імпотенцію київської влади - з одного боку, і недієздатність мера в управлінні містом. Тому ми виступимо з ініціативою дострокових виборів як мера, так і Київради, і повного перезавантаження влади в місті, як того давно хочуть кияни", - сказав Ткаченко.

При цьому планується, що вибори проводитимуться вже за новим законом про столицю, проєкт якого зараз готується і найближчим часом буде винесений на голосування Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламентська фракція партії "Слуга народу" готує проєкт закону "Про столицю", який, можливо, відкриє шлях до проведення позачергових виборів у Києві 8 грудня.

Одним із найбільш вірогідних кандидатів на Київ від "Слуги народу" вважається Олександр Ткаченко. Але, за словами ЗМІ, він категорично відмовився претендувати на пост глави КМДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голови фракцій Київради пропонують Зеленському призначити Кличка на пост голови КМДА. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147990
 
   
 Топ коментарі
 
А кто у нас тут узурпатор? Верно, Порошенко.
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На слугу напала швидка настя.
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Прям окупационный слуга какой-то. А они еще на Пороха про узурпацию власти бухтели.
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а вот не надо так огульно.

Кондукторы в трамваях ещё не от Слуги Народа.
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Має бути поразка Зе сцкна в столиці,як початок краху зебілізму! "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 9542
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А кто у нас тут узурпатор? Верно, Порошенко.
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Прям окупационный слуга какой-то. А они еще на Пороха про узурпацию власти бухтели.
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Слуга народа "оккупирует" Украину через выборы, честные демократы не хотят выборов и держатся за кресла зубами. Смотри не перепутай.
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Смотри не перепутай при ком эти демократические выборы прошли скорее всего первый и последний раз. Так давай выюоры президента и ВР каждый год проводить СлюНа же не держится за кресла зубами 😀
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Только с выборами поторопится нужно, пока народ не разочаровался окончательно в в ПИАРостических заявлениях....
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Зебобикам пришла команда повторить
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Какие выборы, строительство высоток идет полным ходом, конвеер останавливать нельзя.
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Уж лучше "тупой" Кличко который владеет немецким и английским языками, чем Ткаченко похожий на **************** козлика
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Может Кличко и японский знает? Вот с чего ты взял, что Кличко знает английский и немецкий - ты с ним общался на этих языках?
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так миллионы видео есть, как он ощается на немецком и английском.

от тебя скрывают ?
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Ну и вобще-то Кличко, в отличии от слуг урода, довольно часто общается с киевлянами и журналистами.
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Его выступления праздник какой то, хоть смешит киевлян поднимая настроение от своих перлов.

"Чтобы холодная вода стала горячей ее нужно нагреть" В.В. Кличко (мер Киева).
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А вовчкины выступления для тебя что? Когда он дупля не отбивает ни в одной теме, даже с суфлером! "Слуга народу" ініціює дострокові вибори мера та Київради, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6149 И говорит без акцента только на криворожкой мурке.
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доля тупых во всех национальностях практически одинакова.

наши отечественные не острее
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Ты кретин, Виталий в этом году проводил конгрес WBC и вел его два часа на английском, причем без бумажки. Не то, что твоя зеленая шмаркля
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Запись этого конгресса есть? Кацап Мутко тоже типа английский знает..
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Гугль, лишнехромосомный! У бомжей слуг нет "Слуга народу" ініціює дострокові вибори мера та Київради, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7567
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а яке відношення мають іноземні мови до управління Києвом? Більше ніяких заслуг не знайшов. Підскажу - Кличко ще битися вміє.
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На основании узурпации власти где только можно, пока рейтинг высокий, а потом уже будет все равно
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Можно начинать формировать список пассажиров рейса на Ростов.
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Не не не... Никаких Ростовов, теперь Народная ненависть-->Веревка-->Смерека!
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Основание одно - очень хочется. Да и рейтинги увядают. Через год шансов не будет.
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Читайте рішення "геніального" КСУ - народ бажає...
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"При этом планируется, что выборы будут проводиться уже по новому закону о столице, проект которого сейчас готовится и в ближайшее время будет вынесен на голосование Верховной Рады."
Источник: https://censor.net.ua/n3147990

"Правозащитник" ( по версии Ткаченко и его "Г+Г" ) Портнов закон сварганил?
В чем его отличие от действующего закона?
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Наверное уберут 2 тура и оставят один, чтобы повысить шансы своего кандидата.
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не мабуть, а 100%
Це юридичні шарлатани... А що можно хотіти від такого "юриста" і покидька як Портнов?
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Рейтинги не вечные, спешат, пока зебики еще не прозрели)
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Эту харю обрамить маленькими рожками, и типичный козел. Кличко еще вчера объявил, что инициирует выборы. Козлик из прислуги поздно вср...лся
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Я как киевлянен против!
Мнение КИЕВСКИХ меня не интересует
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Так тебе пинок под зад дадут, выберут Ткаченко, а ты скули про Зраду потом
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Кто такой Ткаченко? И что он сделал для Киева?))))
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Этот миньетный станок Игрь Валерича киевлянам не интересен!)))
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ох вы мчитесь кони привередливые
сделайте 1 до конца а не по трошки во всех концах...
чем больше власти тем больнее будут п...ть...
моно спросить у вити ростовского
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Интересно, а, если киевляне опять выберут Кличко, эти слуги коломойского снова выборы назначат?
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а если у бабушки будет *** , она будет дедушкой..
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Иди нах, мудель.

Я понимаю, шо кто платит, того ты и сосешь, но не лезь в дела киевлян, **** зажопная.
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Герхард, я киевлянка, и я против умственно отсталого педалика, который, признайся самому себе, нихрена за эти 5 лет не сделал, даже ливневые стоки ему впадло было почистить...
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ЗЕбилы автоматически вычеркиваются из списка жителей прекрастного города Киева "Слуга народу" ініціює дострокові вибори мера та Київради, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7844
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ВОТ как обыграли, что Кличко виноват. Тоесть до этого всегда нормально работали, а как Кличко захотел через Киевсовет отобрать управление городом у КГГА, так сразу нет кворума. Чую поработала команда зе над многими депутатами, чтобы они просто не явились. Об этом Кличко сегодня уже написал.
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на думку киян, як на право ці слуги покладуть . десь там в ростові овоч напів із заздрістю. напів із захватом промовляє: ай да вова, ай да сукин сын
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вова.. ты так нарвешся на тот же эффект которым прихлопнул пэцю
он себя тоже начал мнить вяликим
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что-то опять поделить не могут олигархи, видно Беня с Фирташом не дружит
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Фирташ уже сидит, Беня еще нет. Беня действует. Все просто.
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"Слуга народа" инициирует .- Слуга народа Коломойского./ "Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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Не успеет Веталька до 10 гривен проезд в тралембусах отреформировать
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Вот если Кличко опять выберут, куда они столицу Украины перенесут? В Герцлию?
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Кто этой ручной псине коломойского дал право вещать от имени всех киевлян? Справка есть?
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Для цього й так терміново ЦВК вирішено змінити на таких же маріонеток, як припіздєнт..,
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Я просто напомню, что Кличко в 2018 году решение о поднятии тарифов на проезд принял единолично. В Киевраде НЕ голосовали об этом. При этом в Харькове Кернес постановил поднять плату за проезд, но Харьковрада отменила его решение. Это все что нужно знать, про узурпацию власти Кличко в Киеве.
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ПНХ

Напоминай в своих Нижних Бабанах.
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Это твое место жительства, мудель невыездной.
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чем хамовитей порохыдло в интернете, тем ссыкливей оно по жизни. Ты, борщаговская терпила, лучшее этому доказательство
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А по делу есть что сказать, Кличкобот?
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А досрочные выборы мэров Харькова, Одессы и Кривого Рога не хочет инициировать эта тля коломойского?
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Кличко сам постоянно говорил про досрочные выборы, что ОН будет их инициировать.. что опять не так?
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Та хер с тем Кличком. Труха, крысёныш и вилкуляка нигда не жмут?
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Угум. Ещё в апреле "чартери вилетіли з Борисполя".
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Не вважаю Віталія поганим мером, але і блискучим мером він не став. Пооте хоч так, хоч сяк - а йому час іти. Як свого часу в боксі.
Потрібні нові люди. Хоча не вважаю таким Ткаченка, з багатьох причин. Я б хотів, наприклад, Саакашвілі, хоч це, скоріше всього, малоймовірно. Це на 150% відкрита душею людина, яка має несамовиту, просто атомну енергію, причому завжди направлену одночасно проти покидьків і на добро.
І найголовніше: Саакашвілі думає про себе в останню чергу, бо живе для людей.
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Не буде ніяких Саакашвілі, Гриценок і т.п. Ви що, досі ніфіга не зрозуміли?
З колоди колишніх реформаторів дістають виключно людей Бєні!
Рябошапка - людина Богдана, Касько - одногрупник Богдана, у нас уся область гуде щоби зняти обласного прокурора Гаврилюка, листи пишуть Зеленському і що? А куй - бо одногрупник Богдана...
Саакашвілі, Сакварелідзе і т.п., будуть допущені до влади тільки якщо вони - люди Бені!!!
Це ж очевидно як отче наш!...
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Правильное и своевременное решение. Порохоскот может поплеваться лайном в мониторы и планшеты.
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Тобі у очі тупий Зебіле насьцяли, мародер Аваков нова команда, а ти про Віталія пишеш... ох і депіли!
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В очі твоїй матері цап сцяв коли тебе робив.
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Худоба Зебільна, як до Ростову будеш драпати із своїм недофюрером? Чи ти і так звідти пишеш?
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Бачу що твою мать на стайні не тільки сцяли в очі а ще примушували лайно собаче їсти.
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Скоро в каждой фирме,на каждом предприятии, будет заменен директор, на представителя Слуги Народа)
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А чего тянуть, раз и сняли. Ничего не обычного у Кличко нет.
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Віталій, викликай Зелю на дуель!
Він правда із тим чортом прийде, з Бакановим, але тобі покуй... Візьми брата і нехай хоч усією фракцією Слуги народу приходять
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Київраді пора на смітник історії, а у Кличка - власний інтерес. За п'ять років не спромоглися нормально замостити Майдан -плитки хитаються під ногами -вбитися можна.
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Майдан зробив своє діло - Майдан може розходитись. Хтось пам'ятає?
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В какого же ты,саша,ган*она превратился.
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