 Ми вирішили зняти законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за вихід із фракції, - Арахамія

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у "Слузі народу" планують розробити новий законопроєкт.

"Ми сьогодні ухвалили рішення, у нас було засідання малих фракцій так би мовити, заступників моїх, ми ухвалили рішення зняти законопроєкт зараз, оскільки, на наш погляд, він не доопрацьований. Кожна фракція делегувала людину і ми разом розробимо новий законопроєкт, який буде задовольняти всіх. Таким чином, це буде нормальна практика", - заявив нардеп.

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Він зазначив, що цей законопроєкт викликав у фракції "дуже бурхливі дискусії".

"Нам не потрібні ці дискусії, у нас є проста домовленість фракцій, як ми це хочемо зробити, щоб це не сприймали як закон про інакомислення, це має бути закон про зраду внутрішню партійну. Тобто така була спочатку думка, а потім люди почали сприймати це неправильно, і ми вирішили взагалі це питання зараз зняти. Взяти людей і з ними разом зробити колективну інтелектуальну роботу", - повідомив Арахамія.