 Ми вирішили зняти законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за вихід із фракції, - Арахамія

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, у "Слузі народу" планують розробити новий законопроєкт.
"Ми сьогодні ухвалили рішення, у нас було засідання малих фракцій так би мовити, заступників моїх, ми ухвалили рішення зняти законопроєкт зараз, оскільки, на наш погляд, він не доопрацьований. Кожна фракція делегувала людину і ми разом розробимо новий законопроєкт, який буде задовольняти всіх. Таким чином, це буде нормальна практика", - заявив нардеп.
Він зазначив, що цей законопроєкт викликав у фракції "дуже бурхливі дискусії".
"Нам не потрібні ці дискусії, у нас є проста домовленість фракцій, як ми це хочемо зробити, щоб це не сприймали як закон про інакомислення, це має бути закон про зраду внутрішню партійну. Тобто така була спочатку думка, а потім люди почали сприймати це неправильно, і ми вирішили взагалі це питання зараз зняти. Взяти людей і з ними разом зробити колективну інтелектуальну роботу", - повідомив Арахамія.
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
В США если ты вошел в партию Республиканцев то до конца жизни ти республиканец и так же с демократами! Благодаря тому что только 2 партии и нет возможности перебегать с одной в другую избиратель на следующих выборах дает свою оценку!