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 Політика України
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Все про:ВР (5667) депутат (956) законопроект (749) мандат (55) Арахамія (47)

 Ми вирішили зняти законопроєкт про позбавлення нардепів мандата за вихід із фракції, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що законопроєкт №1038 про внесення змін до закону про статус народного депутата, яким пропонується позбавляти нардепів мандата за невходження до фракції і також за припинення членства у фракції, вирішили зняти.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у "Слузі народу" планують розробити новий законопроєкт.

"Ми сьогодні ухвалили рішення, у нас було засідання малих фракцій так би мовити, заступників моїх, ми ухвалили рішення зняти законопроєкт зараз, оскільки, на наш погляд, він не доопрацьований. Кожна фракція делегувала людину і ми разом розробимо новий законопроєкт, який буде задовольняти всіх. Таким чином, це буде нормальна практика", - заявив нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК, - Арахамія (оновлено)

Він зазначив, що цей законопроєкт викликав у фракції "дуже бурхливі дискусії".

"Нам не потрібні ці дискусії, у нас є проста домовленість фракцій, як ми це хочемо зробити, щоб це не сприймали як закон про інакомислення, це має бути закон про зраду внутрішню партійну. Тобто така була спочатку думка, а потім люди почали сприймати це неправильно, і ми вирішили взагалі це питання зараз зняти. Взяти людей і з ними разом зробити колективну інтелектуальну роботу", - повідомив Арахамія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147989
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. в СН уже чуют, что можно себя продать и подороже.
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Т.е. в СН уже чуют, что можно себя продать и подороже.
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Ну и правильно ,а так получилось бы как то по советскому,по московському Мы решили снять законопроект о лишении нардепов мандата за выход из фракции, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3126
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последний абзац вообще поток сознания...
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Хламидии есть у кого поучится. "когда этого не будет это мы и мы будем отходить от коррупции все дальше и дальше я буду говорить какие то лозунги с которого мы начали обсуждение. слушайте ну давайте мы вообще уйдем от кэша. да, но это просто сейчас нельзя это нельзя нигде показывать и рассказывать, потому что мы там сразу потеряем те деньги которые торгуют помидорами на рынке, мы просто потеряем там хоть какую то поддержку, но стремиться нужно туда, технологии не надо отвергать надо их везде применить, поэтому я так специально отойти и перехожу в это."
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Кендюх дубинский ,прошедший от СН по мажоритарке ,теперь себе почувае пихатим пивнем.Поднял бучу матюкатий идиот,а того не понимает, что как тока узаконят 300 нд и пропорцийну систему, Зе разгонит ВРУ на внеочередные выборы.И этот пивень матюкатый станет просто брехлом.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Правильно. Потому что не понятно, что делать с мажоритарщиками.
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Видно дошло до зеленых мозгов,что им то же надо будет кого то скупать !
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Кстати лишение мандата за выход из фракции очень нужный законопроект. По факту в конституцию давно пора вносить правку об существовании 2 партий и все! А то вместе с Медведчуком организовал СДПУо, потом с Азаровым Партию Регионов, потом блок Петра Порошенка дальше Евросолидарность (кручу верчу запутать хочу)!

В США если ты вошел в партию Республиканцев то до конца жизни ти республиканец и так же с демократами! Благодаря тому что только 2 партии и нет возможности перебегать с одной в другую избиратель на следующих выборах дает свою оценку!
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Таки прислухались,що треба по одному від фракції і доопрацювати.Краще ж пізніше,ніж ніколи,чому ж обовязково відразу на "Голос" реагувати.Хай би вони хоч з одним альтернативним законом по Европарламенту побігали-там взагалі Евокомісія Закон пише,а депутат для того,аби голосувати,чи не голосувати,а хоче щось своє-набери 2/3-х голосів,внеси і прийми 80%-ми і буде тобі щастя.
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