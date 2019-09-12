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Все про:ВР (5667) Зеленський (2700) розпуск (71) ЦВК (803) Юрчишин (18)

 Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин

Президент Володимир Зеленський планує особисто приїхати в Раду переконувати народних депутатів підтримати розпуск ЦВК.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Голос") Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"У парламенті посилена охорона. Буде Володимир Зеленський. Буде закликати відставити ЦВК", - написав він і опублікував проєкт відповідної постанови Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК, - Арахамія (оновлено)

Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин 01
Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин 02
Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин 03
Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин 04
Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин 05
Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин 06

Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147988
 
   
 Топ коментарі
 
И правильно. После 2019 года выборы должны проходить, как на Роисе.
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а стадо проголосует, а то в Трускавец больше не пустят
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И правильно. После 2019 года выборы должны проходить, как на Роисе.
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ток правильно говорить "дАбравольческий корпус Дамбаса"...
И это еще хорошо что по территории Донбасса, помнится зебилы в восторге были насчет "сойтись интересами с путиным - посередине Украины"
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Радио "Серебряный дождь"... А чего не "золотой"?
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РУЯЛЬ ЗАВЕЗЛИ МАСЛО ДЛЯ ********* ПАЛОЧКИ ЗЕЛИ... Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 193 ЗАВЕЗЛИ....
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"В парламенте усиленная охрана. Будет Владимир Зеленский." Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 581

ни лисапеда, ни продаж самолетов.. Ток охраны в 27 автобусах и джипах - 300-400 чел спецназа...
"СЛУГА" Бени едет...
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а стадо проголосует, а то в Трускавец больше не пустят
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Нигде в Мире нет такого уродливого образования как ЦИК Украины.
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У международных наблюдателей противоположное мнение. Может это потому что они не смотрят сериал Слуга народа, квартал, шария и г+г? Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4006
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Значит преЗЕдента выбрали благодаря "уродливому образованию, как ЦИК Украины"?... Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7047 Может он хочет предложить повторить голосование на выборах, если ЦИК его так не устраивает?.. Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4488
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Вах, як якийсь кацапський троль за весь світ розписався!
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а когда концлагеря строить начнут - вот в чем вопрос ?
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Зачем распыляться, строить? Моноконцлагерь в смартфоне.

Законопроекты под это дело сейчас ускоренными темпами принимают.
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Україна стала на розвилці:
1.З новим роком по усім каналам тв нас буде вітати президент Моржовії.
2.Яйця Зе будуть висіти на новорічній ялинці.
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а что обеЗеянок надо ещё убеждать, они же пакетом голосуют
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Ничего не понимаю зачем. Так вроде монобільшість і дапшливы.
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цик сделал свое дело, цик может уходить. зеля кинет всех, и своих сторонников тоже
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Просто нужно все "ручное", даже ЦИК.
Ничего личного, просто бизнес.
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«Зачєм-зачєм?..:»-для майбутніх «рехферендумів»! Хахли самі себе під музику російської попси будуть загоняли в стойло.
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Нужно мроводить рифирендум по даунбасу, и сяитать голоса нужна правельна
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Я не такой дурак, как твоего отца дети,нульовочка!
😆
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Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин
Зеленский едет в Раду: будет призывать отставить ЦИК, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 6666Президент Владимир Зеленский планирует лично приехать в Раду убеждать народных депутатов поддержать роспуск ЦИК.

Цензор Вы хоть иногда читайте ,что выставляете.
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призывать отставить ЦИК - звучит коряво
призывать отправить ЦИК в отставку - звучит корректно.
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І цей буде тиснути на парлямент щоб продавити свою хотєлку? Чим він відрізняється від лавочника? Зебобіки змінили шило на мило.
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Спешить надо все принять, решить,все сдать чтоб лох не спохватился
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Ничего, они не пропадут. Премии по 400 тыс. им выдали.
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Узурпація влади до добра ще жодного разу не призвела. Історія людства цьому підтвердження.
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Зеленский едет в Раду/ Кто сей путник запоздалый,Путь куда лежит ему,Видно он с большой охотой Мчится к дому своему.
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