 Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Голос") Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"У парламенті посилена охорона. Буде Володимир Зеленський. Буде закликати відставити ЦВК", - написав він і опублікував проєкт відповідної постанови Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК, - Арахамія (оновлено)













Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.

Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.