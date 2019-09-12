 Зеленський їде в Раду: закликатиме відставити ЦВК, - Юрчишин

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп ("Голос") Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"У парламенті посилена охорона. Буде Володимир Зеленський. Буде закликати відставити ЦВК", - написав він і опублікував проєкт відповідної постанови Верховної Ради.
Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.
Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.
Водночас глава фракції "СН" Давид Арахамія заявив, що сьогодні Рада не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК.
И это еще хорошо что по территории Донбасса, помнится зебилы в восторге были насчет "сойтись интересами с путиным - посередине Украины"
ни лисапеда, ни продаж самолетов.. Ток охраны в 27 автобусах и джипах - 300-400 чел спецназа...
"СЛУГА" Бени едет...
Законопроекты под это дело сейчас ускоренными темпами принимают.
1.З новим роком по усім каналам тв нас буде вітати президент Моржовії.
2.Яйця Зе будуть висіти на новорічній ялинці.
Ничего личного, просто бизнес.
😆
Президент Владимир Зеленский планирует лично приехать в Раду убеждать народных депутатов поддержать роспуск ЦИК.
Цензор Вы хоть иногда читайте ,что выставляете.
призывать отправить ЦИК в отставку - звучит корректно.