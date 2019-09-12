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 Політика України, Економіка
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Все про:МВФ (562) Роден (3)

 Місія МВФ почала роботу в Україні, - Фонд

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Роном ван Роденом у четвер розпочала роботу в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в представництва Фонду.

У представництві уточнили, що місія прибула до Києва в середу, 11 вересня.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук напередодні повідомив, що метою переговорів з місією є отримання staff agreement (рекомендації раді директорів) для відкриття нової програми співпраці для України до кінця року.

Гончарук уточнив, що місія планує працювати в Україні до 24 вересня. Під час затвердження на посаді прем'єра у Верховній Раді 29 серпня він повідомив, що з місією намічено провести переговори щодо нової три-чотирирічної програми співпраці.

Поточна програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми еквівалентний SDR2,8 млрд, або близько $3,9 млрд. При цьому SDR1 млрд (близько $1,4 млрд) надано відразу, тоді як умовою виділення решти коштів є успішні піврічні перегляди програми в 2019 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна почала перемовини з місією МВФ для відкриття нової програми, - Гончарук

Місія МВФ працювала в Україні в травні цього року, однак поїхала без рекомендацій щодо виділення чергового траншу. Глава місії МВФ Рон ван Роден заявив про її готовність повернутися до Києва після парламентських виборів і формування нового уряду. Водночас експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної і податково-бюджетної політики, зазначив Рон ван Роден.

За прогнозами Нацбанку України, угода про нову програму розширеного фінансування з МВФ на термін 3-4 роки обсягом від $5 млрд до $10 млрд може бути досягнута до кінця цього року, що дозволить до січня отримати перший транш за нею в розмірі близько $2 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147987
 
 
 Топ коментарі
 
Ждем когда вазелин сделает как в сериале - пошлет их нахер при журналистах
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Пока не пошлет. Надо что бы денег сначала дали, и побольше. А вот потом, уже перед дефолтом, таки пошлет. Я верю Президенту!
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При порохе - плохо, при зебилу - хорошо. Очевидно же
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Ждем когда вазелин сделает как в сериале - пошлет их нахер при журналистах
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https://www.youtube.com/watch?v=IH6saPkEdXI

Из официальных источников - о Трампе и его "делишкам" в Украине
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Пока не пошлет. Надо что бы денег сначала дали, и побольше. А вот потом, уже перед дефолтом, таки пошлет. Я верю Президенту!
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у этого хренового имитатора - в реальности одна имитация
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ЗЕлебобы это как!?)))
У кине ЗЕ послал их на хутор)))
А стелу на Майдане завалили золотыми зубами отнятыми у вас!)))))
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При порохе - плохо, при зебилу - хорошо. Очевидно же
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С чего ты взял? Ты что думаешь руководство МВФ так же как и здешняя публика тоже на сторонников Зеленского и Порошенко разделяется?))))
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О, пошло дело, мвф будет искать способы, как с нас еще спросить больше) А с нового года, гражданам затянут ремни по туже, сигареты по 100грн, обычное пиво по 50-60грн за 0.5. Обяжут всех предпринимателей купить фискальный аппарат, и сим карточки начнут продаваться и регистрироваться по паспорту. После чего будет реализована полноценная система страна в смартфоне, с помощью чего смогут посчитать людишек и проследить за каждым. К этому моменту будет активно развивать киноиндустрия, что бы бедный несчастный народ прилип к экранам теликов и смотрел сериалы про успешную деятельность нашей власти. Чуть позже начнется борьба со свободой слова, составят список что можно будет писать и говорить, а что нет и кому. Где то к середине 2020ого будет поднята цена на бензин и ДП ибо его как всегда будут покупать за дешево и говорить что купили втридорого. А под конец, какой то из судов признает, что решение о снятии неприкосновенности было с ошибками и его принятие было не легитимным, в итоге его востановят, а всем кто при этом пострадал, будет выплачена материальная компенсанция + востановление в должности.
Короче жесть будет охренеете! Как там говорится, кто спешит, тот людей смешит? Вот так и у нас, законы принимаются со скоростью света, а насущные проблемы общества могут еще подождать под предлогом того, что нужно еще пару тыщь законопроектов и поправок вклепать, дабы дыры залатать и вам же помочь! Так что в случае с вовой, "будет так как я сказал или как я сказал так и будет"
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А почему МВФ даже и не заикались о сокращении финансирования партий? Місія МВФ почала роботу в Україні, - Фонд - Цензор.НЕТ 6912 Только призывали с населения драть в три шкуры. Місія МВФ почала роботу в Україні, - Фонд - Цензор.НЕТ 4708
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Ну що шоколадні свідки зради пєтрові розкажіть нам де тут зрада??
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