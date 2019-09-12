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Все про:бійка (463) Нацполіція (8177) стрілянина (1047)

 Бійка зі стріляниною сталася на Волині: госпіталізовано двох поліцейських та двох місцевих жителів

Учора п'ять жителів Ківерцівського району влаштували бійку з працівниками сектору реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції. Правоохоронці застосували вогнепальну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

За даними відомства, близько опівночі під час здійснення патрулювання Ківерцівського району, неподалік села Карпилівка співробітники групи реагування патрульної поліції Ківерцівського відділу поліції за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль "Fiat Scudo". Водій автомобіля, 46-річний мешканець села Карпилівка, відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та надати документи на автомобіль.

Правопорушник перебував у стані алкогольного сп’яніння. На допомогу водію-правопорушнику приїхало ще п’ять осіб, які почали бійку із поліцейськими. Під час бійки правопорушники зірвали із поліцейського бодікамеру. Відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю.

Унаслідок інциденту двоє поліцейських із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Столичні правоохоронці затримали водія, який намагався вирішити дорожній конфлікт стріляниною. ФОТОрепортаж

Водій автомобіля "Fiat Scudo" та 24-річний правопорушник, мешканець села Карпилівка, госпіталізовані до лікарні із вогнепальними пораненнями. Їхньому життю та здоров’ю загрози не має.

Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті, зокрема, передбачає до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

На місце пригоди виїжджали співробітники Державного бюро розслідувань, котрі за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147983
 
 
 Топ коментарі
 
Ну це ще пощастило поліцаям
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у нас не така срана - у нас мєнти нападают на людей
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Т.е. в следующий раз полиции стоит валить свободолюбивых волынян сразу насмерть.
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За то же, за что в нормальных странах валят нападающих на полицию.
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у нас не така срана - у нас мєнти нападают на людей
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ага, їде чувак по полю серед ночі і бачить в тєпловізор - мєнти в кущах притаїлись - дай, думайє, нападу на падонків
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мєнти - нє люді (с) сказав їх главний
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Управа ґирує наркотрафіком, работоргівлею, отим янтарьом, казіно, оборотом оружія... мафія, карочє.
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Вчера поляк за неразделённую любовь застрелил украинку Кристину и втик до Германии,а тамошние полицаи банально его изрешетили ,едва увидев в его руках пистолет.
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і шо? наші полюцаї ізрєшетілі п чувака, ізнасіловалі його Крістіну та спалили її ше живою в качєствє развлєчєнія
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а шо такого? ну, поговорили, як истинные европейцы
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В твоем азиопском **********, полицаи избивают инвалидов, женщин, детей и даже не стесняются это делать на камеру.
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около полуночи при осуществлении патрулирования Киверцовского района, возле села Карпиловка

Источник: https://censor.net.ua/n3147983
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тоість, срєді ночі в тьомном полє мєнти тормозят под надуманним прєдлогом (ну какойє нарушенійє ПДД в полє?) фіат і трєбуют мзди
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Судя по тексту вы тоже сейчас "под надуманным предлогом"?
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родичі волинян тепер по ночам відловлюватимуть мєнтів, шо пасуця в кущах, і там закопуватимуть
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смешные полицаи - волыняк ни Гитлер ни Ковпак не смогли нагнуть..
ну,разве что Президент,когда лесничего уволил..
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Да, гнутся только когда горшки ночные за европейцами таскают. Как воевать - то из Днепра...
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Напиши еще нам как беня, грея жопу на яхте в Сан-Тропе "защитил Днепр". Бійка зі стріляниною сталася на Волині: госпіталізовано двох поліцейських та двох місцевих жителів - Цензор.НЕТ 4971
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На дорогах,тем более ночью,тем более с полицией, никогда не надо спорить.Ровенская и Волынская до сих пор себе почувають партизанами ,даже в Украине.
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астанавлівать машину мона токмо в опрєдєльонних мєстах, а тєм болєйє срєді нощі - хто зна кто там - бандіти ілі бандіти в поліцейской формє
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коли таке бачу і читаю про не дам права документи і таке інше...і в драку кидаються...мене бісить... так і хочеться сказати що стріляти на ураження потрібно. так роблять не десь далеко на заході .а в РАШЦІ. нашій поліцейським треба майстер класс брати у росіян. там до поліцейського пальцем не доторкнешся. а водіїв таких відразу б"ють скло і витягують у вікно за ноздрі.вуха і волосся... не розумію...американці вдома пакують і стріляють...а наших як інструктували патрульних? ******* всіх треба ...оборзів народ.... Бійка зі стріляниною сталася на Волині: госпіталізовано двох поліцейських та двох місцевих жителів - Цензор.НЕТ 3313
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