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Все про:ВР (5667) розпуск (71) ЦВК (803) Арахамія (47)

 Рада сьогодні не розглядатиме подання Зеленського про дострокове припинення повноважень ЦВК, - Арахамія (оновлено)

Подання президента Володимира Зеленського про звільнення всього складу Центральної виборчої комісії Верховна Рада в четвер не розглядатиме.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні ... Я думаю, що не буде", - сказав Арахамія журналістам у кулуарах парламенту в четвер, відповідаючи на відповідне запитання.

"Немає взагалі навіть домовленості щодо голосів, ми нічого навіть не обговорювали, цього питання не було в порядку денному сьогодні", - відповів Арахамія на запитання про наявність 300 голосів за ухвалення цієї постанови.

"Зараз немає виборів, тому питання не стоїть таким нагальним чином, що ось завтра вибори, тому давайте ЦВК", - додав він.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи може подання про звільнення ЦВК Рада розглянути в п'ятницю, Арахамія відповів, що це з'ясується ввечері в четвер. "Ніхто не може сказати, що буде завтра", - сказав Арахамія.

Згідно зі статтею 31-1 Закону про Центральну виборчу комісію України, повноваження всього складу ЦВК можуть бути достроково припинені парламентом за вмотивованим поданням президента України. Рішення Рада, відповідно до закону, має ухвалити щонайменше двома третинами від її конституційного складу.

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Напередодні комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув відповідне подання президента Володимира Зеленського і рекомендував Верховній Раді достроково припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147980
 
 
 Топ коментарі
 
Это для референдума по федерализации-хавайте, хахлы.
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А чё так? Повлияли высказывания мировых лидеров?
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очко играет
если ЦВК действовала "политически заангажированно" то возникают вопросы к выборам и президента и парламента.
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Они такими вопросами не заморачиваются.
Если бы не оплеухи от комитета избирателей Украины и высказываний внешних игроков, то жали бы кнопки в две руки.
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Играет, не играет, но обратная связь есть, не то, что при пете было - глухо как в танке ("Где тебе, ***, реформ не хватает?")
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При Парубийку такого не было. А тут взвешанно подумают, обсудят и прощай ЦВК.
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Дура, кто подумает, этот Хламидия с недоРазумкиным? Для думы нужно иметь мозг, а этот шлак даже не куклы, театр теней.
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По ходу пый и дальше, я тоже выпиваю, но не до такой степени. Даже не могу и посоветовать, так запущено.
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Мы разных статусов. У тебя от водки #опа болит, и шишки на затылке, а я авторитет.
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Во как, даже авторитет. Шо, не встыкаешься на людях, похвально. Да и статус есть, интэрэсно какой? Если статус КОЗЛА, можешь не отвечать.
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Смешной обсос, набор слов, и ни малейшего понятия об их смысле. Попроси, пусть твои кореша партнеры по сексу расскажут анекдот, отчего #опа после водки болит, а шишки на затылке- от глубокого горлового. Когда заедешь, что бы попасть в козлы, а не петухи, будешь у кума отстрачивать каждое утро.
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Таких УМНЯГ , я на Х........ ю видел, ты мне не интэрэсэн. Соси стыклыння через тряпочку, а диды выпьют. НЭ МИШАЙ,
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Цик должна быть сформирована исключительно по квоте правящей партии СН. Только это даст возможность быстро привести задавленную диктатурой Украину к демократии и процветанию.
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Этот комментарий нужно сохранить для потомков)))
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Это для референдума по федерализации-хавайте, хахлы.
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