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Все про:Зеленський (2700) призначення (434) СБУ (4705)

 Зеленський призначив нових начальників управлінь СБУ в Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Запорізькій областях

Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох нових голів обласних управлінь Служби безпеки України.

Зокрема, начальником управління СБУ в Запорізькій області призначено Бориса Безрукого, начальником управління СБУ в Миколаївській області - Віталія Герсака, начальником управління СБУ в Харківській області - Миколу Найдича, начальником управління СБУ в Чернівецькій області - Віталія Монастирецького, передає Цензор.НЕТ.

Відповідні укази №№688/2019-691/2019 від 11 вересня оприлюднили на офіційному сайті глави держави.

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До цього Зеленський звільнив із займаних посад начальників управлінь СБУ в Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській та Харківській областях Петра Дідуха, Юрія Пасіка, Віталія Знайду та Андрія Носача відповідно.

Відповідні укази №№684/2019-687/2019 також датовані 11 вересня і опубліковані на сайті президента.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147978
 
 
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а аркашку-черную рубашку куда?его нельзя оставить без министерского рюкзака
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Дмитро Корчинський
46 хв. ·

Знову двоє вбитих і поранені. Якщо під час перемир'я ми постійно несемо втрати більші, ніж до перемир'я, то які втрати ми нестимо під час миру?
Українці якось втомилися від війни (визвольних змагань 1917-21 років), запанував мир і ось тоді мирно загинуло справді багато - 6 мільйонів втомлених від війни. Цікаво, питав їх хтось чи не втомилися вони від голоду?
Враховуючи розвиток технологій, зараз загине більше
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Интересно, есть какая нибудь проверка этих людей? На предмет медалей от КГБ, например, или там двойного гражданства и т.п.
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Замінює начальників прикордонних областей...
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