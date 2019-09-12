 Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ, а Руснака - начальником Департаменту контррозвідки

Указом №681/2019 Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Іншим своїм указом президент призначив Бухарєва першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.
Також указом №683/2019 Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.
Владислав Бухарєв, генерал-лейтенант податкової міліції. У 2014 році працював у Службі безпеки України на посаді першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Також був офіцером з особливих доручень глави СБУ. Головою Служби зовнішньої розвідки був призначений Зеленським 11 червня. До цього він був нардепом з фракції "Батьківщина".
Бекірова продовжують судити в криму, моряків в мацкві, і так далі.
Скоро хлопців подадуть у міжнародний розшук, і стануть вони невиїздні
з України. Довий....лись зебіли???
Кроме,конечно,порохоскотов!
Вон Бухарин добухался, Зиновий дозвизделся ... )))
вангую, скоро на анале "Г+Г" появится резонансный инфонаброс от Дубинского, про то как Зеленский забрал шаурму у малыша из песочницы и не перевел бабушку через дорогу..