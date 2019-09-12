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 Політика України
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Все про:Зеленський (2700) контррозвідка (112) СБУ (4705) Бухарєв Владислав (11) Руснак Олександр (1)

 Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ, а Руснака - начальником Департаменту контррозвідки

Президент Володимир Зеленський провів перестановки в керівництві СБУ.

Указом №681/2019 Зеленський звільнив Владислава Бухарєва з посади Голови Служби зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Іншим своїм указом президент призначив Бухарєва першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Також указом №683/2019 Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку": Бухарєв обґрунтував правильність рішення Зеленського призначити його главою СВР

Владислав Бухарєв, генерал-лейтенант податкової міліції. У 2014 році працював у Службі безпеки України на посаді першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Також був офіцером з особливих доручень глави СБУ. Головою Служби зовнішньої розвідки був призначений Зеленським 11 червня. До цього він був нардепом з фракції "Батьківщина".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147974
 
 
 Топ коментарі
 
Перемога однозначно, в податковій його звали "Слава 10 000", годний кадр для зешмизі.
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Та фиг вас там разберешь... половина латентных сепарав...
Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ, а Руснака - начальником Департаменту контррозвідки - Цензор.НЕТ 6180
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Ага, ще не встигли забути звільнення бранців кремля, як уже перші "ласточки".
Бекірова продовжують судити в криму, моряків в мацкві, і так далі.
Скоро хлопців подадуть у міжнародний розшук, і стануть вони невиїздні
з України. Довий....лись зебіли???
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це зрада чи перемога? Де шоколадні, чому не пояснюють?
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Ага, ще не встигли забути звільнення бранців кремля, як уже перші "ласточки".
Бекірова продовжують судити в криму, моряків в мацкві, і так далі.
Скоро хлопців подадуть у міжнародний розшук, і стануть вони невиїздні
з України. Довий....лись зебіли???
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Мудро сделал и правильно! В который раз убеждаюсь, что наш Народный Президент на стороне простых людей, не зря народ за него голосовал на выборах. К сожалению на местах возможны перегибы и могут оказаться случайные люди, но таких немедленно будут увольнять.
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солнышко без него не встает - а при нем и закат солнце не надо делать в ручную,да?
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У нас сегодня солнце позже встало и раньше зайдёт. Завтра, говорят, ещё продолжительность дня немного уменьшится. Некоторые несознательные граждане ( возможно даже тайно симпатизирующие Порошенку) утверждают, что в этом виноват Народный Президент Владимир Александрович. Но на самом деле - это 100% мутят местные власти. Вот когда местные выборы пройдёт и мудрый народ даст и на нихкредит доверия партии Презимдента -тогда наступит полное и безоговорочное счастье для всех!
Кроме,конечно,порохоскотов!
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Перемога однозначно, в податковій його звали "Слава 10 000", годний кадр для зешмизі.
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А по твоему это победа , что четвертый месяц делят кресла и устроили кумовство во власти? Что же твоя душа просит праздника ,по каждому пустяку ? весело живешь ,недаром клоуна выбрала, хотела насмешить ?-насмешила.
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Та фиг вас там разберешь... половина латентных сепарав...
Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ, а Руснака - начальником Департаменту контррозвідки - Цензор.НЕТ 6180
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угу, хорошее дело бухаревым не назовут. ))
Вон Бухарин добухался, Зиновий дозвизделся ... )))
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Хорошая фамилия у зама, обнадеживает на результативную работу!)))
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тасування друганів з однієї посади на іншу
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в борьбе с Каломойским за влияние на СБУ, Зеленский забрал под себя первое и второе места в Канторе.. и власть делиться не желает..
вангую, скоро на анале "Г+Г" появится резонансный инфонаброс от Дубинского, про то как Зеленский забрал шаурму у малыша из песочницы и не перевел бабушку через дорогу..
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Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью - Управление К это то которое "слуги" обещали ликвидировать Зеленський призначив Бухарєва першим заступником голови СБУ, а Руснака - начальником Департаменту контррозвідки - Цензор.НЕТ 5115
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