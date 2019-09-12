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Все про:обшук (786) Росія (19806) Навальний (132)

 Поліція проводить обшуки у співробітників штабів Навального в 39 містах Росії

Вранці 12 вересня по всій Росії почалися обшуки у співробітників штабів опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медиазону".

"Силовики проводять обшуки вже у 43 регіональних штабах Навального. Винятком стали лише Самара та Уфа, де обшук відбувся двома днями раніше. При цьому в Петербурзі і Пермі силовики знову прийшли в штаби, хоча вже були там кілька днів тому", - пише менеджер проєктів ФБК Леонід Волков.

Обшуки пов'язують з кримінальною справою про відмивання грошей у Фонді боротьби з корупцією, заснованому Навальним.

"Підтверджено обшуки сьогодні вранці у координаторів штабів, співробітників штабів і в приміщеннях самих штабів у 39 містах, ось список:

Чебоксари, Єкатеринбург, Нижній Новгород, Липецьк, Казань, Хабаровськ, Іркутськ, Кемерово, Пенза, Оренбург, Курган, Саратов, Балаково, Новосибірськ, Санкт-Петербург, Красноярськ, Челябінськ, Білгород, Томськ, Краснодар, Тамбов, Іжевськ, Тюмень, Воронеж, Мурманськ, Омськ, Владивосток, Іваново, Калінінград, Ярославль, Ростов-на-Дону, Барнаул, Архангельськ, Перм, Псков, Рязань, Ставрополь, Саранськ, Іркутськ. Імовірно, така ж ситуація в Брянську і Смоленську, але немає зв'язку і немає 100% підтвердження", - повідомив Волков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Він втрачає здоровий глузд, як будь-який правитель, що сидить на троні занадто довго", - Навальний після "8 шайб" від Путіна порівняв його з Брежнєвим і Мао Цзедуном. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147973
 
   
 Топ коментарі
 
Цензор, вот накуя нам этот "небутерброд"? Может где-то в Бразилии( допустим) тоже у кого-то обыски проводят. Вы же про это не пишете. Так накуя нам про обыски у "небутербродов"?
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Навальный это клоун ФСБэшный!!!!
Прикалюха путинойдная!!
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ДА ЧТО Б ПОДАВИЛСЯ ВАШ СРАЛЬНЫЙ БУТЕРБРОДОМ!
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Цензор, вот накуя нам этот "небутерброд"? Может где-то в Бразилии( допустим) тоже у кого-то обыски проводят. Вы же про это не пишете. Так накуя нам про обыски у "небутербродов"?
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А что бы знать что ожидает нас уже через какой-то год.
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Да что там ожидать? Они всегда будут врагами независимой Украины. Все! и ***** и небутерброды.

Дружба в их понимании - это полное прямое подчинение москве.
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Украина потеряла свою независимость еще три месяца назад.
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Ну... Выглядит-то похоже... Но янык был покрепче шмаркли... Но не помогло.

Потому шанс есть.
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Помним что команда Зеленского уже научена горьким опытом своего предыдущего хозяина- Януковича. Ведь все мы знаем что и Портнов, и Богдан, и Разумков- элита Партии Регионов.
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подожди..., дальше может быть интереснее...
Может их как обычно палками по головам бить начнут... - насладимся просмотром...
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ДА ЧТО Б ПОДАВИЛСЯ ВАШ СРАЛЬНЫЙ БУТЕРБРОДОМ!
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Навальный это клоун ФСБэшный!!!!
Прикалюха путинойдная!!
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мутный какой то этот насральный.немцова сразу замочили а этому только бабло выплачивают по решению ЕСПЧ
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щас сотрудники штабов начнуть селфиться и выкладываться )
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Лешика Накарманного притесняют.
Кто ещё не в курсе, ху из ху Алексей Навальный, посмотрите у блогера Stark ролик «Все, что вы должны знать о Алексее Навальном».
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Кремлеботи тут прописалися здається. Вітання опозиції в РФ, що змогли посунути Єдину Росію в Пітері, Москві, та інших містах. Будь хто буде для нас кращим сусідом, ніж людоїдський режим Путіна. І новій владі варто взяти курс на стриману підтримку опозиції в РФ: виступати з промовами щодо неприпустимості переслідування за політичною ознакою. Ну вони ж це роблять постійно, втручаються, треба і нам не гальмувати.
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НЕТ НА РАБСИИ НИКАКОЙ ОПОЗИЦИИ, ЕПНУЛСЯ ИЛИ ЧТО? ВСЯ ИХНЯЯ ОПОЗИЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НА УКРАИНСКОМ ВОПРОСЕ!
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Ні, є люди схиблені на війні, і деякі ще на зарплаті, бо їх наймачі отримують з цього гешефт. Для них повернення Криму це політична смерть. Будь яка опозиція залежна від зовнішньої підтримки, на те вона й опозиція, що платять, те й співають. Це по перше. А по друге не треба заливати тут ольгінську пропаганду. Це Пітер, і в жодному місті на Землі поза межами України не збиралося стільки людей під українськими прапорами, навіть в Монреалі.

Поліція проводить обшуки у співробітників штабів Навального в 39 містах Росії - Цензор.НЕТ 1236
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