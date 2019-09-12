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Все про:освіта (622) Міносвіти (504) реформи (1657) Новосад (4)

 Реформа освіти буде продовжена, в пріоритетах - дошкільне навчання та адаптація до світу, що швидко змінюється, - Новосад

Міністр освіти Ганна Новосад має намір продовжити реформу системи освіти, розпочату попередниками.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це вона заявила сьогодні на пресконференції.

"Багато було питань до мене, чи не зупините ви реформу, чи не повернете ви її назад, що ви думаєте про нову українську школу. Я як людина, яка працювала з міністром Гриневич, абсолютно поділяю цінності, закладені в реформу", - підкреслила вона.

Новосад нагадала, що останні два роки Міносвіти займалося комплексною реформою шкільної освіти. Однак хороша середня освіта може бути лише за умови, що в перший клас приходять вже підготовлені діти. Тому зміни в дошкільній освіті будуть одним з пріоритетів МОН.

"Ефективний ранній розвиток - це те, що може прищепити дитині ті навички і вміння ... які будуть вкрай потрібні в школі і без яких складно буде успішно вчитися", - зазначила вона.

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Своїм пріоритетом на новій посаді Новосад назвала переорієнтування системи освіти на потреби людини, адаптація її до світу, що швидко змінюється.

"Ми всі маємо бути готові до того, що скоро потреба в окремих професіях зникне, і нам потрібно буде перенавчатися і змінювати кваліфікацію. У такому прискореному світі єдина можливість залишатися успішним і конкурентним - вміти вчитися протягом життя і мати доступ до якісної системи освіти. На це ми хочемо спрямувати наші зусилля", - сказала вона.

30 серпня повідомлялося, що 50-й номер у партії "Слуга народу" Новосад змінила депутатський мандат на міністерське крісло. Новій очільниці Міносвіти 29 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147968
 
   
 Топ коментарі
 
а ?
Ну тогда все норм....
Для министра образования Малороссии это не важно...
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Звичайно.
Малоросам і так згодиться.
Освіта заважає їм жити.
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Бедные дети каждый год реформа.
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шо ви тих дітей постійно мудохаєте.. вишами нарешті займіться
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а ?
Ну тогда все норм....
Для министра образования Малороссии это не важно...
 показати весь коментар
 
 
Звичайно.
Малоросам і так згодиться.
Освіта заважає їм жити.
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ну е мае. как так то. опять "реформа продолжена". ни одной новой кроме переименования госучреждений и зажимания бизнеса от зебобиков нет. все продолжают.... а рассказывали...
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Новосад, гарна фамілія, пора садити порохобариг за грати з конфіскацією.
А дітки наші українські найрозумніші, тому їм потрібно створити європейські умови.
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"Реформа образования будет продолжена, в приоритетах - дошкольное обучение и адаптация к быстро меняющемуся миру" -
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир -
Пусть лучше он прогнется под нас"
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Адаптации к меняющемуся миру? Расскажите этой квочке, шо в школах на уроках труда до сих пор девочек учат ВЯЗАТЬ! Нахера в современном мире девочкам этот навык?
У нас 19 век до сих пор?
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