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 Політика України, За кордоном
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 Нідерланди порушили питання видачі Цемаха на зустрічі послів ЄС, - Йозвяк

Нідерланди на зустрічі послів країн Євросоюзу в Брюсселі порушили питання обміну Україною терориста "ДНР" Володимира Цемаха.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Нідерланди порушили питання видачі Цемаха на зустрічі послів ЄС, висловивши велику стурбованість і розкритикувавши те, що він не був згаданий у заяві ЄС. Але навряд чи ця тема обговорюватиметься найближчим часом", - написав Йозвяк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародне слідство перекваліфікувало Цемаха зі свідка у справі MH17 у підозрюваного, - євродепутат від Нідерландів Пірі

Нідерланди порушили питання видачі Цемаха на зустрічі послів ЄС, - Йозвяк 01

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147963
 
 
 Топ коментарі
 
Пiзн...
@Требование экстрадиции Цемаха в Нидерланды запустило вторую часть российского плана в этом вопросе. Цемах едет домой, на Донбасс. Теперь на вопрос экстрадиции Россия мило улыбаясь скажет, что гражданин Украины Цемах, в исполнение решения украинского суда отбыл по месту жительства и договариваться о его экстрадиции нужно с представителями ДНР. Обращение нидерландского суда к ДНР - это фактически признание факта правомочности его структур, со всеми вытекающими. В случае надобности ликвидацию Цемаха легко можно списать на попытку повторного захвата Цемаха украинскими спецслужбами. В общем международные "действия" Зеленского превращаются в цепь беспрерывных дипломатических катастроф для Украины.@
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Нідерландькі слідчі перекваліфікували Цемаха з свідка в ПІДОЗРЮВАНОГО !
Тепер вони просять видати їм Цемаха / Наш клаван поміняв Цемаха на моряів
в той час коли пуйло повен був і ТАК відпустити наших моряків згвдно з рішення МІЖНАРОДНОГО суду ! Кловук ПРЕКРАСНО підігнувся під пуйла і наплював на шаші НАЦІОНАЛЬНІ інтереси ! Дякуемо зебілам !
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Хм. Может, Зеленский гений? Теперь все будут трахать Россию на выдачу, причем нероссийского гражданина. Если не отдает подозреваемого, значит, Россия признает, что причастна к сбитию
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Как можно требовать что-то , если этого у него нет ? Цемах в Украине уже, какие могут быть вопросы к России , если его там нет ?
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Це чмо прорашистське-брюссельский кореспондент від "вишеградської четвіркі"в РВЄ,котрий явно симпатизує москалям,пишучи " «План дій щодо дезінформації» вперше називає на ім'я провідну країну, що стоїть за цим явищем, - Росію" вишукує незадоволених Україною,Грузією,Таджикистаном євродепутатів,та публікує їх висловлювання типу"Я б не вкладав великі гроші на ставку щодо України""Грузія має ще дуже багато зробити,аби нам відповідати""Таджикистан-це мусульманський світ" і подібне.Думаю,цей Rikard- "засланий козачок,ще й нагло ногами відкриваючий двері на 112-ий та Громадське.Женіть в шию!
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"Нидерланды подняли вопрос выдачи Цемаха на встрече послов ЕС, выразив большую обеспокоенность и раскритиковав то, что он не был упомянут в заявлении ЕС. Но вряд ли данная тема будет обсуждаться в ближайшее время", - написал ЙозвякИсточник: https://censor.net.ua/n3147963

Главное выделил
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Так и нужно голландским дебилам! Клоуны проху*ловские! Хотели за счёт наших людей свои проблемы решать!
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