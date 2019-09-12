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 Політика України
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Все про:держбюджет (202) Батьківщина (343) Радикальна партія (192) НАЗК (627)

 До держбюджету конфіскують 148,9 тис. грн внесків на підтримку "Батьківщини" і 100 тис. грн допомоги для "Радикальної партії", - НАЗК

Національне агентство з питань боротьби з корупцією заявило, що до держбюджету конфіскують майже 150 тис. гривень внесків, які були перераховані на підтримку "Батьківщини", і 100 тис. гривень допомоги для "Радикальної партії Олега Ляшка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Кошти будуть конфісковані за порушення встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії.

У порушенні вищезазначеного порядку визнані винними двоє громадян України. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскації сум внесків до державного бюджету України. Відповідні рішення згідно зі ст.212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення ухвалили Вінницький міський суд (апеляційний суд залишив постанову міськсуду без змін) і Хустський районний суд Закарпатської області.

Факти правопорушень виявлено Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами аналізу звітів зазначених політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2018 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо в.о. глави "Укравтодору" Новака

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147962
 
 
 Топ коментарі
 
как-то бабы Йули вообще не слышно.. а как громко она кудахтала предыдущие 20 лет...
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Это при предыдущих она могла выеживаться, а при этих бОрзых будет помалкивать. У них она мигом опять в Качановке очутится. Демократия закончилась
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А сколько стоила Сага о Голобородько?
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как-то бабы Йули вообще не слышно.. а как громко она кудахтала предыдущие 20 лет...
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Она знает кто пришел к власти и понимает что если вякнет что-то лишнее- утопят как Герасим Му-му.
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Ну не знаю, не знаю.

Эта "Чёрная вдова" нашего политикума и не с такими справлялась. Мож зря тля бабюлю тронула?
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Это при предыдущих она могла выеживаться, а при этих бОрзых будет помалкивать. У них она мигом опять в Качановке очутится. Демократия закончилась
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Может и так. Тем более, что бабушка нашего преЗЕ!дента из Днепра и время его становления совпадает со временем становления бабюли. Дуумаю, что там такие тома запасены на неё, что она реально даже не будет отсвечивать.
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Пришли аферисты покруче этой соньки Золотой ручки
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Правильно. Перед выборами моей маме вручили на улице пачку календариков с Ляшко. Пачку! А ведь они сделаны на дорогой глянцевой бумаге. Конечно мы их выбросим, но на эти деньги можно было сделать что-нибудь полезное. А все эти майки и тетради с Юлькой. Зачем они? Но у меня хранятся для истории. Надпись: "Большие мальчики любят Юлю". В госбюджет конфискуют 148,9 тыс. грн взносов в поддержку "Батькивщины" и 100 тыс. грн помощи для "Радикальной партии", - НАПК - Цензор.НЕТ 2099 И все это бесплатно раздавалось в больших количествах. И вот интересно, деньги, которые выделялись на партии, как-то контролировались? Ляшко через родственников покупает элитную недвижимость и землю, - СМИ. ВИДЕО
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Ну что, Юлея, могли тебе твои прогибы перед зеленью и обсирание Петра?
На мудрый нарид надеялась? Так он и тебя льогко предал.
Ты предавала, тебя предают

Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится.
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з"їш шоколядку, сходи до церкви і тебе попустить До держбюджету конфіскують 148,9 тис. грн внесків на підтримку "Батьківщини" і 100 тис. грн допомоги для "Радикальної партії", - НАЗК - Цензор.НЕТ 4857
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Да с удовольствием съем, хорошая шоколадка всегда в удовольствие
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И, кстати, что такое з"їШ?
По русски - сьешЬ.
Українською - з"їЖ
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Ну вообще то по русски - съешь,а не сьешь.
И ещё. Немецкий пастор Мартин сказал:"Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.",а не" Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится."
Не переиначивайте знаменитые цитаты под себя.
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Ох дедушка Трофим! А не Порошенко ли надул Тимошенко на предыдущих выборах ?Пять лет назад кругом говорили о фальсификациях.Недаром незаконно содержали старый ЦИК ещё столько времени.Чего же Тимошенко любить Порошенко?
А за Порошенко заступаются те,которые потеряли от его ухода.Это же вроде так просто.Похоже и вы что то потеряли.
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А де Сулима з оплесками і підтримкою зешмизі?
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А он уже месяца четыре как каминг-аут сделал.
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Бешенные бабки, теперь заживём? Лучше бы не давали миллионы из бюджета на финансирование всяких проходимцев, нарисовавшим для этого себе партию, и, тем более, проигравшим выборы. Кто вообще это придумал? Его повесить мало. Понапринимали свиньи законов, что теперь спокойно тянут народные деньги, просто узаконенный грабёж.
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а де тут корупція? ціле національне агентство по боротьбі з корупцією "накопало" аж 5 тис. зелених "за нарушение установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии". ще "занавесу" не вистачає.

в україні як правило опозиція займається корупцією і фальсифікує вибори. тому ми мабуть і такі бідні.
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