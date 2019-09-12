 До держбюджету конфіскують 148,9 тис. грн внесків на підтримку "Батьківщини" і 100 тис. грн допомоги для "Радикальної партії", - НАЗК

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Кошти будуть конфісковані за порушення встановленого законом порядку надання внесків на підтримку політичної партії.
У порушенні вищезазначеного порядку визнані винними двоє громадян України. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу та конфіскації сум внесків до державного бюджету України. Відповідні рішення згідно зі ст.212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення ухвалили Вінницький міський суд (апеляційний суд залишив постанову міськсуду без змін) і Хустський районний суд Закарпатської області.
Факти правопорушень виявлено Національним агентством з питань запобігання корупції за результатами аналізу звітів зазначених політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2018 року.
Эта "Чёрная вдова" нашего политикума и не с такими справлялась. Мож зря тля бабюлю тронула?
На мудрый нарид надеялась? Так он и тебя льогко предал.
Ты предавала, тебя предают
Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится.
По русски - сьешЬ.
Українською - з"їЖ
И ещё. Немецкий пастор Мартин сказал:"Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому.",а не" Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится."
Не переиначивайте знаменитые цитаты под себя.
А за Порошенко заступаются те,которые потеряли от его ухода.Это же вроде так просто.Похоже и вы что то потеряли.
в україні як правило опозиція займається корупцією і фальсифікує вибори. тому ми мабуть і такі бідні.