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Все про:обстріл (5503) Донбас (12972) Водяне (107)

 Найманці РФ сьогодні випустили 29 мін зі 120- та 82-мм мінометів у районі трьох населених пунктів на Донбасі, - СЦКК

Російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, 12 вересня здійснили обстріл у районах населених пунктів Зайцеве Північне, Водяне та Новгородське зі 120- та 82-мм мінометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ, порушуючи Мінські домовленості і режим припинення вогню, 11 вересня здійснили обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Луганське та Новолуганське, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібром 120 та 82 мм. Загалом противник випустив 11 мін.

Крім того, сьогодні, російсько-окупаційні війська вели обстріл у районах населених пунктів Зайцеве Північне, Водяне, Новгородське, застосувавши 13 мін 120-мм калібру та 16 мін 82-мм калібру", - йдеться в повідомленні.

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У СЦКК також зазначили, що в нехтуванні безстроковим режимом припинення вогню із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з боку НЗФ РФ вбачається системний характер, що веде лише до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що за минулу добу найманці РФ 18 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців: двоє загинули, ще один був важко поранений.

Найманці РФ сьогодні випустили 29 мін зі 120- та 82-мм мінометів у районі трьох населених пунктів на Донбасі, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147960
 
 
 Топ коментарі
 
"Нужнапростапиристатьстрилять" - скрипело какое-то наркозависимое существо из Квартал95.

А воообще, почему ЗЕ!ленский не прекращает войну? Неужели он на ней наживается уже четвёртый месяц?
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Желаю чтобы ты помирился с убийцами своих детей и поджигателем твоего дома
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Стрелок-помощник гранатометчика Александр Линчевский погиб от пули снайпера под Волновахой......
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Ах*еть. Ето серьезный артобстрел а не просто нарушение перемирия. Вот что значит кланяться ***** и выполнять его требования. ***** понял что его тактика террора и убийств очень хорошо в Украине дает результаты.
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Чи вже припинена війна, як нам обіцяла нова влада?
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Пленных уже меняют и это уже серьезный прогресс.. если договорятся о разведении сил то и обстрелы прекратятся.. мир возможен.
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Ты в коме был с 2014-го?

Пленных уже меняли НЕ ОДИН РАЗ.
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Желаю чтобы ты помирился с убийцами своих детей и поджигателем твоего дома
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Я потому и хочу мириться чтобы мои дети не погибли.
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Погибнут под колёсами какого-то пьяного прокурора из московии. И прокурору ничего не будет. Карма.
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Но у этого ольгинского чмошника нет детей...
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Чмошнике это те энурезники вроде тебя кто откосил от военкомата но 6й год геройски воюет с дивана в интернете.
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Мир с ****** возможен,только когда вместо Украины будет малоросия.
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То ты и есть ***** или ты из его ближайшего окружения что знаешь все его планы?
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Зелебобик, верь, надейся и жди, и придет к тебе оно, наше доморощенное х...ло, и бесплатно накормит тебя шаурмой.
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Зеля себя обманывает, и скоро он убедится на встрече с микроном, шмеркель и пуйлом что мира не будет без капитуляции! и чем скроее он поймет, тем меньше безнаказано наших ребят будет убито! а пока сидим и терпим! диваные воины устали от войны!
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А ты хочешь войну прекратить или вернуть нашу землю и наши дома с нашими людьми? Хочешь прекратить войну так подыми на палке свои белые кальсоны и сдайся рашистам. Тебе в Магадане дадут работу, ватник и топор чтобы валить лес.
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Зебил, это был сарказм, эту фразу вы спамили несколько лет и кричали как Пороху выгодна война, а теперь оказывается вам территории отвоевать хочется, отводя войска единолично земли не возвращаются, а теряются еще больше.
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И еще раз утверждаю что Пороху была выгодна война на которой он делал бабки. И ето из-за него рашисты вошли на дамбас. И ето он финансировал боевиков и соттрудничал с ФСБ, и ето он поставлял окупантам електроенергию, газ и воду за счет украинцев и ето он ввел в крыму Зону Свободной Торговли вместо военного положения. И ето он выдавал рашистам Тумгоева и других людей воевавших против *********, и ето он пропихнул на дамбасе Особый Статус и минские договорняки, и ето он отвел артиллерию после чего наши войска попали в окружение и были уничтожены в Дебальцево... я еще многое могу перечислять факты доказывающие что Парашенко предатель. И не нужно гнать что я мол за Зеленского. Зеленский походу такое же говно только менее коварное потому что оно более тупое
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Два «алекса» и два тупорылых ватника, какое совпадение...
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Ну давай по фактам :
1.Кидай факты про сотрудничество с ФСБ и финансирование боевиков.
2.Гиркин зашел на Донбасс до того как Порох президентом стал каким образом это прошло из за него?
3.И напоследочек про окружение и разгром войск в Дебальцево где при 4-5 кратном преимуществе боевиков потери с нашей стороны около 180 человек и 80% состава было выведено у боевиков около 4000 убитых. Поподробнее про этот рагзром, а я тебе расскажу как вовремя просто перестать стрелять и отвести войска уже около 35 погибших за последние пару месяцев.
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мины летят - привет зелюку
снаряды летят - привет зелюку!

миротворец херов....
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Дык они не просто летят, они убивают наших воинов -и это у зебилов типо перемирие.
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У земразей это перемирие сечёшь зебил?
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"Нужнапростапиристатьстрилять" - скрипело какое-то наркозависимое существо из Квартал95.

А воообще, почему ЗЕ!ленский не прекращает войну? Неужели он на ней наживается уже четвёртый месяц?
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Про граматику російської мови … https://youtu.be/fJZpgaVy27A
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и какой вывод не стрелять в ответ???????????
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КТО НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ! НИКАК НЕ МОГУ ПОНЯТЬ! ТО СВИНАРЧУКИ НАЖИВАЛИСЬ! А ТЕПЕРЬ КТО? НЕПАНИМАТЬ!
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Нащупывают как долго будет молчать наш гарант,наступ если вдруг на Мариуполь ему пофиг,убитые,обстрелы но оно молчит,он герой быковал был до выборов ролик через день штамповал,давал 24 часа,а перед пуйлом язык в жопу,тряпка,резиновое изделие а не президент
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Мариуполь оставили Украине чтоб подвязать - потому что вода в него поступает по ветке через Донецк. То есть Украина не может отключить снабжение ДНР водой потому что тогда воды не будет и в Мариуполе. Хотя думаю за 5 лет этот вопрос можно было и решить.
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За пять лет не решили, почему зе не решает.
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Хотя если руководство Украины на мир надеется то вроде как и не надо. Но я думаю что надо все равно.
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