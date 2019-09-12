 Найманці РФ сьогодні випустили 29 мін зі 120- та 82-мм мінометів у районі трьох населених пунктів на Донбасі, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ, порушуючи Мінські домовленості і режим припинення вогню, 11 вересня здійснили обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Луганське та Новолуганське, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями міномети калібром 120 та 82 мм. Загалом противник випустив 11 мін.

Крім того, сьогодні, російсько-окупаційні війська вели обстріл у районах населених пунктів Зайцеве Північне, Водяне, Новгородське, застосувавши 13 мін 120-мм калібру та 16 мін 82-мм калібру", - йдеться в повідомленні.

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У СЦКК також зазначили, що в нехтуванні безстроковим режимом припинення вогню із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї з боку НЗФ РФ вбачається системний характер, що веде лише до ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що за минулу добу найманці РФ 18 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців: двоє загинули, ще один був важко поранений.