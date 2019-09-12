 Якби не Меркель, Медведчук не відігравав би жодної ролі в обміні полоненими, - Безсмертний

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Що це було" на "24 каналі", інформує Цензор.НЕТ.
"Якби не Меркель у цьому процесі, Медведчук би з самого початку ніякої ролі там не грав. Це вона за наводкою Путіна інкорпорувала Медведчука в цей процес, а Порошенко цей пас прийняв. Чому він це зробив – це питання до самого Петра Олексійовича. Більше того, за його власною вказівкою Медведчук був на зв’язках з СБУ, зокрема з Василем Грицаком", - заявив він.
Безсмертний зазначив, що Медведчук не брав участі в цьому обміні полонених.
"Поява Медведчука в будь-якому процесі супроводжується двома речами – "порятунком" і бізнесом", - наголосив Безсмертний.
"Обмін полоненими я не вважаю ні перемогою, ні зрадою, а вважаю це щастям сімей, до яких повернули дітей, синів, батьків, чоловіків тощо. Для країни це теж ні зрада, ні перемога, а просто щастя сімей", - зазначив Безсмертний.
Коментуючи роль Зеленського в обміні політв'язнів, Безсмертний сказав: "Я за об’єктивність оцінки. За часів президентства Порошенка теж було звільнено майже три тисячі людей і не помічати цього не можна. Хочу вам сказати одну річ – якби не два аргументи – арешт і доставка Цемаха та його свідчення – цього б звільнення не було. Адже він дав серйозні наводки, які формалізували те, про що говорилося на аналітичному рівні".
Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.
Депутаты ОПЗЖ Олег Волошин и Нестор Шуфрич устроили истерику из-за того, что президент Владимир Зеленский, по их мнению, пытается уничтожить телеканал NewsOne. "Оппоблоковцы" устроили истерику прямо в эфире программы на телеканале NewsOne.. Волошин и Шуфрич заявились на ток-шоу очень взвинченные после участия в заседании Нацсовета по теле- и радиовещанию по делу NewsOne. Волошин был так зол из-за решения Нацсовета, что наговорил лишнего. Так, представитель ОПЗЖ откровенно признал, что NewsOne помог Зеленскому прийти к власти тем, что "мочил" его конкурента Петра Порошенко. "Если бы не было канала NewsOne и канала "112", то Зеленский бы просто не был бы сегодня президентом", - выдал Волошин.
А не подскажешь, случайно, кому принадлежат эти каналы?
Ось він і ображений .
Коли мову вивчиш ?
15 год
У зустрічі норманської четвіртки братимуть участь четверо керівників держав - двоє ворожих до інтересів України (путін, макрон) і двоє нейтральних (меркель, зеленський).
Як ви гадаєте, чи можуть за таких розкладів, результати зустрічі бути в інтересах України?
Слева направо: Константин Крылов (в девичестве Юдик Шерман) русский начионалист и нврейский поэт в одном флаконе. (кацап)
Сашок Дугин - арийский маг, радикальный демократ и пасивный гомик в одном флаконе.(кацап)
ДимОчка Корч - ну тут всё просто "поп Гапон". (кацап)
Коровин - друг и "соратник" Дугина в деятельности и в быту)))
Шпилят друг друга короче. В этой тёплой компании единомышленников корч ни как не лишний)) Половой партнёр))
На вопросы отвечать не хочет!
Ну так СБУ расчищала рынок для совместного бизнеса Порошенко и Медведчука по скрапленому газу и нефтепродуктам. Кроме того, медведчуковские каналы на выборах президента топили за Порошенко даже больше, чем за своего Бойка.
меркель і путін батьки мінських угод. якщо з путіним все і так зрозуміло, то меркель теж підтримує "мінські угоди" як спосіб легалізувати ордло і тоді можна буде спокійно скасувати санкції і далі плідно економічно "співпрацювати" з росією.