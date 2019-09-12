 Якби не Меркель, Медведчук не відігравав би жодної ролі в обміні полоненими, - Безсмертний

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Що це було" на "24 каналі", інформує Цензор.НЕТ.

"Якби не Меркель у цьому процесі, Медведчук би з самого початку ніякої ролі там не грав. Це вона за наводкою Путіна інкорпорувала Медведчука в цей процес, а Порошенко цей пас прийняв. Чому він це зробив – це питання до самого Петра Олексійовича. Більше того, за його власною вказівкою Медведчук був на зв’язках з СБУ, зокрема з Василем Грицаком", - заявив він.

Безсмертний зазначив, що Медведчук не брав участі в цьому обміні полонених.

"Поява Медведчука в будь-якому процесі супроводжується двома речами – "порятунком" і бізнесом", - наголосив Безсмертний.

"Обмін полоненими я не вважаю ні перемогою, ні зрадою, а вважаю це щастям сімей, до яких повернули дітей, синів, батьків, чоловіків тощо. Для країни це теж ні зрада, ні перемога, а просто щастя сімей", - зазначив Безсмертний.

Коментуючи роль Зеленського в обміні політв'язнів, Безсмертний сказав: "Я за об’єктивність оцінки. За часів президентства Порошенка теж було звільнено майже три тисячі людей і не помічати цього не можна. Хочу вам сказати одну річ – якби не два аргументи – арешт і доставка Цемаха та його свідчення – цього б звільнення не було. Адже він дав серйозні наводки, які формалізували те, про що говорилося на аналітичному рівні".

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запевнили Зеленського в підтримці на шляху до досягнення дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі