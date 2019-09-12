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 Політика України
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Все про:Безсмертний (119) Медведчук (499) Меркель (580) обмін (503) полонені (515)

 Якби не Меркель, Медведчук не відігравав би жодної ролі в обміні полоненими, - Безсмертний

Колишній представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявив, що Віктор Медведчук отримав провідну роль у звільненні полонених з подачі канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це він заявив в інтерв'ю програмі "Що це було" на "24 каналі", інформує Цензор.НЕТ.

"Якби не Меркель у цьому процесі, Медведчук би з самого початку ніякої ролі там не грав. Це вона за наводкою Путіна інкорпорувала Медведчука в цей процес, а Порошенко цей пас прийняв. Чому він це зробив – це питання до самого Петра Олексійовича. Більше того, за його власною вказівкою Медведчук був на зв’язках з СБУ, зокрема з Василем Грицаком", - заявив він.

Безсмертний зазначив, що Медведчук не брав участі в цьому обміні полонених.

"Поява Медведчука в будь-якому процесі супроводжується двома речами – "порятунком" і бізнесом", - наголосив Безсмертний.

"Обмін полоненими я не вважаю ні перемогою, ні зрадою, а вважаю це щастям сімей, до яких повернули дітей, синів, батьків, чоловіків тощо. Для країни це теж ні зрада, ні перемога, а просто щастя сімей", - зазначив Безсмертний.

Коментуючи роль Зеленського в обміні політв'язнів, Безсмертний сказав: "Я за об’єктивність оцінки. За часів президентства Порошенка теж було звільнено майже три тисячі людей і не помічати цього не можна. Хочу вам сказати одну річ – якби не два аргументи – арешт і доставка Цемаха та його свідчення – цього б звільнення не було. Адже він дав серйозні наводки, які формалізували те, про що говорилося на аналітичному рівні".

Нагадаємо, 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Сизонович Олексій, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США запевнили Зеленського в підтримці на шляху до досягнення дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147958
 
   
 Топ коментарі
 
То ли дело Зеля! Наперекор Путлеру он Цемаха... А нет, пример не самый лучший.
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Короче,от старой дуры больше вреда чем пользы. Шла бы уже фрау Ангела на пенсию.
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Есть лучший пример. То ли дело ЗЕ!ля.Наперекор Коломойскому снял таки ненавистного Авако... Блииин! Да что ж такое с этими примерами?
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У Шуфрича и Волошина истерика: "Зеленский, только из-за нас ты президент, мы "мочили" Порошенко, а теперь ты нам так заплатил" 6 сентября 2019, 08:00


Депутаты ОПЗЖ Олег Волошин и Нестор Шуфрич устроили истерику из-за того, что президент Владимир Зеленский, по их мнению, пытается уничтожить телеканал NewsOne. "Оппоблоковцы" устроили истерику прямо в эфире программы на телеканале NewsOne.. Волошин и Шуфрич заявились на ток-шоу очень взвинченные после участия в заседании Нацсовета по теле- и радиовещанию по делу NewsOne. Волошин был так зол из-за решения Нацсовета, что наговорил лишнего. Так, представитель ОПЗЖ откровенно признал, что NewsOne помог Зеленскому прийти к власти тем, что "мочил" его конкурента Петра Порошенко. "Если бы не было канала NewsOne и канала "112", то Зеленский бы просто не был бы сегодня президентом", - выдал Волошин.

А не подскажешь, случайно, кому принадлежат эти каналы?
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Еслиб не парашенка,то этой гниды и близко не былоб в раде.
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Если бы не зебилы, так и зельцман не был бы пре3,14здентом!
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Не подскажешь, а кум Медведчука Холодов у нас в какой фракции в Раде состоит? Я сын бизнес-партнера Медведчука Плохого?
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Скоро они все будут Зе выпирать,шоб вернуть барыгу
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Медведчук поднял голову !!!!! При Порошенко такого .... ой, *** ...Зе дурак !
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Для страны это тоже ни предательство, ни победа, а просто счастье семей", - отметил Безсмертный. ну да не предательство .а сдача,ни победа, а просто счастье оккупированных семей. интересная логика бесамертная Якби не Меркель, Медведчук не відігравав би жодної ролі в обміні полоненими, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 1594 Источник: https://censor.net.ua/n3147958
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Роміка відсунули
Ось він і ображений .
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Молодец.Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки сайтов ДНР и РФ.Расти над собой.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в семь слов.
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Ванька - ватнік ?..
Коли мову вивчиш ? Якби не Меркель, Медведчук не відігравав би жодної ролі в обміні полоненими, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 119
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Ванька - ватнік ?..Коли мову вивчиш ? / тот же автор: Вис.....соя !?/ І ця юда ..!? /...На *пецика * ? ...Т /Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю /...*Мальчік Ваня рошенку* -са....! /....ПС ....)))...Товари для *пециків* !? /Так а що там мусолити ? ......*Канкретна (кац) * ! /Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../......Соя ......здується мабуть !? / Ну так ..постав *картинку Люлі * !? Дай *сцилочку
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Я об этом писал с самого начала. Это же очевидно.
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Короче, весь "обмен" задумывался для сокрытия Цемаха от суда.
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Дмитро Корчинський


15 год

У зустрічі норманської четвіртки братимуть участь четверо керівників держав - двоє ворожих до інтересів України (путін, макрон) і двоє нейтральних (меркель, зеленський).
Як ви гадаєте, чи можуть за таких розкладів, результати зустрічі бути в інтересах України?
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А патриот)))
Слева направо: Константин Крылов (в девичестве Юдик Шерман) русский начионалист и нврейский поэт в одном флаконе. (кацап)
Сашок Дугин - арийский маг, радикальный демократ и пасивный гомик в одном флаконе.(кацап)
ДимОчка Корч - ну тут всё просто "поп Гапон". (кацап)
Коровин - друг и "соратник" Дугина в деятельности и в быту)))
Шпилят друг друга короче. В этой тёплой компании единомышленников корч ни как не лишний)) Половой партнёр))

Якби не Меркель, Медведчук не відігравав би жодної ролі в обміні полоненими, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 9000
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Ось тобі і зрадлива політика Європи, сунула агента Пу, радуйтесь українці. А привселюдно фрау Меркель виражає занепокоєння, жаль, здивування, а Північний потік 2 будується і інвестиції в Московію від Німеччини виросли. Яка лицемірна та двурушна риторика і політика керівників Німеччини! Німеччина, Європа не будуть ставити ПУ на місце, вимагати від Московії дотримання міжнародних прав, не будуть боротися з Кремлем, вони продажні, вже повністю лягли під Московію, сіли на газову голку і виконують всі її забаганки. І так було практично завжди, Німеччина в особі її сьогоднішніх і минулих керівників на ділі агенти, соратники та пособники Кремля. Бабло рулить. Російські гроші не пахнуть а демократія і справедливість почекають..
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Главную роль в симпатиях Германии к рф играет не Меркель, а герр Шрьодер. Пока этот хлыщ жив и на содержании у *****, Германия будет на подтанцовке у рф.
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Так оно же в ГБР не ходит!
На вопросы отвечать не хочет!
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==="Если бы не Меркель в этом процессе, Медведчук изначально никакой роли там не играл бы. Это она по наводке Путина инкорпорировала Медведчука в этот процесс, а Порошенко этот пас принял. Почему он это сделал - это вопрос к самому Петру Алексеевичу. Более того, по его собственному указанию Медведчук был на связях с СБУ, в частности с Василием Грицаком", - заявил он.===

Ну так СБУ расчищала рынок для совместного бизнеса Порошенко и Медведчука по скрапленому газу и нефтепродуктам. Кроме того, медведчуковские каналы на выборах президента топили за Порошенко даже больше, чем за своего Бойка.
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У тумбалалаек-поносниц под статьями о власти ФРГ случается внезапный запор.Поэтому что такое Меркель и что такое её правительство/То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014/ "Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы
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як на мене тут все зрозуміло. меркель "зацікавлена особа" і тому союзник путіна, і "мамка"(покровитель) (була) для порошенка.

меркель і путін батьки мінських угод. якщо з путіним все і так зрозуміло, то меркель теж підтримує "мінські угоди" як спосіб легалізувати ордло і тоді можна буде спокійно скасувати санкції і далі плідно економічно "співпрацювати" з росією.
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