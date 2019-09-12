 Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

За відповідне рішення проголосували 284 нардепи, передає Цензор.НЕТ.
Рада схвалила в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського №1030 про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.
Законом передбачено відтермінування штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.
Водночас, згідно з текстом законопроєкту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.
Max Nefyodov разом з Алексом Івою та 7 іншими особами.
9 вересня о 12:19 ·
Понеділок - нормальний день для старту нового життя!
Отже, розпочали формальний ІТ-аудит основних систем Нова митниця.
Проект EU4PFM фінансує роботу 6 спеціалістів, які мають перевірити всі бази даних і процедури їх наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо. За 3 місяці маємо не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці. Особливий акцент буде на АСАУРі - там десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати. Короче, аби кудись прийти, треба зрозуміти, звідки ми йдемо. Окрема вдіячність Delegation of the European Union to Ukraine, які змогли запустити цей процес в надзвичайно стислі для нашої спільної україно-брюссельської бюрократії строки!
Покищо бачу дійсно ,прогрес на митниці.
ЗА ВИНЯТКОМ ОДЕСЬКЇ ,ДЕ ЗЕЛЕНСЬКОГО СПРИТНО НАЇ..АЛИ.
в виду отсутствия автопрома в стране, как такового...
Другое дело, что таможенный сбор толжен быть адекватным, а не дороже самого авто
а то у мене знайомий досі їздить на 50-річному "москвичі" ((
неужели там лучше?
там авто стоит 2000 у.е, а у нас уже 5000 у.е
как по мне - минималка - 100 у.е. и держава долна сказать спасибо людям, что они не просят кусок хлеба..
за пользование Европейским чистым воздухом тоже нужно оброк платить..
а если серьезно, то неужели для банановой страны нельзя сделать исключения, в виду того, что за 28 !! лет гребанное Правительство, так и не создали своего авто?
или, снова люди виноваты?
пускай люди чем-то занимаются, извозом, сало на базар и т.д.
меня например, жаба не давит...
лише "збірка"..
Вигідніше ІНВЕСТОРАМ завести бабло і відразу вкласти під відсоток у якийсь банк.
За рік знову перевести у долари.
при відсутності падіння гривні -ЦЕ ЧИСТИЙ ПРИБУТОК.
так в цьому ж люди не винні!
а на расії, по-моєму до десятка автом. марок збирають., як і стіралки, холодильники, праски, телевізори та інше..
а у нас , головне все данью обложить...
це назмвається "гроші на проїдання"..
Але це йому пройти у ВР не дозволило )
відтермінування штрафів НЕ ВІДМІНЯЄ РОЗМИТНЕННЯ.
НЕ ЗАБІРАЙТЕ ОСТАННЄ, МОЖНОВЛАДЦІ !!!
В Штатах люди наперед податки сплачують, та й ще переплачують, потім держава вертає, бо кожен недоплачений бакс... та ну нах... такі проблеми.
Ну що бляхєри, відмінили вам розтаможку? Довб.би тупі...
так класно лохобанів у цій країні ще ніхто не розводив.