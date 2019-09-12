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 Політика України
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Все про:ВР (5667) євробляхи (142)

 Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

За відповідне рішення проголосували 284 нардепи, передає Цензор.НЕТ.

Рада схвалила в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського №1030 про внесення змін до деяких законодавчих актів України про відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України.

Законом передбачено відтермінування штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДФС склала майже 250 протоколів на власників "євроблях" від початку дії нових штрафних санкцій

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147955
 
   
 Топ коментарі
 
сейчас будут возмущаться те кто уже заплатил штраф и растаможил таки евробляху по льготному тарифу.

бл. еще четыре месяца эти уроды на хламье будут на улицах....
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А дальше что ? Где закон о вменяемой растаможке автомобилей ?
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А после растаможки это хламьё чудесным образом превращается в новые автомобили. Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи - Цензор.НЕТ 794
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не сміши.... що там вас збирати. коли там мабуть 90% контрабандистів.ви там взагалі працювати колись думаєте чи ні....? все життя тільки контрабандою і займаєтеся. перерили як кроти всі ліса. землі. підземні ходи.ніхто ніде не працює... товар...і контрабанда .вирубка лісів і бурштин. все...тягнуть машинами. літаками. конями.волами. рюкзаками і мішками... водолазами, човнами....чого тільки не вигадали...ну щоб тільки країну об"їбати. налоги не платити. красти і торгувати... ( работнички....)
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Запрощую приїхати і поивитись, контрабандистів не побачиш а от сади, що можуть прогодувати всю Україну, покажу, та й у ліс можу звозити, там же все порубано не заблукаєш. Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи" - Цензор.НЕТ 4444
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гиги ...ясно що я їх не побачу .бо вони лісами. під водою в гідрокостюмах тягають контробанду...а літаками вночі. тягнуть ходами підземним товар. то деж я їх побачу?! я колись довгенько 4 місяці гостив в ІЗРАІЛІ... був в арабських селищах і магазинах...так я знаю звідти і новин теж. у них дешевше чім по ізраілю в загалі. тому що араби теж нарили ходів через кордон в сусідні країни. там пішки в них ходять і тягають товар. одяг і харчі. нікому нічого налоги в країну ІЗРАІЛЬ не платять..контобанда також.. ну а так лісів то і садів ясно достатньо...ще не все перерили і загубили((
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Ну можу відаезти на кордон де через зеленку тягають, але там треба пішки км 10 лісом та горами йти.
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Vitaiy Pavlov, я трохи не в тему, але --- прочитав як захоплюючий сценарій кінофільму!) Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи" - Цензор.НЕТ 8753
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можу писати без зупинок про все що бачив.читав і слухав за все своє життя 62 роки . пройшов весь совок. багато чого бачив.де був.кого знаю особисто. все пам"ятаю з тих часів і про все.. так що книжку написати(легко могу) Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи" - Цензор.НЕТ 8052
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не пи..ди ,буков.. (

Max Nefyodov разом з Алексом Івою та 7 іншими особами.
9 вересня о 12:19 ·

Понеділок - нормальний день для старту нового життя!
Отже, розпочали формальний ІТ-аудит основних систем Нова митниця.
Проект EU4PFM фінансує роботу 6 спеціалістів, які мають перевірити всі бази даних і процедури їх наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо. За 3 місяці маємо не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці. Особливий акцент буде на АСАУРі - там десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати. Короче, аби кудись прийти, треба зрозуміти, звідки ми йдемо. Окрема вдіячність Delegation of the European Union to Ukraine, які змогли запустити цей процес в надзвичайно стислі для нашої спільної україно-брюссельської бюрократії строки! Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи" - Цензор.НЕТ 7163
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Паша йди до сраки, я тобі кажу реалії життя а не про країну в смартфоні, що Богдан збирає підприємців і доїть, що митниця дає зелене світло контрабасу, а ти сиди далі в смартфоні.
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В четверг пр недели растамаживался, небольшая партия. На терминале в 2013 стояло сотни фур, очередь 3-5 дней. Сегодня до десяти в сутки. В 12-00 подал декларацию, в 14 уехал. Таможня в а#уе, в 2019 с каждым месяцем хуже. "остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми" -они на поверхности, к власти пришли дегенераты, экономика падет, никто не хочет вкладывать копейку, у страны нет будущего.
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Ключевое в этом 2013 г. т.е. до войны, вот в этом и проблема, а не в том, что ты грёбаный тролль придумал.
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грёбаный тролль-вынес за скобки. Чмо, давай по сути, что придумал? Можешь свое рыло, не обезображенное интеллектом сунуть на терминал и все увидеть сам. Понятно, твой уровень-обоссанная лавка возле подъезда, а из предпринимателей и бизнесменов никто не вкладывает, все предпочитают выводить или держать в кубышке, в лучшем случае.
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порада.. наступного разу текст розділяти абзацами..Краще сприймається..

Покищо бачу дійсно ,прогрес на митниці.

ЗА ВИНЯТКОМ ОДЕСЬКЇ ,ДЕ ЗЕЛЕНСЬКОГО СПРИТНО НАЇ..АЛИ.
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візьму до уваги...але одночасно ще спілкуюся по вайбер и ютую і слухаю РАДУ, тому бува таке видаю.... та щей з помилками...знаю...Рада відтермінувала штрафи за нерозмитнені "євробляхи" - Цензор.НЕТ 5200
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технічні помилки (опечатки) на форумах вибачаються.. )
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Пора решить вопрос евроблях окончательно. Не придумывать разные способы увиливать от налогов и ездить на литовских номерах, но и саму растаможку сделать адекватной.
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Ну хочь щось таки люмпену від зелених випало
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ТО и СО прошел - получи номера, хоть и временные..
в виду отсутствия автопрома в стране, как такового...
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Ввез товар из-за границы - заплати таможенный сбор.
Другое дело, что таможенный сбор толжен быть адекватным, а не дороже самого авто
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Да и пенсии должны быть Европейскими, не ниже чем в Германии.
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НЕ БІЛЬШЕ третини ринкової ціни за Б\У авто було би цілком нормально..

а то у мене знайомий досі їздить на 50-річному "москвичі" ((
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а потом недоумевают, почему люди уезжают в Польшу?
неужели там лучше?
там авто стоит 2000 у.е, а у нас уже 5000 у.е
как по мне - минималка - 100 у.е. и держава долна сказать спасибо людям, что они не просят кусок хлеба..
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Стара методічка, мінімалка в Україні - 150 доларів.
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кстати, к нам воздух тоже из-за границы залетает...
за пользование Европейским чистым воздухом тоже нужно оброк платить..
а если серьезно, то неужели для банановой страны нельзя сделать исключения, в виду того, что за 28 !! лет гребанное Правительство, так и не создали своего авто?
или, снова люди виноваты?

пускай люди чем-то занимаются, извозом, сало на базар и т.д.

меня например, жаба не давит...
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при обліковій ставці 15 відсотків Нацбанку НЕвигідне автомобілебудування .
лише "збірка"..

Вигідніше ІНВЕСТОРАМ завести бабло і відразу вкласти під відсоток у якийсь банк.
За рік знову перевести у долари.
при відсутності падіння гривні -ЦЕ ЧИСТИЙ ПРИБУТОК.
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у нас нічого не вигідно производить...

так в цьому ж люди не винні!

а на расії, по-моєму до десятка автом. марок збирають., як і стіралки, холодильники, праски, телевізори та інше..
а у нас , головне все данью обложить...
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И нищенские пенсии из убыточного Пенсионного фонда....
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я правильно понимаю, что при накоплении в украине критической массы чего-либо незаконного, его можно узаконить? типа, если у всех на компах будет детское порно, под мышками пистолеты, а в карманах - кокаин, рада рассмотрит декриминализацию или легалайз?
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То есть, Пенсионный фонд лопается орт бабла, у пенсионеров Европейская пенсия, у хитрожопов Европейские авто. Браво! Сразу пенсионерам достойные пенсии, потом шаровой автошрот.
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Гройсман одноразов дав пенсіонерам бабло від "євробляхерів"..

це назмвається "гроші на проїдання"..
Але це йому пройти у ВР не дозволило )
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Пенсия это и есть - "бабло на проедание". Или это "инвестиции" в тяжелую промышленность и автопром?
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Легче когда дилер сам приносит денюжку кому надо, чем бегать за каждым евробляхером.
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для своего лохтората ниче не жалко (государственного )
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Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные евробляхи / эпоха бедности закончилась и украинцы с новенькими мерседесами в благодарность слугам народа Коломойского радостно одобрят продажу земли мировому еврейскому капиталу.
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ти зрозумів,що написав ? )))

відтермінування штрафів НЕ ВІДМІНЯЄ РОЗМИТНЕННЯ.
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ти зрозумів,що написав ? /какой вопрос такой ответ.Сам дурак.
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Еврономера - это было законно,хитрожопые кнопкодавы и врьё из бэпэпэ сделали их незаконными задним числом в угоду импортерам российских и китайских автомобилей.
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Читай таможенный кодекс, никогда бляхи небіли законными
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Правильно, одни срут на законы, другие их выполняют, а в итоге выигрывают именно те, кто насрал на законы и ввез металлолом.
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Зеленский старается выполнить все обещания. Порошенко не выполнил ни одного.
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Чим більше заможних в Україні, тим заможніша і країна буде.
НЕ ЗАБІРАЙТЕ ОСТАННЄ, МОЖНОВЛАДЦІ !!!
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Годуй сам своїх батьків пенсіонерів, вчи у приватній школі дітей, плати справедливу ціну за газ та проїзд комунальним транспортом, відслужи в армії, попрацюй 1-3 роки у поліції, користуйся виключно приватною медициною і твій пост буде солідним, та таким що заслуговує на увагу...
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Проблема що ми до капіталізму не дійшли... Там би ви побачили скільки держава забирає...
В Штатах люди наперед податки сплачують, та й ще переплачують, потім держава вертає, бо кожен недоплачений бакс... та ну нах... такі проблеми.
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Все правильно. Те, кто платит налоги-лохи и с них и дальше нужно драть три шкуры. Законодательство для ФОП с весны 2020 - резко ужесточается.См. статьи напечатанные ЦЕНЗОРОМ. А для маскировки этого- популистическое решение по льготам на быков, не желающих ни за что платить налоги. Вот это справедливость.
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чтобы иметь низкую растаможку нужно находиться в едином таможенном пространстве с производителями, иначе растаможка совсем не низкая
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Для лохов сложно в понимании. Они просто хотят дешево, и все!
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Пля, і цих киданули! Ай да молодца...
Ну що бляхєри, відмінили вам розтаможку? Довб.би тупі...
так класно лохобанів у цій країні ще ніхто не розводив.
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ще пару раз продовжити відстрочку а потім можна буде внести зміни в закон і прибрати або суттєво знизити наприклад віковий коефіцієнт.
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